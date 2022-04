Cofee Like devine rezident al străzii pietonale din inima Chișinăului ©

Strada Pietonală din inima Capitalei este una dintre locațiile cele mai iubite atît de localnici, cât și de oaspeții orașului. Ne este dragă pentru atmosfera sa boemă, multitudinea de localuri, o oarecare detașare de aglomerație în plin centru.

De astăzi Pietonala devine și mai primitoare, fiindcă renumita rețea CoffeeLike devine rezident a acestei locații populare din Capitală. Cunoaștem că în această zonă pietonii fie sunt pe fugă, sau lenevesc frumos, de aceea noua locație CofeeLike va deservi in regim To Go pe cei activi și puși pe treabă, dar a amenajat o terasă urbană stilată sau înăuntrul localului pentru cei care au timp să își savureze cafeaua fără grabă. Tot aici veți găsi instalațiile simpatice din umbrele suspendate de genul celor care au bucurat vizitatotii în anii trecuți în scuarul Bucuriei și în parcul Alunelul, inițiativă finanțată din grantul CoffeeLike pentru un Chișinău mai frumos.

Și dacă tot ai să vii să ne vezi la ”casă nouă” te invităm să participi la concursul nostru cu ocazia deschiderii acestei noi locații! Vezi condițiile concursului accesând linkul: https://www.facebook.com/coffeelikemd/posts/4678473485597866

Pe lângă specialitățile clasice de cafea, aici veți găsi și o varietate largă de ceaiuri, cocktailuri delicioase pe bază de cafea, milkshake-uri cremoase și acum în prag de sezon cald – diverse tipuri de lemonade răcoritoare și revigorante.

La CoffeeLike se lucrează cu renumitul brand Italian de cafea Miscelad ORO, care este cunoscut pentru aroma delicată și echilibrată, dar și note ușoare de ciocolată în postgust.

Pentru a oferi băuturilor o companie pe măsură CoffeeLike asigură și cele mai proaspete și gustoase produse de patiserie, care sunt livrate zilnic.

Vă reamintim că suntem prezenți în alte 10 locații, strada Pietonală marcând a 11a noastră prezență în Chișinău, posibilitate oferită în primul rând de clienții noștri dragi.

Ne găsiți și pe:

Str. Ion Creangă 76

Blv. Moscovei 19, incinta Fourchette

Parcul Mezon

Str. Pădurii 13

Str. Alecu Russo 11

Str. Grigore Vieru 20

Str. Toma Ciorba, incinta Spitalului de Urgențe, et.2

Str. Miron Costin 13/1

Str. Mihai Viteazul 1, în incinta Universității de medicină, facultatea Stomatologie

Str. Nicolae Testimițeanu 27, în incinta Universității de stat Medicină și Farmacie

Str. Toma Ciorba 42, în incinta Clinicii Universitare Stomatologice

Pe lângă locațiile noastre din Chișinău mai avem și un magazine CoffeeLikePlus, unde puteți procura cafeaua sau ceaiul preferat. Pentru mai multe detalii accesați www.CoffeeLike.md

Vă așteptăm cu drag în inima Chișinăului în fiecare zi de la 7:00 până la 23:00!