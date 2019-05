Compania „Ritlabs” a 5-a oară este printre câștigătorii concursului național ”Marca Comercială a Anului”

În cadrul forumului Gala Businessului Moldovenesc, unde a avut loc ceremonia de decernare a câștigătorilor concursului „Marca Comercială a Anului 2018”, la nominalizarea „Export” medalia de aur a fost înmânată directorului companiei IT „Ritlabs” – Dlui Maxim Masiutin.

Criteriile acestei victorii constau în eficiența businessului, care are un efect pozitiv asupra economiei și imaginii țării noastre.Începînd cu anul 1998 compania IT „Ritlabs” parcurge încrezut calea ascensiunii pe piața comunicațiilor electronice în Republica Moldovei și peste hotare. Evaluând un nu succes obținut, directorul companiei, Masiutin Maxim, a remarcat că această medalie semnifică recunoașterea eficacității întregii echipe create din oameni tineri – specialiști orientați spre succes, care, an de an, au posibilitatea de a-și dezvolta competențele. Anume aceasta ajută la crearea produselor electronice «Dos Navigator», «Argus», «The Bat!», «Batpost», «The Bat! Voyager».Сompania „Ritlabs” a început să participe la concursul menționat patru ani în urmă, și anume la concursul „Marca comercială a anului 2014” și a obținut medalie de argint la nominalizarea „Export” pentru strategia sa de promovare eficientă pe piețele externe a legendarului soft de comunicare electronică „The Bat!”. În anii următori „Ritlabs” a devenit câștigătorul acestui concurs prestigios, obținînd Marele Premiu „Mercuriul de Aur” la nominalizarea „Export”.Programul „The Bat!” este unul din cei mai cunoscuți clienți poștali din lume, iar compania „Ritlabs” a atins nivelul Gold al competenței Microsoft și se enumeră printre cei mai remarcabili dezvoltatori de software din sistemul de parteneri Microsoft, ocupînd pozițiile lider în segmentul său. La nivel local, Ritlabs de 2 ori a ajuns în Top-5 cei mai buni angajatori ai anului, la categoria companiilor mici.Clienți ai „Ritlabs” sunt utilizatorii casnici, instituții de stat, băncile și alte instituții financiare, dar și întreprinderi din industria aerocosmică, a petrolului, a gazului, din domeniul software şi hardware, și încă un cerc larg de companii din businessul mic şi mijlociu.Produsele companiei sunt traduse în 18 limbi, ceea ce a permis extinderea ariei geografice a vînzărilor, iar cumpărători ai programelor locuiesc în 191 de țări ale lumii. Acest lucru este firesc pentru secolul economiei digitale în care trăim, oamenii tot mai mult utilizează programele pentru calculator. Prin urmare, piața tehnologiilor informaționale se dezvoltă activ.Directorul „Ritlabs” este mîndru de rezultatele obținute de companie în anul 2018. Pe parcursul anului trecut compania a livrat programa sa de gestiune a poștei electronice „The Bat!” către 7 688 clienți unici din 85 de țări ale lumii. În top 5 țări, cu cel mai mare număr de utilizatori au intrat Rusia, Germania, Polonia, SUA și Marea Britanie – țări selectate conform numărului de livrări. Astfel, conform numărului de clienți externi și numărul de țări în care au fost vîndute licențe software, compania „Ritlabs” este lider printre companiile IT naționale la capitolul exportul propriilor produse.În anul 2018 compania „Ritlabs” a devenit rezident al „Moldova IT Park”, structură ce a întrunit activitatea a 403 de companii (și acest număr este în permanentă creștere). În prezent, eforturile lor comune consolidează piața IT nu doar prin atragerea de investiții atît din interior, cît și din exterior, dar și prin atragerea specialiștilor înalt calificați, din salariul cărară deja nu se mai scad impozitele. Aceasta permite dezvoltatorilor locali să ofere condiții competitive pe piața mondială și să mențină specialiștii talentați în țară.Directorul „Ritlabs” a explicat, că pentru dezvoltatorii de software există o mulțime de idei și oportunități potențiale. Cu toate acestea, ceea ce compania Ritlabs a obținut deja de mulți ani confirmă faptul că calitatea produselor sale face ca producătorul și țara să fie cunoscuți în întreaga lume!