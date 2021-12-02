Iarna la Chișinău acum 60 de ani ... (FOTO)

A fost publicată o colecție de 12 fotografii de arhivă cu Chișinăul de iarnă din fondurile Agenției Naționale de Arhive.

Imaginile prezintă capitala acoperită cu zăpadă din anii 50 - 80 ai secolului XX.

Нацагентство архивов

«Зимний этюд в Парке Победы (сейчас сквер Кафедрального собора)». 1966 год.

Нацагентство архивов

«Вид проспекта Мира (бул. Дачия) в городе Кишиневе», 16 января 1987 года.

«Вид зимней аллеи в парке Победы (сквер Кафедрального собора)», 2 января 1979 года.

Нацагентство архивов

«Вид старой части города в районе улиц Оргеевская (Михай Витязул) и Набережная (Албишоара), где планируется строительство первого в республике молодежного жилого комплекса», 20 февраля 1987 года.

Нацагентство архивов

«В одном из уголков парка культуры и отдыха имени Ленина в Долине Роз», 1968 год.

Нацагентство архивов

«Зимним днем в Центральном парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола (сейчас парк Валя Морилор)», 6 февраля 1972 года.

Нацагентство архивов

«Снегоочистительная машина на Оргеевском шоссе», 1963 год.

Нацагентство архивов

Проспект Ленина (проспект Штефана чел Маре). Кадры из видеожурнала «Советская Молдавия» №37, 1956 год.