Consilierii municipali au adus magia sărbătorilor de iarnă oamenilor străzii (FOTO, VIDEO)

În pragul sărbătorilor de iarnă, fracțiunea Partidului Socialiștilor din Consiliul municipal Chișinău a mers la centrul de cazare temporară de pe strada Haltei 2.

Consilierii municipali au decis să aducă o rază de lumină persoanelor cazate în acest centru, pentru care sărbătorile de iarnă nu au aceiași culoare ca și pentru alți locuitori ai capitalei.”Astăzi ne aflăm la Haltei 2, unde se află centrul în care sînt plasați persoanele care nu au acele posibilități care le au marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova, nu au unde trăi. Împreună cu consilierul municipal Nicolae Pascaru și cu colegii am decis să punem mînă de la mînă și să dăm un ajutor, să fie sărbătoare și la ei. Este Moș Crăciun, am pregătit și niște daruri și desigur niște bucate tradiționale, moldoveneșt” a spus consilierul municipal, Cojocaru Dinari.La rîndul său, Nicolae Pascaru a menționat că în preajma sărbătorilor de iarnă trebuie să fim mai buni și mai darnici cu cei din jur, mai ales cu persoanele care nu se pot bucura la fel ca noi de magia acestor sărbători.”Am încercat să le organizăm o sărbătoare persoanelor plasate în acest centru temporar. Ne dorim ca ei tot să simtă acea căldură sufletească care în aceste zile dăinuie în orice familie din Republica Moldova. Am încercat să aducem persoanelor aflate aici, o doză de lumină în speranța că și în viața lor va apărea speranța pentru o viață mai bună”, a spus Nicolae Pascaru.Conducerea instituției a menționat că pentru prima dată din 2004, oamenilor i-a fost organizată o sărbătoare. De frumoasa surpriză organizată de consilierii municipali s-au bucurat 32 de persoane, cazate în prezent la Centrul de găzduire temporară.