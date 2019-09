Se deschide cea mai importantă expoziție medicală din țară MOLDMEDIZIN & MOLDDENT 2019 ©

Cum să vă protejați sănătatea, ce medicamente, echipamente medicale și de diagnostic noi au intrat pe piață, ce servicii medicale prestează centrele și clinicele medicale, dar și multe altele veți afla vizitând ediția a XXV-a a Expoziției internaționale specializate MOLDMEDIZIN & MOLDDENT, care va fi găzduită de Centrul Internațional de Expoziții MOLDEXPO, în perioada 11 - 13 septembrie.

Proiectul expozițional MOLDMEDIZIN & MOLDDENT este principalul eveniment în domeniul asistenței medicale, care întrunește participanți din Republica Moldova și din străinătate. Forumul medical specializat, care se bucură de suportul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republica Moldova și de asociațiile profesionale ale medicilor și farmaciștilor, atrage anual specialiști din domeniul medicinii și ocrotirii sănătății.

Organizator: Centrul Internațional de Expoziții “Moldexpo” S.A.

Suport oficial:

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

Asociațiile profesionale ale medicilor din Republica Moldova

Partener general: compania Balkan Pharmaceuticals

Partenerul proiectului: Inițiativa Pozitivă

Cleany partenerul expoziției: compania Amta-Tis SRL

Parteneri media: Sanatate, BeautyClub.md, Medforum.md, Mednews.md

Proiectul special al expoziției – «100% viață pentru fiecare»

Unul din evenimentele centrale ale expoziției MOLDMEDIZIN & MOLDDENT 2019 este proiectul «100% viață pentru fiecare».

Apelul „100% viață pentru fiecare!” are ca scop îmbinarea eforturilor pentru a crea un mediu în care fiecare persoană, indiferent de vulnerabilitatea sa, să se bucure de toate drepturile și oportunitățile necesare pentru 100% viață, iar țara noastră să devină un stat, în care viața umană este o valoare absolută.

Ambasadorul proiectului “100% viață pentru fiecare!”, OLEG CREȚUL este judocan, campion al Jocurilor Paralimpice de Vară din 2008 la judo (printre slabvăzători), medalait cu argint la Jocurile Paralimpice din 2004, cvadruplu campion mondial, triplu campion al Europei la judo.

MOLDМEDIZIN

Misiunea expoziției este de a demonstra că este prestigios să fii sănătos și că în Republica Moldova există tot ce e necesar pentru a menține și consolida sănătatea, a depăși obiceiurile proaste și a duce un stil de viață sănătos. Peste 90 de companii din Republica Moldova, Belarus, Italia, Rusia, România, Ucraina, Estonia vor prezenta cele mai noi produse farmaceutice, echipamente medicale și stomatologice, noutăți din domeniul sănătății mamei și copilului, medicinei estetice, tehnologiilor informaționale în medicină și produselor de igienă.

Pavilionul central al expoziției MOLDMEDIZIN este dedicat medicinii și produselor farmaceutice. Aici vor fi prezentate cele mai recente inovații tehnice și tehnologice, cele mai moderne modele de echipamente medicale, precum și întreaga gamă de servicii ofertate de centre medicale, clinici și laboratoare, preparate medicale ale diferiților producători.

Printre participanții secțiunii farma a expoziției se regăsesc companiile Balkan Pharmaceuticals, VITAPHARM-COM S.R.L., Борисовский завод медицинских препаратов (Belarus), Medmart Grup SRL, Medglobalfarm SRL etc.

Domeniul echipamentelor medicale va fi reprezentat de companiile Dutchmed, Delta Medica, Immunotechnomed SRL, ООО ВАТЕК Корп (Россия), SRL Medexcom, ROMEDCOM SRL etc.

Liderul pieței de echipamente medicale din țară, Global Biomarketing Group – Moldova, va expune o gamă variată de sisteme moderne de diagnosticare, echipamente de laborator, soluții integrate în domeniul îngrijirii medicale primare. Compania este distribuitor oficial al celor mai importanți producători mondiali de echipamente medicale.

Partenerul zonei Healthy Life (Viața sănătoasă), clinica Adler Medical, va prezenta echipamente moderne pentru diagnostic și tratament și va oferi consultanță de specialitate. Cleany Partenerul expoziției, compania AMTA-TIS va prezenta produse de igienă: dispensere, distribuitoare, odorizatoare electronice, coșuri de gunoi, aspiratoare, precum și o gamă largă de consumabile pentru instituțiile medicale.

La Nobilta Del Gusto va vorbi despre alimentația sănătoasă. Compania va prezenta produse organice, produse de patiserie fără gluten, dulciuri vegetariene fără arome, coloranți, conservanți și orice alte substanțe aditive sintetice.

