Infarctul, „ocolit” pe bicicletă: „M-am lăsat pe mâinile de aur ale cardiologilor Medpark” ©

Vasilisa Șatalov din Căușeni merge pe bicicletă de când se ține minte. Nu a renunțat la mijlocul de transport pe două roți nici când s-a pensionat.

La ai săi 58 de ani se considera o femeie activă, cu o inimă puternică, iată de ce atunci când acum un an, într-o zi de august, a simțit o durere intensă în piept, nu s-a îngrijorat. „O fi de la căldură”, și-a spus ea. Atacurile, însă, s-au îndesit – la cel mai mic efort fizic respira cu greu, de parcă cineva îi „zdrobea” cutia toracică.

Vasilisa Șatalov, pacientă:„Care bicicletă? Am ajuns să nu pot face nici 5 pași! Drumul de la ușa casei până la poartă îmi lua 10 minute. Era groaznic. M-am internat în spitalul raional, speram că medicii de acolo îmi vor spune ce se întâmplă cu mine. Am stat acolo 10 zile, dar așa și nu era clară starea mea. Electrocardiograma și ecocardiografia nu au arătat nimic, în timp ce eu mă simțeam tot mai rău și mai rău. De aceea, am decis să merg la Chișinău.”

Chiar din prima zi, când a pășit pragul Centrului Sănătatea Inimii Medpark, femeia a aflat de ce afecțiune suferea. Cel care a dezlegat misterul în doar câteva ore a fost cardiologul intervenționist Constantin Cozma, care a pus-o pe Vasilisa Șatalov să facă ceea ce îi plăcea cel mai mult: mișcare. Testul de efort cardiac pe bandă rulantă a arătat că inima femeii pur și simplu „se sufocă”.

Constantin Cozma, cardiolog intervenționist, Medpark: „Tensiunea și ritmul cardiac anormale înregistrate în timpul testului de efort au sugerat o posibilă afecțiune coronariană, ce ar însemna dereglarea fluxului de sânge în vasele care alimentează inima. Pentru confirmarea diagnosticului am recurs la coronarografie, care a scos la iveală o boală cardiacă ischemică. O acumulare de colesterol a blocat artera inimii în proporție de 99%. Asta însemna că pacienta putea face în orice moment un infarct miocardic.”

Coronarografia este o metodă de diagnostic de ultimă generație, crucială în prevenirea sau tratarea infarctului miocardic. Un cateter introdus în arterele inimii, printr-un vas al brațului sau al coapsei, permite vizualizarea leziunilor sau a blocajelor la nivelul vaselor inimii și stabilirea celei mai potrivite metode de tratament pentru lichidarea lor. În cazul Vasilisei Șuvalov a fost aleasă angioplastia cu stent.

Constantin Cozma, cardiolog intervenționist, Medpark: La Medpark dispunem de echipamente moderne care ne permit să „reparăm” vasele inimii fără bisturiu și fără anestezie generală. Practic, introducem același cateter ca și în timpul coronarografiei, doar că el este dotat cu un mic tub expandabil (stent). Când ajunge la locul blocajului, cardiologul intervenționist umflă stentul și îl fixează de peretele arterei. Diametrul vasului se lărgește, astfel sângele poate circula normal.”

În timpul ambelor proceduri, care au durat mai puțin de o oră, pacienta a fost conștientă și nu a resimțit niciun disconfort. A doua zi Vasilisa Șatalov a plecat acasă, unde o aștepta o bicicletă nouă.

Vasilisa Șatalov, pacientă: „Domnul Cozma, modest de fire, mi-a zis că bicicleta m-a salvat de la infarct, pentru că inima mea a fost destul de antrenată și a rezistat. Iar eu zic că totuși dumnealui mi-a salvat viața. Este un medic extraordinar, de o omenie mai rar întâlnită, un profesionist desăvârșit, care este sigur de fiecare mișcare pe care o face. Această stare de calm mi s-a transmis și mie – m-am lăsat în voia lui Dumnezeu și pe mâinile de aur ale acestui medic.”

Boala cardiaca ischemică reprezintă principala cauză de deces prin infarct de miocard, fiind cea mai frecventă boală la adulţii peste 40 de ani. La originea acestei tulburări este ateroscleroza – blocarea arterelor coronare cu colesterol. Sedentarismul, obezitatea, fumatul, hipertensiunea arterială, stresul dar și ereditatea – cum a fost în cazul Vasilisei Șatalov – sunt factorii care favorizează obstrucția vaselor.

Centrul Sănătatea Inimii Medpark oferă pacienților cardiaci acces la serviciile cardiologiei intervenţionale– o ramură revoluționară a medicinii, care înglobează alternative minim invazive intervențiilor complicate pe cord deschis, iar avantajele ei sunt: lipsa durerilor și risc minim al complicațiilor intra- și postoperatorii, lipsa cicatricilor și recuperarea rapidă a pacientului.