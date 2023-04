Aglomerație în gările din capitală

A fost forfotă astăzi şi la gările auto din Chişinău. Zeci de călători au pornit de dimineaţă în sate, ca să îi pomenească pe cei răposaţi, de Paştele Blajinilor.

În timp ce unii şoferii spun că numărul pasagerilor s-a redus în comparaţie cu anii trecuţi, administraţia autogărilor susţine că a majorat numărul de curse, transmite Tvr Moldova.

Cu genţile pline şi cu flori în mâini, zeci de pasageri au venit la gara auto din Chişinău pentru a pleca în localităţile natale, la mormintele rudelor.

„-Mergeţi la Paştele Blajinilor? -Da. - Mergeţi în fiecare an? -Da. Am părinţi, rude.”

„-Da mă duc la părinţi, îi pomenim, tămâim mormântul, ne întâlnim cu cei dragi. Şi aşa este obiceiul la noi.

-Aveţi punga plină, ce daruri aţi luat ca să le daţi de pomană? -Am luat ouă, am lua bomboane, am luat cozonac, pască, nişte flori să pun pe mormânt.”

„Iaca cu floricele, o păsculiţă, vreo două ouă şi gata. Noi nu pre facem aşa mese la cimitir. Dacă ceva ne întâlnim acasă, dar aşa nu.”

Unii şoferi ne-au spus însă că au venit cu microbuzele aproape goale, iar în acest an, de Blajini, au mai puţini pasageri.

ANATOL şofer: „-Ca de obicei. Nu se observă nimic cu sărbătorile. Nu sunt oameni.

-Dar care ar fi cauza?

-Se vede că sunt plecaţi toţi din ţară de aici de la noi. Au rămas numai din ăştia ca noi.”

„-Foare slab. -Nici de Paşte nu a fost mai bine? -La Paşti au mai fost, dar acuma nu. Am venit cu doi oameni atât.”

CHIRIL şofer: „E mai binişor. Aşa se prevede.

-Dar în comparaţie cu ceilalţi ani s-a majorat de sărbători? -Da un pic. S-a majorat, cu mult s-a majorat.”

Administraţia Gărilor Auto Moderne spune că a majorat numărul de curse în perioada sărbătorilor pascale.

IURIE MOROZ director, Gările Auto Moderne: „Sigur că da. Numărul de transport în orice sărbătoare sau zi de zi este suplinit astfel încât să fie asigurat transportul călătorilor până la locul de destinaţie care sunt solicitate.”

Pentru a monitoriza securitatea publică, zeci de poliţişti au fluidizat traficul rutier pe traseele naţionale.