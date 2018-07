Centrele de creație din Chișinău sînt frecventate de mii de copii

Pe parcursul anului trecut de studii, în municipiul Chișinău au activat 13 centre de creație, care au fost frecventate de circa 14 mii de copii.

Jumătate de din cele circa o mie de clase (secții) au activat în cadrul instituțiilor de învățământ primar și secundar. Direcția generală educație, cultură, tineret și sport menționează că activitățile extrașcolare au o inedită valoare educativă, înlesnesc schimbul de idei și de experiență în activitatea practică, stimulează interesul elevilor, dezvoltă spiritul de colectiv.



În centrele de creație cu profil estetic copiii au învățat artă plastică și decorativă, coregrafie, teatru, folclor, au studiat instrumente muzicale etc. În centrele cu profil tehnic copiii au frecventat cursuri de motociclism, design, radiogoniometrie sportivă, modelare tehnică începătoare, rachetomodelare, aviomodelare, ceramică, lemnărit, design vestimentar, modelarea din diverse materiale etc.



În alte centre copiii au frecventat clase de floricultură, viticultură, aranjament floristic, zoologie, biologie, pomicultură, modelarea din materiale din natură, reciclabile etc. De asemenea, copiii au avut posibilitatea să studieze ținutul natal, turismul pedestru, turismul montan etc.



Potrivit Direcției, în iulie, începe concediul anual. Însă, începând cu 15 august, instituțiile extrașcolare își vor relua activitatea. Specialiștii susțin că educația elevilor prin prisma activităților extrașcolare răspund unor motivații interioare, fiecare copil având posibilitatea să-și cultive și să pună mai bine în valoare propriile capacități și aptitudini creatoare.