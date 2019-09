Controale în mai multe magazine din Chișinău (VIDEO)

Polițiștii au desfășurat măsuri de prevenire și documentare a persoanelor predispuse la comiterea contravențiilor și infracțiunilor de ordin public ca rezultat al consumului de băuturi alcoolice.

Astfel, au fost verificate mai multe puncte de comerț care comercializau băuturi alcoolice ilegal sau în lipsa actelor de proveniență și cu încălcarea prevederilor legale stipulate în actele de funcționare eliberate de către Organele Administrației Publice Locale.

Au fost documentate 6 puncte comerciale amplasate în sectorul Ciocana unde se comercializau băuturi alcoolice în lipsa actelor de proveniență și cu încălcarea regulilor stabilite în actele de funcționare.

În rezultatul măsurilor petrecute au fost ridicate în total 410 litri de alcool în asortiment, îmbuteliate în sticle de diferite dimensiuni, fără acte de proveniență și de o calitate dubioasă.

Urmare a celor întreprinse au fost numite mai multe expertize de constatare a calității produselor alcoolice ridicate și în baza probelor acumulate, persoanele fizice și juridice care au admis comercializarea ilegală a băuturilor alcoolice, urmează a fi sancționate în baza art. 265 și art. 286 Cod Contranvețional, care prevede amendă în mărimea de pînă la 15 000 lei cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni , iar produsele alcoolice ridicate vor fi expediate instanței de judecată pentru confiscare sau nimicire .









