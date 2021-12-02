Iarna la Chișinău acum 60 de ani ... (FOTO)

Imaginile prezintă capitala acoperită cu zăpadă din anii 50 - 80 ai secolului XX.
«Зимний этюд в Парке Победы (сейчас сквер Кафедрального собора)». 1966 год.
«Вид проспекта Мира (бул. Дачия) в городе Кишиневе», 16 января 1987 года.
«Вид зимней аллеи в парке Победы (сквер Кафедрального собора)», 2 января 1979 года.
«Вид старой части города в районе улиц Оргеевская (Михай Витязул) и Набережная (Албишоара), где планируется строительство первого в республике молодежного жилого комплекса», 20 февраля 1987 года.
«В одном из уголков парка культуры и отдыха имени Ленина в Долине Роз», 1968 год.
«Зимним днем в Центральном парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола (сейчас парк Валя Морилор)», 6 февраля 1972 года.
«Снегоочистительная машина на Оргеевском шоссе», 1963 год.
Проспект Ленина (проспект Штефана чел Маре). Кадры из видеожурнала «Советская Молдавия» №37, 1956 год.
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