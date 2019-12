Ion Ceban spune cum am putea scăpa de ambuteiajele din capitală

Ion Ceban spune ca o solutie pentru a scapa de ambuteiajele din oras ar fi instalarea semafoarelor inteligente.

Cat despre parcarile pe carosabil, Ceban afirma ca va discuta cu oamenii despre constructia parcarilor multietajate. Declaratiile au fost facute in cadrul emisiunii InPROfunzime."Avem o solutie pe care o vedem pe termen scurt, incepem cu semafoarele inteligente si camerele de luat vederi, care ar fi conectate la aceste semafoare, cred ca 6-9 luni ca sa putem implementa proiectul.Este vorba despre sume mari de bani, cautam investitori. Cu Ministerul de Interne incercam sa gestionam aceasta situatie, dar nu este atat de usor, pentru ca se gestioneaza manual. Doar in cazuri de exceptie acest lucru trebuie sa se faca. Suntem la sfarsit de an, avem idei."-Masinile parcate pe carosabil? Dar lipsa parcarilor in general?"Urmeaza sa discutam cu oamenii despre parcarile multietajate, parcari in interiorul curtilor de locuit."-Parcarile la intrare in oras, in fiecare sector? A fost asa o promisiune."O sa avem. Nu sunt promisiuni pentru o luna."