Cum a fost la inaugurarea bradului din Piața Marii Adunări Naționale (FOTO)

Zîmbete, bucurie, cîntece, dans și multă voie bună,așa a fost ieri la inaugurarea bradului din centrul capitalei, scrie Noi.md.

Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a fost la inaugurarea pomului de crăciun alături de familie.”În acest an, am consolidat eforturile cu Președinția, Parlamentul, Guvernul și Primăria Chișinău , pentru a organiza o sărbătoare de neuitat.Eu cred că am reușit împreună cu artiștii, colectivele de copii dar și cei prezenți în piață, să creem o adevărată poveste de iarnă. Mulțumesc pentru efortul depus și munca celor mai talentate doamne, care au reușit în timp record să realizeze această feerie, este vorba de Lidia Panfil și Elena Guțu. La fel mulțumesc, prezentatorului Andrei Porubin. Copiii sînt cei care ne vor judeca într-un final cum am organizat evenimentul, dar eu cred că bine, constat asta după fericirea din ochii lor și faptul că au rezistat pînă la închiderea evenimentului, chiar dacă era frig”, a scris edilul capitalei într-o postare pe pagina sa de facebook.Potrivit lui Ceban, surprizele în centrul Chișinăului, dar și în sectoarele orașului vor continua pe tot parcursul sărbătorilor de iarnă.