Locuitorii Capitalei nu mai aşteaptă ajutor și îşi amenajează singuri ogrăzile Societate 19 martie 2019, 10:00

Primăvara a venit, iar ogrăzile blocurilor de locuit din Capitală lasă mult de dorit. Fără a aștepta ajutorul autorităților, oamenii au decis să rezolve situaţia de sine stătător: strîng gunoiul, curăță și îngrijesc spaţiile verzi.

Primăria capitalei a propus în acest an să amenajeze cît mai multe curţi, în acest scop fiind alocate peste 100 de milioane de lei. Lucrările vor începe în luna mai.

Am întîlnit-o pe prima femeie curăţind grădina de lîngă casa în care trăiește. Iar în curtea din vecinătate un cuplu a hotărît să cureţe copacii din jurul blocului. Curățarea teritoriului a găsit un răspuns şi din partea trecătorilor obișnuiți.

Din păcate, nu toate ogrăzile sînt amenajate. Cele mai multe arata destul de prost, mai ales după iarnă. Mașini parcate haotic, locuri de joacă murdare și grămezi de gunoi.

În acest an, Primăria capitalei a alocat mai mult de 100 de milioane de lei pentru amenajarea ogrăzilor. Cu toate acestea, nu toate curţile vor beneficia de lucrări de reabilitare, de aceea municipalitatea așteaptă propuneri din partea locuitorilor.

Lucrările de amenajare vor începe în luna mai. Mai mult de 72 de milioane de lei vor fi valorificate în scopul reparării a circa 200 de mii de metri pătraţi de pavaje, inclusiv trotuare și curți. Suma rămasă va fi folosită pentru amenajarea de scuaruri, pentru iluminat şi locuri de parcare între blocuri.