Alegerile din 5 noiembrie: Specificații privind exercitarea dreptului de vot al studenților

Studenții și elevii cu drept de vot vor putea vota la alegerile locale din 5 noiembrie chiar dacă și-au schimbat domiciliul sau reședința temporară după data de 5 august.

Acești alegători trebuie să prezinte buletinul de identitate cu fișa de însoțire și carnetul de student sau elev cu înscrieri privind instituția de învățămînt la care sînt înmatriculați în localitatea respectivă, transmite Noi.md cu referire la IPN.

Potrivit noului Cod Electoral, termenul înregistrării domiciliului sau reședinței temporare nu poate fi mai mic de 3 luni pînă la data primului tur de scrutin. Astfel alegătorii care-și stabilesc domiciliul sau reședința într-o altă circumscripție mai tîrziu de data de 5 august nu vor putea vota în cadrul alegerilor locale generale din 5 noiembrie. La fel, aceste persoane nu vor putea vota nici în localitatea unde anterior au avut domiciliul. Studenții și elevii constituie o excepție.

Comisia Electorală Centrală a aprobat modificări la Regulamentul cu privire la întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale. S-a completat cu prevederi care stipulează că studenții și elevii cu drept de vot înmatriculați în instituțiile de învățămînt în localitatea în care își au stabilit domiciliul sau reședința temporară cu mai puțin de 3 luni pînă la data primului tur de scrutin, vor prezenta buletinul de identitate cu fișa de însoțire și carnetul de student/elev cu înscrieri privind instituția de învățămînt la care sunt înmatriculați în localitatea respectivă. La rubrica „Notă” din lista electorală se indică denumirea instituției de învățămînt.

Dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul își are domiciliul. În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință temporară, acesta votează în localitatea în care își are reședința temporară valabilă. Dacă termenul reședinței a expirat, alegătorul votează în localitatea unde are domiciliul. Condițiile speciale de exercitare a dreptului de vot în cadrul alegerilor locale generale nu sunt valabile și pentru alegerile prezidențiale sau cele parlamentare.