Diacov despre tăcerea suspectă a procurorilor în cazul exploziei din capitală

Ion Diacov, fost procuror al municipiului Chișinău, dă de înțeles că în cazul exploziei dintr-un bloc de pe bulevardul Moscovei din capitală ar putea fi ascunsă și o urmă criminală.

În comentariul unui articol publicat de portalul de nostru de știri, Diacov face referire la o altă explozie care a avut loc aproximativ în anii 1999-2000, tot în sectorul Rîșcani, doar că de această dată pe str.Dimo. Deflagrația ar fi provocat distrugeri mari într-un bloc cu 5 etaje.

”Aproximativ în anii 1999-2000, tot în sectorul Rîșcani,str.Dimo a fost o explozie într-un bloc cu 5 etaje cu distrugeri foarte mari. Eu, procuror al m.Chișinău pe atunc, în pofida instrucțiunilor am fost informat abea peste 4-5 ore după explozie. Cînd am sosit la fața locului acolo erau sute de "gură-cască",printre care și fostul primar d.Urechean. Am fost informat că explozia s-a produs de la scurgeri de gaze. Eu n-am dat crezare versiunii,prea mare era deflagrația. Acolo pe loc,în prezența lui Urecheanu eu am dispus formarea unui grup de anchetă din cîțiva procurori și criminaliști. Peste 15-20 minute am fost informat că a explodat o bombă cu trotil în scopul unor reglări de conturi criminale. În scurt timp am stabilit criminalii...”, a scis Diacov.

Indirect acesta dă de înțeles că de fapt explozia ar fi putut fi provocată nu de o scurgere de gaze.. Potrivit acestuia un argument în favoarea teoriei sale este și faptul că procurorii tac, evitînd să comenteze cazul.