Ceban: Primăria va deveni o fabrică mare de servicii calitative

Primarul general de Chișinău, Ion Ceban, a precizat în cadrul conferinței de presă că în timpul scurt pe care l-a avut în calitate de edil al capitalei, împreună cu Consiliul Municipal Chișinău a reușit să se aprobe majoritatea proiectelor propuse, aprobarea bugetului, eliminarea a 191 de gherete neaturizate, 169 de panouri publicitare din mai multe sectoare din Chișinău, dar și sistarea a nouă construcții ilegale din Chișinău.

În cadrul conferinței, edilul capitalei a mulțumit activității consilierilor în CMC, reușind să aprobe o serie de proiecte, care au fost propuse.„Vreau să mulțumesc CMC-ul, pentru toate proiectele care au fost votate în CMC. Marea majoritate a proiectelor au fost apobate cu participarea tuturor consilierilor și partidelor politice din CMC. Asta vor de la noi cetățenii, maturitate politică”, a declarat Ion Ceban.Totodată, a precizat că în premieră, Primăria a construit relații foarte bune cu instituțiile statului și cu ambasadorii străini în Republica Moldova.„Am reușit să construim o relație bună între Primărie-Guvern-Parlament-Președinție pe mai multe subiecte cum ar fi centura Chișinăului, organizarea sărbătorilor de iarnă, etc. Acum Chișinăul arată bine în toate sectoarele. Ambasadorii care au vizitat Primăria, am început să discutăm despre anumite proiecte. Peste 90% s-au aflat pentru prima dată aici”, a precizat Ceban, scrie Noi.md cu referire la unimedia-info „În tot acest timp am reușit să convoc întîlniri cu 57 de companii IT pentru a rezolva subiectul privind digitalizarea orașului. Proiectul pilot este euchișinau.md. Am discutat cu peste 60 de instutuții în construcție cărora le-am comunicat că construcțiile ilegale nu vor mai fi permise. Am sistat activitatea a nouă construcții ilegale din sectoarele din Chișinău”, a mai spus Ceban.Pentru anul 2020 se preconizează recontrucția capitală a podului Mihai Viteazul , a mai mutor străzi din capitală, lupta cu corupția, asigurarea calității și confortului chișinăuienilor.„Primăria va deveni o fabrică mare de servicii calitative și o instutuție transparentă. De azi o să publicăm informații despre situația la zi despre calitatea trotuarelor, a situației din sectoare”, a conchis edilul capitalei.