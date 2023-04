”Așa erau timpurile”. O carte a regretatului cineast Viorel Mardare, prezentată la Chișinău

La Librăria din Centru din Chișinău , a avut loc ieri seară lansarea volumului ”Așa erau timpurile”, de regretatul cineast și regizor Viorel Mardare (Posmotrel).

Solicitat de agenție, scriitorul Emilian Galaicu-Păun, moderatorul manifestării, a menționat în mod special munca de arhivar a lui Dorin Onofrei, cel care a pus cap la cap texte disparate, spre o carte unitară, transmite moldpres.

În postfața cărții, ex-ministrul Marcel Spătaru, coleg și prieten al regretatului cineast, menționează, între altele, că Viorel Mardare scria rar. ”Scria încet, măsurat. Avea simțul cuvintelor. Pregătea orice text ca pe o întîlnire – îl pieptăna cu gramatica (era pedant, mai ales la punctuație!) și îl parfuma cu ironie. Scrierile lui sînt o cronică vibrantă a primelor două decenii ale mileniului nostru, o frescă reprezentînd vicii și virtuți, o satiră cu suflet, o iubire albastră «cu svarka varită din armatură pe tabla» vieții noastre. Viorel Mardare este o combinație uimitoare: pe de o parte, tranșant, fără comp

rom

isuri, iar pe de altă parte, plin de culori vii și optimism. Taie în carne vie și tămăduiește în același timp. Ca vinul bun, el trebuie gustat cu capul limpede, cu sorbituri mici, savurînd a

rom

a fiecărei figuri de stil, originalitatea fiecărei observații, sensul fiecărui semn de punctuație”, a constatat Marcel Spătaru.

Prezent la eveniment, vicepremierul Dumitru Alaiba, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării a afirmat că astăzi îi simțim lipsa lui Viorel Mardare. ”Ne este dor de el. Această carte este o încercare de a-l readuce printre noi. El ne îndruma să fim mai buni și să trăim cu ziua de astăzi. Să facem la timp ceea ce este mai important pentru noi”, a subliniat Dumitru Alaiba. În context, ministrul Culturii, Sergiu Prodan a constatat că Viorel Mardare a însemnat foarte mult pentru noi. ”Avea un simț extraordinar al firescului. Dragostea față de adevăr și firesc l-a caracterizat întotdeauna. Avea o repulsie față de tot ce e lipsit de esență și de gust”, a remarcat Sergiu Prodan.

La rîndul său, regizoarea și producătoarea Viorica Meșină a spus că Viorel Mardare n-a reușit să scrie un roman sau să facă un film de lung metraj. ”În schimb, el a putut să exprime un gînd profund, să introducă atîta emoție și înțelepciune într-o singură pagină sau într-un spot publicitar de 30 de secunde, încît nu a avut nevoie să scrie un roman”, a precizat Viorica Meșină.

„Am învățat că toate lucrurile trebuie făcute aici și acum, că nu ai dreptul să amîni nimic, că nu ai dreptul să spui „lasă că voi face la anul”. Acest „la anul” s-ar putea să nu vină niciodată. Și nu-i vorba doar de proiecte mari, grandioase, planuri de viitor, e vorba de chestii micuțe, să spui cuiva te iubesc, să spui mulțumesc. Mulțumescul spus la timpul potrivit este una dintre lecțiile pe care le-am învățat de la această boală”, scria înainte de moarte autorul cărții.

Viorel Mardare (7 octombrie 1981 – 9 martie 2019) a fost cineast și regizor moldovean. A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea de Stat din R. Moldova în 2004 și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, specializarea Regie Film, în anul 2008. A devenit cunoscut atît în țară, cît și în străinătate datorită unor clipuri de promovare a Republicii Moldova, cum ar fi „Go on. Fruits from Moldova” ori „#BeOurGuest”, prin care a adus un plus de originalitate în arta filmului publicistic. În 2012-2013 a fost coprezentator al emisiunii „Ministerul Adevărului” la Jurnal TV. S-a manifestat, de asemenea, ca autor de editoriale, cronici de presă și pamflete, majoritatea lor postate pe blogul lui personal ori pe pagina sa de Facebook. S-a stins din viață fiind răpus de o boală incurabilă.