Amenzi de mii de lei pentru cei care fac gunoi

În Capitală a început curățenia de primăvară. Chiar dacă angajații primăriei fac în fiecare zi ordine în curțile blocurilor, pe străzi și în parcuri, locuitorii Chișinăului nu se sfiesc să arunce gunoiul la voia întîmplării. În cadrul ședinței serviciilor primăriei din această dimineață, Ion Ceban a cerut ca cei care nu păstrează curățenia să fie sancționați.

”Am lansat campania de salubrizarea în municipalitate. În oraș este mai curat, dar mai avem de muncit. Vreau să fie curat în tot orașul. Mă refer aici la sectoare, cartiere, parcuri. Eu știu de sutele de tone de gunoi care au fost evacuate. Ieri noi am curățat - azi este iar murdar. Aici vreau foarte mult și Poliția și cei care sînt in preturi. Să urgentăm subiectul ce ține de regulament. Oamenii care fac dezordine trebuie pedepsiți. Dacă nu au șapte ani de acasă, haideți să-i sancționăm financiar. Dacă o să primească o amenda de 7 mii de lei n-o să mai facă dezordine”, a punctat Ion Ceban.

Toate cartierele, spaţiile verzi şi străzile sînt salubrizate în fiecare zi.

”Lucrează peste 300 de oameni în fiecare zi. Am atras și mai mulți agenți economici. A fost evacuat foarte mult gunoi. Ținem la control. Vreau să solicit locuitorilor să păstreze curățenia. Mai avem si problema cu comercianții. Unde este comerț - acolo este dezastru. În linii generale conlucrăm cu toții”, a precizat unul dintre responsabili.

Curățenia de primăvară în Capitală a început luni, 9 martie, și se va desfășura pînă în data de 17 aprilie. În acest proces sînt implicate preturile de sector, regia Autosalubritate, agenii economici, gestionarii fondului de locuințe, asociația de gospodărie a spațiilor verzi, combinatul Servicii Funerare, Exdrupo”.