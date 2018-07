Lucrările de aplicare a marcajului rutier, blocate din cauza contestațiilor

Lucrările de aplicare a marcajului rutier în capitală, care urmau să înceapă astăzi, sînt blocate, din cauza unor contestații depuse de o companie care s-a ocupat, pînă în prezent, de livrarea detergenților și a hîrtiei igienice.

Anunțul a fost făcut de către șeful Direcției generale transport public și căi de comunicație, Adrian Boldurescu, care a menționat, totodată, că lucrările de aplicare a marcajului au fost blocate pentru cel puțin 20 de zile, relatează Noi.md.

„Asta în general e trist de tot ce se întîmplă la nivel de contestații în Chișinău. Noi am căzut dintr-o extemă în alta, noi am scăpat de deciziile luate pe sub masă de funcționari necinstiți și blocăm lucrari care costă vieți, pentru că cineva care se vrea luat în seamă depune contestații”, a declarat primarul general interimar, Ruslan Codreanu.

El le-a cerut funcționarilor publici să identifice soluții pentru ca astfel de contestații să nu poată fi depuse de companii care nu au nici cea mai mică experiență în domeniu.