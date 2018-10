Explozie în sectorul Rîşcani: Salvatorii au lucrat pînă noaptea tîrziu

Lucrările de întărire în apartamentele afectate în urma exploziei din sectorul Rîșcani al Capitalei au continuat și noaptea trecută. Între timp, la cortul instalat în curtea blocului oamenii au venit să aducă produse alimentare şi haine.

"- Fetelor, unde să pun pernele și plapumele? - Pernele și plapumele le duceți acolo."



"Am adus diferite lucruri, încălțăminte, biscuiți. Am adus aici tot ce am putut."



Unii dintre cei care au venit să aducă diferite lucruri s-au alăturat grupului de voluntari.



"Am adus de mîncare și am rămas să ajut oamenii de aici. Au nevoie de ajutor."



"Avem de sortat toate aceste lucruri de aici. Facem ceai, cafea, tot ce este necesar."



"Ajutăm cu ce putem. Avem mult de lucru. Oamenii au venit să ajute şi ei cu ce le stă în puteri."



Operațiunea salvatorilor a continuat pînă după miezul nopții. O parte dintre locatarii blocului unde a avut loc explozia s-au cazat la rude și prieteni, iar alții la fostul Spital Feroviar.