Primul summit în domeniul ICT dedicat fetelor și femeilor. Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC organizează „Tech Women Summit” ©

Eveniment inedit dedicat în exclusivitate femeilor și fetelor care activează în domeniul Tehnologiei Informației. „Tech Women Summit” își propune să devină punctul de întâlnire al profesionistelor IT, încurajând transferul de experiență, stabilirea de contacte și consolidarea comunității autohtone a specialistelor din acest sector.

Reuniunea va avea loc pe data de 23 aprilie 2019, în incinta Centrului de Excelență în domeniul IT „TEKWILL” și se va desfășura la inițiativa Asociației Naționale a Companiilor din domeniul TIC și Comunității „TECH Women”.

Fetele și femeile care activează în domeniul IT au capacitățile necesare pentru a transforma paradigmele existente în acest sector, dar și de a energiza întreaga industrie prin eforturile și dedicarea pe care o investesc în tot ce fac. Iar talentul, perseverența și dorința de a schimba lucrurile sunt calități care nu țin cont de gen. Sectorul IT este în continuă extindere, iar acest lucru va oferi și mai mult spațiu pentru afirmare, creștere și satisfacție profesională. De aceea, „Tech Women Summit” vine să ofere o platformă eficientă pentru transferul de experiență și cunoștințe între profesionistele IT, pentru creare și împărtășire de oportunități, pentru porția de motivație, dar și pentru susținerea reciprocă.

„Tech Women Summit” se adresează profesionistelor IT, aflate la diferite etape de afirmare profesională. Evenimentul va cuprinde o serie de sesiuni tematice pe 3 direcții: Management, Software Development și Quality Assurance și vor aduce în prim plan istorii de succes care inspiră, viziuni inovatoare și oportunități excelente de a învață de la liderele industriei, de a explora posibilități care ar putea să le transforme radical parcursul profesional și de a stabili conexiuni utile cu membrii comunității IT.

Prima ediție „Tech Women Summit” vine cu speakeri de excepție, profesioniste care sunt nume de referință în industria IT pe segmentele lor de activitate și a căror performanțe inspiră cu adevărat. Sunt șapte la număr, vin din Franța, Olanda, România și Moldova și vă așteaptă cu discursuri fascinante, inspirate din experiența proprie:

Xenia MUNTEAN, Co-founder & CEO, Planable (Moldova)

Aleth DELCENSERIE, Chief Quality Officer & Chief Information Officer (Founding Partner), Pentalog (Franța)

Mihaela-Roxana GHIDERSA, Software Developer, Centric IT Solutions (România)

Sanne VISSER, Blockchain Testing Expert, Capgemini (Olanda)

Olga SURUGIU, Director International operations, Orange (Moldova)

Ecaterina MORARU, Interaction Designer Lead, Xwiki (Moldova)

Fabiana APATEANU, Test Consultant, Endava (România)

„Tech Women Summit” se va desfășura în intervalul 15:00 – 19:00, participantele fiind așteptate cu începere de la ora 14:30 pentru înregistrare și o cafea de bun venit. Summitul se va încheia cu o sesiune de networking într-o ambianţă prietenoasă, potrivită pentru schimbul de opinii, stabilirea de noi conexiuni și împărtășirea de impresii.

Participarea la „Tech Women Summit” este gratuită și este posibilă doar în baza înregistrării prealabile pe acest link: http://bit.ly/2YZ1NJu. Locurile sunt limitate, iar accesul în sală va fi permis în baza formularelor completate.

„Tech Women Summit”este organizat de către Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC în parteneriat cu Platforma/Comunitatea „TECH Women” și cu susținerea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, a Guvernului Suediei și UN Women.

Parteneri media ai evenimentului: Unimedia, Diez, Locals, Moldova9, Point.md, Realitatea.md, noi.md, mybusiness.