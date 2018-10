Familii cu trei și mai mulți copii vor primi un suport financiar lunar

Familiile cu trei și mai mulți copii vor primi un suport financiar lunar în mărime de 700 de lei, relatează Noi.md.

O decizie în acest sens a fost luată astăză de Consiliul Municipal Chișinău și vizează familiil a căror copii frecventează instituțiile preșcolare.

Liderul fracțiunii PSRM Ion Ceban a menționat că fracțiunea, pentru prima dată, a fost condiționată de a renunța la propriile semnături pentru elaborarea proiectului, pentru ca acesta să fie aprobat de către consiliul municipal.



”Așa cum proiectele sociale sînt importante pentru oraș, noi niciodată nu am renunțat la ele. Pentru prima dată ne-am ciocnit cu un asemenea fenomen, cînd noi, cei care am elaborat proiectul sîntem obligați să renunțăm la titlul de autor. Dar așa cum aceste proiecte sînt pentru cetățeni, noi am acceptat acest lucru”, a declarat Ceban.