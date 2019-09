Ion Ceban: Chişinăul are nevoie de o administrare profesionistă

Chişinăul are nevoie de o administrare profesionistă, deoarece prea mult timp la Primărie s-a făcut doar politică, iar efectele ei le simțim cu toții.

Este declaraţia făcută de vice-preşedintele Parlamentului Moldovei, Ion Ceban, pe pagina sa dintr-o reţea de socializare, într-o postare prin care a anunţat că a depus documentele pentru înregistrarea sa în calitate de candidat pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău din partea Partidului Socialiştilor, transmite Noi.md.„Am decis să mă implic în campania electorală pentru alegerile primarului Capitalei, deoarece nu-mi este indiferentă soarta Chişinăului. M-am născut în acest oraș, aici am crescut și am studiat. În Chișinău s-au născut şi trăiesc copiii mei, familia mea. Fiecare problemă a municipiului este şi problema mea, dar şi a fiecăruia dintre noi. Am activat în calitate de consilier municipal din 2015 pînă în acest an, președinte al fracțiunii PSRM în CMC, astfel încît am reușit să fiu în contact direct cu locuitorii Capitalei. Am experienţa şi voinţa necesară pentru a soluționa problemele municipiului, iar împreună cu echipa din care fac parte, în ultimii ani, am reușit să implementăm mai multe proiecte pentru dezvoltarea orașului. Ceea ce am reușit pînă acum nu este însă suficient pentru ca nivelul de viaţă în oraşul nostru să fie cel pe care-l merităm cu toţii”, a subliniat Ion Ceban.El a menţionat că în funcţia de primar, va continua proiectele începute în CMC şi va veni cu noi proiecte, pe care le va prezenta detaliat în perioada campaniei electorale.“Chişinăul are nevoie de o administrare profesionistă, deoarece prea mult timp la Primărie s-a făcut doar politică, iar efectele ei le simțim cu toții. În campania electorală trecută, noi, socialiștii, am venit cu un program electoral care oferea soluţii pentru marea majoritate a problemelor Capitalei. Soluţii realiste, nu teoretice. Acum venim cu un program şi mai aprofundat, care include soluții și pentru probleme ce au apărut în perioada de timp ce a trecut”, a menţionat vice-preşedintele Parlamentului din partea PSRM.Potrivit lui, timp de mulţi ani chişinăuienii au dat prioritate preferinţelor geopolitice, iar asta ne-a jucat festa tuturor.„Geopolitica e importantă, dar, cu siguranţă, locul ei nu e în Primăria Capitalei. Dacă vom înţelege acest lucru şi vom acţiona corespunzător, Chişinăul va primi o nouă şansă – este poate ultima şansă a Capitalei de a deveni cu adevărat una modernă, dezvoltată, cu un nivel înalt de trai. Nu avem dreptul să o ratăm. Sper din toată inima că actuala campanie electorală va fi o competiţie a ideilor, programelor, soluţiilor pentru problemele oamenilor. Numai în acest caz locuitorii Capitalei vor putea vota, reieşind din capacităţile candidaţilor de a schimba în bine lucrurile, nivelul de viaţă în oraş. În caz contrar, vom continua să ne bălăcim în incertitudine, iar politica şi geopolitica vor face legea la Primărie, pe cînd situaţia din Capitală va continua să degradeze”, a indicat în postarea sa Ion Ceban.Noul candidat şi-a exprimat speranţa la un comportament civilizat al celorlalţi participanţi la cursa electorală. „Aceasta va fi şi o dovadă a respectului pe care-l purtăm chişinăuienilor. Personal, voi avea o campanie corectă, în timpul căreia voi promova oferta electorală, astfel încît ea să fie cunoscută de toţi locuitorii Capitalei. A venit timpul Chişinăul să treacă la un nou nivel de dezvoltare, de viaţă. A venit timpul să construim și să modernizăm Chişinăul pentru toți și pentru fiecare!”, a subliniat Ion Ceban.