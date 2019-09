Mai multe adrese din Chișinău, dar și de la periferii, rămîn fără apă

Miercuri, 25 septembrie, se anunță deconectări de apă pe cîteva străzi din Chișinău, dar și în unele suburbii ale capitalei, informează NOI.md.

În legătură cu lucrările privind reabilitarea reţelelor de apeduct, finanţate din sursele Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Băncii Europene de Investiţii (BEI), S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile pe data de 25 septembrie de la ora 09:00-21:00. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile pe următoarele străzi:• str. Nicolae Costin 61-65 inclusiv cu fracţiiDe asemenea, pe data de 25 septembrie de la orele 09.00 pînă pe data de 26.09.2019, ora 18.00, în legătură cu executarea lucrărilor de înlocuirea vanelor , segmentului de apeduct D- 900mm, din or. Vadul lui Vodă și branșarea apeductului nou construit diu com. Budești , S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii dinstr. Vadul lui Vodă,151-155,str. Tîrgoviște, 1A.or. Vadul lui Vodă, incluisiv Vadul Nou.s. Văduleni , com. Bălăbăneşti, com. Balțata, s. Budești, com. Cruzești s. Buneț, com. Tohatin (vile),Toți consumatorii afectaţi de această oprire sînt rugați să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.