Chișinăuienii au mers să se odihnească pe malul lacurilor de Ziua Independenței

Plajele au fost luate cu asalt de chișinăuieni. Bugetarii au profitat de timpul liber pentru a face băi de soare, în condițiile în care revin la muncă.

Întrebați despre semnificația zilei independenței, mulți dintre ei spun că nu se consideră independenți și, respectiv, nu au motive pentru a sărbători.„Pur și simplu, astăzi am zi liberă și mi-am dorit un pic de soare, să văd oamenii, apa, verdeața. Este bine. Nisip. Putem să căutăm nod în papură, ceva să nu ne placă, dar eu îmi doresc să am dispoziție bună”.„Dacă nu avem de lucru, ce o să facem”.„A sărbători o zi frumoasă, este păcat să nu sărbătorești. Iată ne odihnim un pic. Alții ies mai departe pe la un frigărui, odihna e odihnă”.Iar alții au profitat că este zi liberă ca să petreacă timpul alături de cei mici.„Da cum, cu familia. Dacă o să avem timp o să ne ducem și la concert în centru”.„Cum o să sărbătorim, iată nepoțica a venit în vacanță și am luat-o, am venit aici să-i arăt. Am mai fost pe acolo, pe aici și ea zice se poate să mă scald? Ei dacă permit hai”.Totuși, majoritatea nu se consideră independentă și că motive de a sărbători nu prea sînt.„Copiii nu sînt acasă, sînt peste hotare. Veșnic mă apasă grijile. Veșnic mă gîndesc că ce fac ei acolo, că nu le ajung, poate că nu au. Ce fel de independență cînd știi că copiii tăi sînt undeva departe”.„Salariile sînt foarte mici, pensionarii trăiesc foarte greu și cu toate acestea acum măresc prețul la energia electrică, corect. Cum așa? Și așa trăiesc greu oamenii, dar ei încă măresc prețurile la energia electrică. Acum se scumpește tot. Asta se numește libertate?”.„Despre ce vorbiți, ce sărbătoriți? Să vă gîndiți… Și dumneavoastră să vă gîndiți”.