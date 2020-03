Ceban, despre cumpărarea celor 100 de autobuze: „Intenția este cea mai nobilă”

În cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău de astăzi, primarul general al capitalei, Ion Ceban, le-a cerut consilierilor municipali să aprobe inițierea negocierilor cu Belarus pentru cumpărarea celor 100 de autobuze.

Primarul dă asigurări că aprobarea creditului va avea loc doar după ce vor fi clare condițiile achiziționării unităților de transport.

„Intenția este cea mai nobilă și nu am dorit să discutăm ceva sub masă, să nu fie transparent. Nu cerem votarea pentru a asambla aceste 100 de autobuze la Chișinău. Noi avem buna posibilitate de a începe negocierile. Știți că situația este critică în Chișinău. Am analizat multe oferte pe piața internațională și am ajuns la concluzia că aceasta este cea mai bună alegere”, a declarat Ion Ceban.

Primarul de Chișinău și-a propus ca pînă la sfîrșitul anului pe străzile capitalei să circule 100 de autobuze noi. Potrivit primarului, unitățile de transport vor fi asamblate la Chișinău, fapt ce va duce la crearea numeroaselor locuri de muncă.