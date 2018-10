Muzică, dans şi bucate tradiționale de Ziua Oraşului

Capitala a îmbrăcat straie de sărbătoare. Piața Marii Adunări Naționale a devenit un punct de atracție pentru locuitorii Capitalei, care au sărbătorit hramul orașului.

De la bucate tradiționale, muzică populară și tîrguri cu lucrări de artizanat, toate au fost organizate pentru a marca ziua de naștere a Chișinăului.



Programul a început cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan Cel Mare, urmat de liturghia de la Catedrala Mitropolitană.



După slujbă, oamenii au rămas în piață pentru a se bucura de sărbătoare:

"- Foarte frumos, foarte bine. Iată la ei carnea e extraordinară. - Aveţi şi murături? - Da, de acasă".



"Copturi, o să gătim fruigărui, mititei, cîrnăciori, carne la grătar, de toate".



"Mă simt minunat, am venit cu familia, cu copiii să sărbătorim ziua oraşului iubit".

Chiar dacă preţurile la mîncare sînt cam mari, petrecăreţii spun că de ziua oraşului îşi pot permite să cheltuiască mai mult:





"Să vă spun cinstit, foarte bine. Cît aţi achitat. Am dat 120 de lei. Nu este scump, foarte bine"." - Cît aţi achitat? - 160 pe două porţii. - Nu vi se par mari preţurile? - Nu, normal. - În situaţia asta e bine"." - 70 de lei am dat pe mititei. - Sunt scumpi? - Normal. Ce să facem, o dată în an este hramul la Chişinău, aşa că am luat".Locuitorii oraşului, dar şi turiştii i-au urat Chişinăului la mulţi ani:"Din Bucureşti şi Galaţi sîntem. Se construieşe foarte mult şi vă pot spune că infrastructura e bună"."Dorim sănătate, fericire şi bucurie la toată lumea"."Aici am crescut, aici am obţinut primele experienţe în viaţă. Aici m-am îndrăgostit pentru prima dată".Un lucru neobişnuit de hram au fost decoraţiunile care ne duc cu gîndul la Crăciun sau Paşte. Nu e o glumă, este ideea unui agent economic care a vrut să-şi promoveze produsele."Este expus ca o monstră ce putem face. Producem brazi, mai multă istorie. Toţi dau întrebări de ce ar fi acum, noi le explicăm că este doar monstră pentru potenţialii clienţi", a menţionat Tudor Unco, agent economic."S-a încercat să se face ceva pozitiv bănuiesc. - Nu credeţi că e prea devreme? - E ca o pregătire să spunem aşa", a spus un bărbat."Cînd l-am văzut am fost foarte mirată că pentru ce trebuie să fie bradul acesta, dar, dă mă rog, cred că aşa trebuie să fie frumos", a afirmat o femeie.

Seara a început cu un concert extraordinar. Atmosfera de sărbătoare este întreţinută de artişti ca Zinaida Julea, Adriana Ochişanu, soprana Mariana Bulicanu şi Surorile Osoianu.

Surpriza din acest an este interpretul romîn Connect-R.

Vor lipsi însă focurile de artificii. Primarul interimar, Ruslan Codreanu, a anunţat că decizia a fost luată în semn de solidaritate cu victimele exploziei de săptămîna trecută.