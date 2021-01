Sărbătorile au trecut și au lăsat o gaură în buget? Cum poți salva situația ©

Acum, odată cu sfârșitul perioadei sărbătorilor de iarnă, în care te-ai relaxat și ai petrecut timp alături de cei dragi, ești gata să începi un nou an cu dreptul. Totuși, s-ar putea să depistezi că bugetul a suferit pierderi destul de mari în ultimile două săptămâni, iar acest lucru destabilizează situația ta financiară. Prin urmare, e nevoie să acoperi gaura produsă, dar realizezi că asta ar lua ceva timp. Cu toate acestea, există câteva soluții care te vor ajuta să salvezi situația rapid.

Ia un credit rapid pentru cheltuielile curente și păstrează bani în bugetul personal

În cazul în care ai bani puși deoparte, pentru scopuri mai mari, nu este cazul să cheltui din ei, deoarece doar vei produce o pierdere mai mare. O soluție eficientă, care îți va permite instant să repari gaura din buget, este să iei un credit rapid. Astfel vei avea suficiente resurse financiare pentru cheltuielile curente și vei păstra echilibrul financiar. Cu alte cuvinte, puți în doar câteva minute recupera pierderile de după sărbători, apoi vei putea să achiți treptat pentru acest lucru. Mai mult de atât, dacă alegi o perioadă de rambursare suficient de mare, rata lunară pe care o vei plăti nu va afecta considerabil modul tău de viață.

De exemplu, la Zoom Credit ai posibilitatea să beneficiezi de un credit rapid doar cu buletin, în 15 minute. Tot ce trebuie să faci este să accesezi site-ul, alegi suma necesară și perioada de restituire. În funcție de a doua se va schimba procentul de dobândă. Ulterior, unul dintre angajați te va contacta pentru a te informa despre decizia de acordare. Toată procedura este complet digitalizată, iar banii îi poți obține prin transfer direct pe card. În plus, asta nu este tot, dacă urmează să iei primul credit rapid nebancar, cu serviciul Zoom Express ai parte de dobândă 0%, la orice împrumut de până la 5000 lei, pentru o perioadă de până la 30 de zile.

Redu din cheltuielile tale în ianuarie

Ai încercat vreodată să nu cheltui o lună întreagă? Pare imposibil? Chiar poate fi greu, dar merită să o faci pentru a recupera pierderile din buget, dacă nu vrei să iei un împrumut online. Nici într-un caz nu trebuie să renunți la transport și hrană, practic, ideea este să reduci cheltuielile frivole, adică să nu mănânci în cafenele sau fast-food, să nu cumperi haine sau chestii de decor pentru casă. Încearcă să gătești din ce a rămas prin frigider și congelator sau din rezervele de prin dulap.

Stabilește un buget săptămânal de 500-600 lei pe care îl vei cheltui pe alimente precum lapte, ouă, pâine și alte produse proaspete. Toți banii economisiți, ar fi bine să-i păstrezi pentru alte cheltuieli sau datorii, mai importante.

Caută oportunități pentru câștiguri suplimentare

Câștigurile suplimentare pot fi de orice gen, de la diferite proiecte freelance, până la vânzare de obiecte pe care nu le mai utilizezi. Încearcă să abordezi sarcina în cele mai creative moduri posibile, deoarece niciodată nu știi cum poate apărea o oportunitate. Însă, nu uita că orice câștig adăugător trebuie să-l gestionezi corect, deoarece scopul tău este să acoperi pierderile din urma sărbătorilor. Deci, dacă îți reușește să faci rost de ceva bani în plus, direcționează-i pentru nevoile tale primare și nu face abuz de produse, deoarece veniturile de acest gen sunt temporare și la un anumit moment va trebui să trăiești din sursele tale de bază.

Planifică bugetul și cheltuielile pentru anul viitor

A avea un buget este una dintre cele mai bune modalități pentru a economisi bani și controla cheltuielile. În plus, acesta te poate ajuta să direcționezi banii pentru a atinge anumite obiective și achita datorii. Identificarea unui echilibrului corect între venituri și cheltuieli este esențială. În plus, trebuie să tragi o lecție din experiența acestui an și să te pregătești corespunzător pentru următorul. Dacă ai realizat că ai fost prea generos, cheltuind bani pe lucruri pe care nu ți le poți permite, angajează-te să faci o listă de cadouri care să nu depășească posibilitățile tale și respect-o. În cazul în care știi că nu vei putea face față tentației ofertelor din perioada sărbătorilor, nu este niciodată prea devreme să începi să economisești pentru anul viitor.

Indiferent dacă alegi să iei un credit în Chișinău, să găsești venituri suplimentare sau orice altă metodă pentru recuperarea pierderilor din bugetul tău, nu uita să fii prudent. Orice eveniment important presupune și unele cheltuieli, însă dacă evaluezi corect capacitățile tale financiare și te pregătești corespunzător, probabilitatea de a ajunge în situații neplăcute va scădea considerabil.