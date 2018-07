Primii angajaţi din Moldova plătesc utilizând Cardul de masă Up în rețeaua de supermarketuri Nr 1 ©

Up Moldova anunță despre efectuarea primei achiziții cu cardul de masă, o soluție inovatoare pentru susținerea angajatorilor, angajaților și comercianților. Evenimentul a avut loc în hypermarketul partenerului comerciant Nr 1.

Primul instrument electronic pentru a recompensa și încuraja echipa – cardul de masă Up Moldova – ne-a permis să efectuăm o tranzacţie cu succes pentru plata prânzului, în prezența reprezentanților companiei Up, ai rețelei de magazine Nr 1, ai companiei-angajator și ai presei.

Ștefan Speianu este angajat al Centrului de Diagnostic German și este primul care a trăit experiența plății cumpărăturilor cu cardul de masă Up.

Ștefan Speianu, Centrul de Diagnostic German: ”Astăzi am făcut prima achiziție cu cardul de masă Up, care pentru mine este un instrument de motivare. A fost foarte simplu, experiența pe care am avut-o aș vrea să o împărtășească cât mai mulți angajați din Moldova. Mă bucură faptul că autoritățile au facilitat lansarea acestui beneficiu, care cu siguranță va spori loialitatea angajaților și va contribui la un mod de viață sănătos. Suportul electronic al tichetului de masă îmi permite să fac cumpărături zilnic, fără a avea constrângeri legate de valoarea tichetului, este eco-frendly și îmi permite să-mi gestionez mai bine bugetul.”

Dumitru Cozmolici, director general Up Moldova: ”Pentru o experiență plăcută la cumpărături, cardul fiecărui salariat este însoțit de "Scrisoarea de bun venit" care detaliază modul de funcționare al acestuia, dar și cum pot avea acces în contul online. De asemenea, angajații își pot instala aplicația Up Moldova, disponibilă pentru Android şi IOS, unde pot consulta soldul cardului, vizualiza istoricul operațiunilor sau valabilitatea tichetelor. Să foloseşti cardul de masă Up este foarte simplu.”

Diana Iordachescu, manager marketing,Rețea de Supermarketuri Nr 1: ”Ne mândrim că suntem prima rețea din Moldova care a reușit să lanseze tehnic acceptarea cardurilor de masă, în conformitate cu toate prevederile legislative în vigoare. Este și pentru noi o inovație, dar credem că investițiile pe care le facem în supermarketurile din rețeaua Nr 1 se vor recupera grație faptului că va crește puterea de cumpărare a salariaților, se va genera suplimentar creșterea fluxului de cumpărători, a cifrei de afaceri. Deja am adaptat sistemele de la casierie în primele cele mai vizitate magazine. În decurs de câteva săptămâni vom acoperi toată rețeaua. Prin faptul că am devenit partenerii companiei Up Moldova, singurul prestator al serviciului tichete de masă pe suport electronic, ne-am aliniat și am adoptat o practică internațională, care cu siguranță va avea succes și în Moldova. Acum fiecare angajator are un instrument în plus de a-și motiva echipa, de a oferi mai multe avantaje pentru toți salariații. Este un serviciu care oferă câștig tuturor actorilor implicați: angajator, angajat, partener.”

Ștefan Speianu, Centrul de Diagnostic German: ”Suntem o companie care își construiește afacerea bazându-se pe grija manifestată pentru echipa noastră. Deoarece angajații sunt primii noștri clienți şi merită ce este mai nou şi mai bun, am salutat posibilitatea de a oferi salariaţilor noştri tichetele de masă pe suport electronic. Am optat pentru varianta electronică pentru că este o soluție modernă, simplă de gestionat și de utilizat. Sunt sigur că aceasta constituie un puternic element motivațional pentru mediul de afaceri de a-și atrage şi loializa angajații. Cardurile de masă Up sunt o inovație excelentă pentru echipa noastră.”

Cardul de masă Up Moldova aduce beneficii considerabile tuturor – angajatorilor, angajaților și partenerilor comercianți. Împreună cu Up Moldova, angajatorii cresc motivația și performanța echipei, reduc absenteismul și optimizează bugetul companiei. Cu aceast beneficiu extra-salarial, angajatorul economisește timp și reduce cheltuielile logistice:

cardurile sunt comandate și distribuite o dată la 4 ani;

angajaţii sunt permanent informaţi despre soldul și tranzacţiile efectuate cu cardul de masă, prin intermediul platformelor web şi a aplicaţiei pe care Up Moldova le oferă;

beneficiază de scutiri de la plata taxelor salariale;

crește motivația și performanța echipei, angajații fiind motivați să nu lipsească pentru că tichetele de masă se acordă doar pentru zilele de muncă efectuate.

Pentru angajați, beneficiile cardului de masă Up înseamnă:

putere de cumpărare mai mare, printr-o sumă alocată specială pentru plata prânzului sau a produselor alimentare;

plățile se fac în siguranță și rapid, prin tehnologia contactless, care utilizează un suport modern, simplu și sigur, cardul fiind emis sub însemnele MasterCard;

libertate de alegere: achiziționează de orice sumă doresc, utilizând și fracții din valoarea tichetului electronic, din locaţiile partenere;

asigurarea unui nivel de trai mai bun și creșterea calității alimentației.

Partenerilor comercianți cardul de masă Up le oferă:

creşterea clientelei, prin atragerea de noi clienți, care, anterior, nu procurau alimente din magazinele lor;

creșterea vânzărilor și fidelizarea clienților;

vizibilitate crescută și recunoaștere locală, ca o rețea care îmbrățișează inovația și răspunde pozitiv proiectelor guvernamentale.

Pentru a comanda cardurile de masă Up Moldova, apelează acum la 022 024 020 și fii cu un pas înaintea celorlalți.

Despre Up Moldova

Grupul Up și-a deschis filiala din Republica Moldova – Up Moldova - în luna octombrie 2017. De peste 50 de ani, Grupul Up, fostul Groupe Cheque Dejeuner, și-a dezvoltat activitatea propunând clienților și utilizatorilor produse și servicii sub formă de cecuri, carduri, aplicații mobile sau platforme web, soluții ce le îmbunătățește viața în fiecare zi. În 2015, Grupul Cheque Dejeuner a devenit Grupul Up: un nume al progresului, dinamismului și optimismului, care reflectă diversitatea ofertei sale.