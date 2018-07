Cele mai moderne combine le găsiţi la Rostselmash (VIDEO, FOTO) ©

Combine puternice care fac adevărate minuni pe cîmpuri. Asta au putut vedea vizitatorii expoziţiei „Ziua Cîmpului”, desfăşurată în acest an în satul Cioc-Maidan, raionul Comrat, informează Noi.md.

La această ediţie, compania Rostselmash a prezentat publicului larg trei combine, care şi-au demonstrat „abilităţile şi forţele” pe un lan de grîu din sudul ţării, spre admiraţia celor prezenţi.

Potrivit directorului departamentului vînzări de combine Rostselmash, Oleg Iarov, acest gen de expoziţii au devenit deja o tradiţie, clienţii aşteptînd cu nerăbdare fiecare ediţie pentru a se putea familiariza cu noile utilaje agricole.

De această dată, surprizele pregătite de Rostselmash sînt combinele Acros 595 şi RSM 161, care sînt cunoscute în lume ca fiind unele dintre cele mai puternice modele.

„În acest an noi prezentăm modul de funcționare a celor mai puternice modele de combine marca Rostselmash. Ne-am adunat împreună cu actualii dar și potențialii clienți pentru a le prezenta aceste combine pentru a putea aprecia calitatea acestora și felul în care lucrează, pentru ca la final ei să-și poată trage concluzii bune despre ceea ce înseamnă Rostselmash. În acest an, am ales să ieșim într-un lan de grîu, avînd în vedere că acesta este primul an de cînd aceste mașini lucrează pe pămînturile moldovenești”, a declarat Oleg Iarov.

Fondată în 1929, Rostselmash a început să-i bucure pe agricultorii moldoveni din anul 2003, cele mai populare fiind combinele care se bucură de succes şi pînă în prezent.

Timp de 15 ani, în ţara noastră au fost vîndute peste 700 de combine Rostselmash şi asta datorită raportului preţ-calitate nemaiîntîlnit în altă parte.

Combinele Rostselmash corespund tuturor cerințelor fermierilor de astazi: sînt moderne, comode, ușoare la exploatare, rezistente şi au o garanție de doi ani.

Întreprinderea ATC-Agrotehcomerț SA este dealer oficial al companiei "Rostselmash" în Republica Moldova și România.