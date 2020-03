Viorica a trecut printr-un rebranding amplu ©

Brandul moldovenesc a trecut printr-un rebranding de proporții, în urma căruia s-a prezentat în fața consumatorilor într-un nou format

Primăvara a început cu o schimbare a identității vizuale a celei mai mari companii de produse cosmetice și parfumerie din Republica Moldova. Procesul de rebranding nu e niciodată unul întâmplător și nici de suprafață. Și în cazul companiei Viorica rebrandingul a venit să sublinieze și să se alinieze cu creșterea semnificativă a companiei înregistrată în ultimii ani, cristalizarea a 30 de ani de experiență, stabilirea unei relații strânse și frumoase cu consumatorul, dar și schimbarea abordării în ceea ce privește elaborarea și producerea cosmeticelor, care vizează poziționarea fermă și expresivă a brandului Viorica pe piața supra-aglomerată din industria de profil.

Noua identitate vizuală a brandului a fost elaborată în concordanță cu propria sa filosofie, trendurile moderne și dorința de a păstra și valorifica istoria bogată a companiei. Simbolul central Ō reprezintă perfecțiunea și integritatea, iar noul logotip, grație formei simple și echilibrate, este prezentabil și ușor de recunoscut. Motivul decorativ Viorica simbolizează simbioza dintre știință și natură, legând elementele constitutive ale brandului într-un stil vizual unic. Gama cromatică transmite ideea de calm, forță, calitate, naturalețe, armonie și puritate a noului brand.

”Pentru noi a fost foarte important să creăm un brand unic, cu o filosofie clară și integră. Am tins să elaborăm un brand modern, inedit, științific și natural. Sunt absolut sigur că noua identitate și noul stil Viorica, valorile sale și produsele noi vor fi înalt apreciate de către consumator.”

Andrei Tanculevici, brand director Viorica

Principiul fundamental

Viitorul parcurs al companiei este ghidat de principiul fundamental pe care se construiește noua identitate Viorica: conlucrarea armonioasă și echilibrată între știința botanică și expertiza dermatologică în crearea produselor cosmetice. Astfel, toate produsele Viorica sunt elaborate din ingrediente de orgine vegetală sub controlul echipei de dermatologi.

”Utilizarea plantelor și a componentelor naturale în produsele noastre a fost dintotdeauna ADN-ul brandului nostru, însă acum Viorica nu e doar un brand ”natural”, ci a devenit cosmetică ”natural-profesională”. Ambiția noastră e să oferim consumatorilor produse de îngrijire accesibile, și în același timp corecte, eficiente și sigure.”

Vlad Chirtoca, Director Marketing

Misiune

Noua Viorica își asumă misiunea de a demonstra că un produs de îngrijire a tenului, părului și pielii, care este nu doar natural, dar și de o eficiență maximă, este absolut posibil și accesibil.

În acest context, compania Viorica patronează un eco-proiect unic în Republica Moldova, VioPark, a cărui obiectiv este cultivarea plantelor organice, care sunt folosite ca sursă de materie primă pentru producerea cosmeticelor.

Standarde riguroase

Pe lângă cele peste 1.300 de ingrediente dăunătoare interzise în Uniunea Europeană în producerea de cosmetice, Viorica a renunțat binevol la un șir de componente care, potrivit echipei dermatologice, sunt nesigure și pot afecta sănătatea.

Produse noi într-o nouă abordare

Aliniat la cele expuse mai sus, sub umbrela noului brand au fost lansate patru serii noi de produse. Pe lângă ambalajul de înaltă calitate și noua identitate vizuală, produsele, care au fost elaborate pe parcursul a ultimilor doi ani pentru momentul anunțării rebrandingului, vin să acopere o serie de necesități, în principal feminine.

Viorica Basic Care

Toată puterea și eficacitatea ingredientelor vegetale unificate într-o serie specială de produse pentru îngrijirea de bază a tenului și corpului.

Viorica Nordica

Serie cu destinație specială, concepută pentru îngrijirea tenului în sezonul rece, pentru a proteja pielea de intemperii și efectul temperaturilor scăzute.

Viorica Vie

Sistem de îngrijire a pielii și părului pentru prevenirea schimbărilor legate de vârstă, bazat pe complexul antioxidant unic Viephenol™ obținut din struguri moldovenești.

Sensivio

O serie de produse delicate pentru igiena intimă, creată special pentru femei. Formulele hipoalergenice, îmbogățite cu acid lactic, nu afectează microbiomul protectiv natural și oferă o îngrijire blândă și prospețime de lungă durată.

”Pentru o ilustrare mai clară a noii abordări servește seria Viorica Vie, la baza căreia se află extractul polifenolic din semințe de struguri, ce are o acțiune antioxidantă puternică. Acest complex a fost elaborat în colaborare de către experții Viorica și savantul principal în domeniul oenologiei, dl. Ion Prida, reprezintând un ingredient inovator, deosebit de util pentru piele, de care suntem foarte mândri.”

Vlad Chirtoca, Director Marketing

Viorica online

Iar cum nici un business nu mai poate fi conceput în afara internetului, Viorica și-a defitivat stilul și în spațiul virtual. Pe lângă manifestul ”cine este noua Viorica” care poate fi găsit pe viorica.md, tot aici este găzduit și un magazin on-line, unde pot fi vizualizate toate produsele noi, cu descrierea detaliată și conținutul produselor. Pentru confortul cumpărătorilor, compania asigură și livrare gratuită (detalii pe site).

Identitate nouă – noi planuri de viitor

Piața supra-aglomerată în industria cosmeticelor este în continuă schimbare. Provocările domeniului sunt motorul care propulsează businessul spre realizări considerabile. Și tot provocările crează noi oportunități. După rebranding urmează extinderea substanțială a portofoliului de produse, iar următorul punct pe agenda companiei este ieșirea pe piața internațională de produse cosmetice pe valul cererii tot mai mari de produse naturale, formulate cu ingrediente vegetale, ce nu dăunează sănătății. Iar Viorica are tot instrumentariul necesar pentru realizarea acestui scop ambițios.

”Ultimii doi ani au trecut sub semnul schimbărilor în companie. Am extins echipa noastră științifică și am implicat medici-dermatologi în elaborarea produselor, a fost inițiat parteneriatul între savanții autohtoni și organizațiile de cercetare din străinătate. Aceasta a fost, de fapt, a treia etapă în dezvoltarea companiei, care vizează crearea fundamentului necesar competitivității noastre pentru ieșirea pe piețele externe, ca ulterior să devenim un brand cu renume mondial. Noul stil vizual al brandului nostru are ca scop reflectarea acestor transformări vitale ale produselor, dar și a companiei Viorica.”

Vlad Chirtoca, Director Marketing