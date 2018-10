Explozia sec. Rîșcani: Mărturiile celor care au supraviețuit

Explozie din sectorul Rîșcani al capitalei a zguduit nu doar capitala, dar și întreaga țară.

Oamenii au relizat cît de iresponsabili sînt adesea în fața situațiilor imprevizibile și au rămas îngroziți de consecințele deflagrației. Însă doar oamenii care s-au aflat în blocul afectat de explozie știu prin ce au trecut în acea noapte care a răpit viața a patru persoane și distrus 6 apartemente, scrie zdg.md.

Iulia Pădureanu este o tînără care închiria un apartament la etajul 15, în blocul afectat de deflagrație. Ea își amintește acum că, în învălmășeală, a reușit doar să se îmbrace și să ia documentele, ca apoi să iasă cît mai repede afară.

„La un moment dat, s-a auzit explozia. Peste o secundă, s-au spart toate geamurile prin casă și am simțit un miros puternic de praf. Tot apartamentul era în acest praf. Am acționat rapid. Ne-am îmbrăcat, am luat documentele și am ieșit afară. Nu știam cît e de grav, abia afară am văzut. Nu cred că voi mai reveni aici”, spune Iulia.

„Am înțeles că tragedia e în casa noastră”

Pe Svetlana Șihova am cunoscut-o în curtea blocului, stînd pe o bancă.

„Am auzit o explozie foarte puternică, o explozie care a zguduit ca un cutremur bucătăria, acolo unde ne aflam noi. Știu că oamenilor care locuiesc în jur, le-au sărit în sus și mașinile de spălat. A fost ceva de groază.”, povestește femeia.

Femeia nu crede în ipoteza exploziei unei butelii de gaz și spune că nu a simțit miros de gaz, ci doar a văzut mult praf. „Numai nu butelia de gaz e la mijloc în cele întîmplate. Simt și acum o ușoară frică”, conchide Svetlana Șihova.