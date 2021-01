La Victoriabank salariul tău prinde valoare ©

Proiectul “Adu-ți salariul la Victoriabank” îți dă libertatea de a alege

Zero comisioane la un șir de servicii bancare și acces la platforma online banking VB24

4000 de lei – rulaj minim lunar pentru a beneficia de gratuitățile cardului

Produsul unic „Adu-ți salariul la Victoriabank” conține un set de avantaje și gratuități care oferă valoare atât banilor, cât și modului în care aceștia sunt gestionați.

Vicepreședintele Victoriabank, Vasile Donica afirmă că un asemenea proiect a fost dezvoltat în totalitate întru susținerea consumatorilor pentru o mai bună administrare a finanțelor.

“Adu-ți salariul la Victoriabank este un produs destinat persoanelor cu profil modern, cu o educație financiară bună, deoarece este atât de comod și practic în a-ți gestiona beneficiile oferite de card”, a declarat vicepreședintele băncii.

Mai mult, prin acest proiect, Victoriabank oferă clienților o gamă largă de gratuități. Odată cu deschiderea cardului Visa Classic ai parte de: zero comision de emitere și administrare și niciun comision de deservire cont, zero comision pentru retrageri la bancomatele Victoriabank și a altor bănci din Moldova și zero comisioane la încasări prin virament de la oricare bancă din Moldova sau din străinătate. De asemenea, nu se percepe comision de alimentare a contului prin P2P și comision pentru efectuarea plăților la comercianți.

“Simplu și practic, aceasta e cel mai plăcut. Nu mai este nevoie să cauți un anume bancomat pentru retragerea mijloacelor bănești și ce e mai important cu cardul salarial Victoriabank nu achiți comision pentru această operațiune bancară. Deservindu-te gratuit la orice bancomat, vei înțelege comfortul acestui beneficiu când nu va mai trebui să cutreieri orașul, localitatea ta pentru a scăpa de comision. Vei economisi timp, energie și bani”, a subliniat Vasile Donica.

Imediat ce este activat, cardul oferă posesorilor acces la o platformă multifuncțională de online banking VB24. Posibilitatea de a deschide online carduri, conturi curente și depozite, de a achita facturi și a realiza transferuri între conturile și cardurile proprii este doar la un click distanță.

“Pentru a beneficia de acest pachet și multiplele gratuități, Vă recomandăm să deschideți un card Visa Classic „Adu-ți salariul la Victoriabank”. Vă eliberați de o duzină de griji și incomodități urmând doar trei pași absolut simpli: Vă așteptăm cu actul de identitate la orice unitate a Victoriabank, depuneți cererea de deschidere a cardului și țineți cont de condițiile produsului. Este suficient doar suplinirea cardului cu 4000 de lei pentru a beneficia de facilitățile noului produs marca Victoriabank”, a declarat vicepreședintele băncii.