Hotărît! Copiii de la grădinițele din capitală vor primi cadouri de Crăciun

Copiii care frecventează grădinițele din capitală vor beneficia de cadouri de Crăciun din partea Primăriei deja din acest an.

Anunțul a fost făcut de viceprimărița capitalei, Angela Cutasevici, în cadrul ședinței de azi a serviciilor municipale, transmite NOI.md cu referire la unimedia.info Potrivit oficialei, 38.663 de copii din insituțiile preșcolare din municipiu vor benefia de cadouri de Crăciun, în acest an: „Vineri am avut discuție cu șefii direcțiilor din sectoare, am identificat posibilitățile financiare de a asigura copiii din grădinițe cu daruri de la Moș Crăciun. Săptămîna aceasta pînă miercuri vom veni cu un comunicat de presă privind procedura de livrare a acestor cadouri, valoarea lor, conținutul etc.Angela Cutasevici a precizat, că doar grădinițele din capitală vor primi cadouri de Crăciun, deoarece primăriile din suburbii au bugete proprii. „Este singura posibilitate care poate fi realizată și din punct de bedere tehnic, și financiar”.Viceprimărița a anunțat că darurile vor fi procurate de la Franzeluța și vor conține biscuiți, fără a include alte dulciuri: „Posibilitățile financiare sînt limitate, banii provin din economiile pentru alimentație”.Amintim că la ședința de vineri a Primăriei, un părinte a solicitat ca la matineele de Crăciun, copiilor să le fie oferite daruri din partea autorităților locale.Consiliul Municipal Chișinău urmează să asigure, în bugetul pentru anul 2020, o linie bugetară specială în acest sens.