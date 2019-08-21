Новые девайсы - новая эра в мобильной продуктивности: Супермощный Samsung Galaxy Note10 — смартфон для тех, кто привык выбирать лучшее. ©

Чем хорош флагманский фаблет от южнокорейского производителя и почему о нем все говорят — подробно рассказываем о новинке Samsung Galaxy Note10|10+

Мощность ноутбука, игровая консоль, профессиональная камера и умное электронное перо. Все это - в одном супермощном Galaxy Note10|10+.

Новые девайсы Samsung создали новую эру в мобильной продуктивности. Достаточно провести с Galaxy Note10 несколько часов, чтобы понять, что это принципиально новый девайс, который вобрал в себя все, что есть на рынке и чего только можно ждать от смартфона.

Опыт использования Galaxy Note10 начинается с дисплея: только пользователи Galaxy Note10 смогут насладиться большим дисплеем, который даст больше пространства для рисования и печатания текста.

Вся мощность и продуктивность Galaxy Note10 впервые упакована в два размера: с диагоналями 6,3 ( Samsung Galaxy Note10) и 6,8 дюймов ( Samsung Galaxy Note10+).

Оба смартфона тоньше 8 мм и предлагают Dynamic AMOLED со сниженным влиянием синего цвета для большего комфорта глаз. Чтобы избежать лишних рамок, Samsung прибегла к дисплею Infinity-O, который на этот раз стал ещё меньше и располагается посередине, а не в углу, как в последних Galaxy S.

Под стеклом спрятан ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Как рассказал Блэкард, программное обеспечение на основе машинного обучения способно понимать разницу между фейковым и реальным отпечатком.

Сразу же раскрыты цветовые варианты корпуса: Glow, White, Black, Pink, Blue и Red, все с приставкой Aura. В независимости от версии, заявлена поддержка главного преимущества серии Galaxy Note — S Pen.

В 2018 году Samsung добавила в S Pen модуль Bluetooth для управления Galaxy Note, например, создавать фото нажатием кнопки на S Pen. Теперь же в S Pen встроены шесть датчиков, отслеживающих движение, что впервые позволяет контролировать устройство жестами. Это абсолютная новинка, которая намного упрощает использование гаджета.

К тому же, Samsung увеличила аккумулятор S Pen, а зарядить его можно, как и раньше, просто вставив в GalaxyNote10.

Особенно понравится обладателям нового флагмана возможность сделать заметку от руки. Samsung Galaxy Note10|10+ оснащен функцией распознание рукописного текста. Galaxy Note10|10+ рукописный текст, опуская излишние технические термины, превращает в печатный. Более того новый фаблет позволяет делать заметки прямо на экране в любой момент, не открывая лишних приложений.

Молниеносно быстрая работа и память как у ноутбука.

Скорость загрузки Galaxy Note10|10+ достигает невероятных скоростей благодаря мощному 7-нм процессору и 12 ГБ оперативной памяти.

Интеллектуальный процессор ускорит процесс загрузки, есть установить часто используемые приложения. Стримьте, играйте и загружайте контент с невероятной скоростью даже в режиме мультизадачности.

Молниеносно быстрая работа и память как у ноутбука.

Скорость загрузки Galaxy Note10|10+ достигает невероятных скоростей благодаря мощному 7-нм процессору и 12 ГБ оперативной памяти.

Интеллектуальный процессор ускорит процесс загрузки, есть установить часто используемые приложения. Стримьте, играйте и загружайте контент с невероятной скоростью даже в режиме мультизадачности.

Функция Live Focus, которая ранее позволяла менять силу размытия фона на фото, теперь работает и с видео. Появилось умное увеличение, которое будет фокусироваться на источнике звука в видео.

Функция Super Steady натренирована на миллионах кадров и научилась почти идеально стабилизировать видео даже при беге. Ещё в смартфоны интегрировали комплект приложений для редактирования видео.

Функция AR Doodle позволяет в режиме видео дорисовывать элементы или текст с разными эффектами, которые будут прикреплены к находящемуся в кадре объекту и двигаться вслед за ними. Можно даже добавить виртуальные капли воды, которые будут преломлять свет, но отображать то, что должно находиться за ними. И всё это в 3D.

Особенность Galaxy Note10+ — DepthVision Camera. Вместе с широкоугольной линзой, датчик определять глубину области, что используется в дополненной реальности. Теперь при помощи камеры Galaxy Note 10+ можно сканировать объект в реальном мире, а затем поместить его объёмную копию в другой кадр, которая ещё и повторит действия за человеком

Современная платформа для игр

Новый фаблет южнокорейский производитель называет самой популярной платформой для игр. В этом аспекте Samsung Galaxy Note10 помогает режим Game Booster. Он анализирует привычки пользователя и оптимизирует производительность устройства конкретно под него. Для рассеивания тепла в смартфоне присутствует паровая камера.

В смартфон встроен супербыстрый процессор с флагманской графикой — это свежий Exynos 9825 для европейского рынка. Обе версии смартфона поддерживают Fast Wireless Charging 2.0, а версия «плюс» — ещё и 45-ваттную супербыструю зарядку по проводу.

Тридцати минут зарядки хватит на весь день работы. Об этом раньше приходилось только мечтать. Не так ли?

Из беспроводных интерфейсов Samsung Galaxy Note10 имеет все, что сейчас может предоставить мобильная индустрия - Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, LTE, NFC и всевозможные протоколы навигации.

Быстрая скорость позволит работать всем устройствам Samsung вместе, начиная от ноутбука на столе и заканчивая смарт-часами на руке.

Note10|10+ поддерживает Wireless Power Share, что позволяет заряжать часы или другие носимые устройства прямо от корпуса смартфона беспроводным способом.

Десктопный режим Samsung DeX теперь работает как с ПК, так и с компьютерами Mac. Всё, что нужно — кабель USB-C. Компания также сотрудничает с Microsoft, чтобы встроить в интерфейс Galaxy Note10 кнопку Link to Windows: она быстро соединяет смартфон с компьютером для синхронизации фото, уведомлений, сообщений и другого контента. Приложение галереи Samsung будет синхронизироваться с хранилищем OneDrive, а оптимизированный специально под новые Galaxy Note10|10+ сервис Outlook предоставит дополнительные возможности.

Samsung Galaxy Note10 — дата выхода в Молдове и приятные бонусы при оформлении предзаказа.

7 августа в Нью-Йорке Samsung провела большую презентацию под названием Galaxy Unpacked 2019. На ней южнокорейский производитель показал миру новых представителей серии Galaxy Note10. По словам, представителей компании, самое производительное мобильное устройство в мире. И с этим, детально изучая хариктиристики фаблета Galaxy Note10 трудно не согласится. Но обо всем по порядку.

Сразу же после презентации Samsung Galaxy Note10 стал доступен для предзаказа, в том числе и в Молдове. А с 23 августа новинка будет доступна для молдавских фанатов серии Galaxy Note10/10+. Фаблет можно будет приобрести в фирменных магазинах и на официальных сайтах партнеров Samsung.

Более того, оформляя предзаказ на новые модели Galaxy Note10 и Galaxy Note10+, в подарок можно получить бонус в размере 2000 леев на покупку других гаджетов семейства Samsung Galaxy. Речь идет о смартфонах, планшетах, часы и др.