Construcția scandaloasă de pe str. Dimo 7/3: Oamenii cer disperați ajutor

Scandalul izbucnit între o firmă de construcții și locatarii blocurilor de pe strada Dimo 7/3, sectorul Rîșcani ia amploare, după ce în toamna anului trecut întregul cartier a rămas fără zona verde, fiind defrișați sute de copaci și arbuști.

Locatarii acuză autoritățile municipale de înțelegeri obscure cu agentul economic care vrea să construiască un complex locativ multietajat pe acest lot, dat în arendă de Primăria capitalei pentru o perioadă de cinci ani. Potrivit locatarilor, fără semnătura fostului viceprimar al capitalei Nistor Grozavu, precum și a fostului arhitect-șef, Sergiu Borozanu, toate aceste abuzuri nu ar fi fost posibile.„Cu părere de rău nu am putut să salvăm scuarul nostru care avea peste 40 de ani și unde au fost plantați sute de copaci de către părinții noștri, de noi și copiii noștri. Astăzi datorită escrocheriilor, această zonă s-a transformat în șantier. Explicați-mi cum se poate ca pe un teren închiriat pentru o perioadă scurtă să fie construită o clădire pe termen lung?”, s-a întrebat preşedinta comitetului locativ de pe strada Dimo, Tatiana Medelean.„Timp de 10 luni noi am efectuat propriile investigații și am stabilit că această schemă este pusă în aplicare peste tot în oraș, iar la ea participă companiile de construcții și funcționari de la Primărie”, a adăugat ea.Compania „Vasigur Grup” a obținut dreptul de arendare a lotului de pa strada Dimo 7/3 printr-o decizie a CMC în 2015. Hotărârea prevedea repartizarea a două terenuri în intravilan, în schimbul unuia din extravilan. Oamenii spun că schimbul de terenuri a avut loc în mod ilegal, deoarece valoarea celor două loturi este mult mai mare decît a celui de la periferia orașului. Deși anul trecut, Procuratura Anticorupție a inițiat o cauză penală în acest caz, dosarul a fost clasat la scurt timp, iar oamenii continuă să ceară dreptate.„Timp de nouă luni noi am trecut prin 30 de ședințe de judecată și de fiecare data plîngerile noastre nu au fost luate în calcul. Instanța nici nu s-a obosit să ne recunoască drept parte vătămată”, a adăugat Tatiana Medelean.Activiștii au mai precizat că deși există o hotărîre a Primăriei care interzice construcția complexelor locative multietajate în curțile blocurilor, această dispoziție nu este respectată.Despre scheme și abuzuri similare au semnalat recent și locatarii blocurilor de pe strada Caragiale 24 și Alba Iulia 28. Deși litigiile dintre locatari și firmele de construcții durează de cîțiva ani, lucrările de construcție sînt în plină desfășurare.