Ion Ceban a prezentat raportul de activitate în calitate de consilier

Ion Ceban, candidat pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău, a lansat un raport de activitate în calitate de consilier municipal, transmite unimedia.info.

„Fracțiunea pe care am condus-o timp de cîțiva ani, și-a concentrat toată activitatea în Consiliul Municipal Chișinău pe acțiuni constructive. În pofida faptului că am fost practic toată această perioadă în opoziție, am reușit să convingem alte fracțiuni și consilieri să susțină o bună parte din proiectele și programele propuse de noi. Inițiativele noastre s-au bazat exclusiv pe promisiunile făcute locuitorilor municipiului.

Cineva ne poate reproșa faptul că toate proiectele pe care le-am realizat pînă acum au fost finanțate din bugetul municipal. Este adevărat, problemele orașului se rezolvă din banii publici. Locuitorii municipiului plătesc impozite și taxe care formează bugetul, iar consilierii sînt obligați să reprezinte interesele cetățenilor, stabilind prioritățile de investire a resurselor financiare în programe de interes major pentru cetățeni. Proiectele de infrastructură și sociale, promovate de consilierii socialiști în CMC, sînt parte a interesului chișinăuienilor și angajamentelor asumate de noi”, scrie Ceban în raport.