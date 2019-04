Bulevardul Ștefan cel Mare, în stare tot mai proastă. Ce spun autoritățile

În ultimele luni, partea carosabilă a bulevardului Ștefan Cel Mare a început să se deterioreze semnificativ.

Se întîmplă la doar doi ani de la renovarea arterei, iar situația cea mai proastă se atestă în preajma stațiilor de așteptare a transportului public, unde asfaltul deformat a creat valuri în carosabil. Potrivit primarului interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, situația creată este „o pată rușinoasă” preluată de la fosta administrație a municipiului. Edilul a enumerat acțiunile pe care le va întreprinde Primăria în privința deteriorării părții carosabile de pe principala arteră a Capitalei.Potrivit lui Codreanu, municipalitatea s-a adresat companiei care a executat lucrările de reparație a bulevardului, notificînd, în același timp, și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în calitate de finanțator.„Am făcut notificări la compania respectivă, așteptăm să ne așezăm la masa de discuții, Inclusiv am notificat și BERD-ul, ca finanțator, pentru că este o povară pe care municipiul n-ar trebuie să o suporte. Aceasta trebuie să fie în garanția de bună execuție a celui care a executat lucrările”, a declarat Ruslan Codreanu.„Nici măcar nu s-a făcut recepția finală pentru bulevardul Ștefan cel Mare, și deja să ai valuri pe drumul pe care s-au luat credite pentru care și eu, și copii noștri vor plăti bani mulți, în euro, de la BERD și BEI. Și calitatea o vedem noi astăzi cu toții: grilele de scurgere a apei sînt distruse, valurile la fiecare stație de așteptare, e imposibil de mers cu mașina astăzi. Noi am făcut prescripțiile respective către compania care a construit, împreună cu ASD-ul am luat probele din asfalt și betonul care s-a turnat, să vedem a cui este vina. Dar lucrările trebuiau să înceapă mult mai devreme, însă s-a tot intervenit la caietul de sarcini”, a spus Codreanu în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul TVR Moldova.Referindu-se la o altă situație, edilul a dat exemplul unei lucrări executate recent în parcul Valea Morilor, unde a fost recent într-o inspecție.„La Valea Morilor am văzut anumite crăpături și fisuri apărute la scările nr. 4, construite la sfîrșitul anului trecut, și i-am atras atenția antreprenorului, că dacă nu va remedia să fie calitativ, voi solicita să-i fie reținută garanția de bună executare”, a mai spus edilul.„Tot ce a fost în acest oraș a fost delăsat”, a subliniat acesta.