Participarea clinicilor și a centrelor medicale din România va fi una fără precedent. 20 de instituții medicale din România își vor prezenta serviciile și tehnologiile, printre care SC CLINICA LUXOR SRL, SC CENTRU DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SRL, SC CENTRUL MEDICAL DR STANILA SRL, MISAN MED SRL, S.C. Medimages SRL și altele.

MOLDDENT — tehnologiile stomatologiei moderne

MOLDDENT, o parte semnificativă a expoziției, este dedicată tehnologiilor avansate din domeniul stomatologiei. Pe acest segment va fi prezentată o gamă largă de echipamente, instrumente și materiale utilizate în practica stomatologică și în laboratoarele stomatologice. În cadrul MOLDDENT vor fi expuse medicamente și anestezice, produse de igienă orală, mobilier pentru clinici specializate și birouri. În plus,

vizitatorii vor afla ofertele clinicilor stomatologice, serviciile acestora și inovațiile introduse de clinici în programele lor de lucru cu pacienții. Printre participanți: CARACAȘ-DENTAL SRL, Vivodent SRL, Total Dent Clinic, ADLES SRL, Prodent Com SRL, Vivimed Plus SRL, CIM SYSTEM SRL (Italia) etc.

Compania Global Biomarketing Group – Moldova va etala noutăți în domeniul stomatologiei: dispozitive unice pentru stomatologi, implanturi pentru protetică și echipamente pentru intervenții chirurgicale.

Vizitând expoziția vă veți putea familiariza cu ofertele clinicilor și centrelor stomatologice din România: SC RAZEDENT SRL, SC Dental Vision SRL, Toldimed SRL, Total Dent, Ari Med Estet.

Programul de afaceri al expoziției

Scopul expoziției MOLDMEDIZIN&MOLDDENT este promovarea unui stil sănătos de viață ca valoare-cheie. În toate zilele expoziției, vizitatorii vor beneficia de consultații medicale și diagnosticarea expres a sănătății absolut gratis. Specialiști precum pediatri, medici de familie, neurologi-pediatri, psihologi, cardiologi, oncologi, mamologi și dermatologi vor consulta și vor efectua teste rapide tuturor doritorilor.

Programul conferințelor științifice-practice, organizat cu sprijinul Balkan Pharmaceuticals, va fi unul consistent. În cadrul conferinței „Medicamente utilizate în tratamentul și prevenirea bolilor infecțioase”, specialiștii vor discuta aspecte precum, actualități în farmacologia medicamentelor anti-tuberculoză, medicamente antivirale specifice, medicamente antibacteriene și antiparazitare în stomatologie, medicamente folosite în infecțiile cu citomegalovirus și multe altele.

Alte subiecte de actualitate ale conferințelor științifico-practice vor fi probleme precum, prevenirea bolilor infecțioase, aspecte moderne ale diagnosticului și tratamentului cancerului, rolul screeningului în prevenirea cancerului de col uterin și altele.

Perspectivele de dezvoltare, metodele și tehnologiile noi ale farmaceuticii locale vor fi discutate în cadrul unei conferințe științifico-practice dedicate celei de-a 55-a aniversări de la înființarea facultății de farmacie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu.

Asociația Stomatologilor din Republica Moldova, cu participarea experților internaționali, va organiza o conferință națională pe tema „Simptomele clinice ale tumorilor la nivelul capului și gâtului”.

O atenție deosebită va fi acordată celor mai diverse tipuri de masaj. Asociația Masorilor și Reabilitologilor din Moldova va organiza Campionatul Eurasiatic de Masaj și ediția a IV-a a Forumului de tehnologii de masaj "Mâinile de aur în lumea masajului". Vizitatorii expoziției vor avea parte de spectacole SPA, demonstrații de tehnici originale de masaj și wellness, master-classuri, susținute de reprezentanții companiilor - lideri ai industriei SPA și de experți din industrie.

Sistemul electronic de achiziții publice din Republica Moldova, aspectele legislației de specialitate, modul de pregătire a documentelor pentru licitații și alte probleme vor fi analizate în detaliu în cadrul master-classului „MTender - sistem electronic de achiziții publice în Republica Moldova”, organizat de Inițiativa Pozitivă.

Pentru a fi la curent cu programul de consultații gratuite, precum și cu subiectele conferințelor științifico-practice, accesați site-ul C.I.E. Moldexpo S.A. (www.moldexpo.md).

Vizitarea expoziției MOLDMEDIZIN & MOLDDENT va fi, fără îndoială, încă un pas spre o viață sănătoasă și fericită!

Expoziția va avea loc în perioada 11 - 13 septembrie (între orele 10.00 - 18.00), în pavilioanele C.I.E. Moldexpo. Pentru a primi un bilet gratuit de vizitare a evenimentului accesați linkul http://www.moldmedizin2019.moldexpo.md/index.php și înregistrați-vă.