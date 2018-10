Revenirea circului chișinăuian

Circul din Chișinău a fost deschis oficial în a.1981. Pentru acest obiect unic în felul său autorilor și executorilor proiectului le-a fost conferit Premiul de Stat al RSSM.

Circul din Chișinău este unul din edificiile reprezentative pentru capitala Moldovei. În Republica Moldova, el dispune de cea mai încăpătoare sală, are forma unui amfiteatru, este calculat pentru 1900 locuri, iar arena are în diametru 13 m. Aici au avut loc concerte și reprezentații ale artiștilor autohtoni și străini (din Belarus, China, Germania, Rusia, Ucraina și alte țări). În timp ce în circurile din fostul spațiu sovietic timp de un an erau organizate 14 reprezentații, cel din Chișinău stabilea recorduri, găzduind și 57 de reprezentații.

Dar în a.2004 pentru această instituție de divertisment din capitala Moldovei a început o perioadă grea. S-a încercat comercializarea ei, prin modificarea statutului de întreprindere de stat în societate pe acțiuni. De nenumărate ori au tot fost schimbați directorii. În ce situație este azi circul din Chișinău, există speranța de a-l reanima, cine se face vinovat de problemele acestui edificiu? La acestea și alte întrebări ale jurnalistului NOI.md răspunde Andrei Locoman, ex-director al circului din Chișinău, actualmente director al Organizației concertistice și de impresariat Moldova-Concert.

- Domnule Locoman, aflăm că circul din Chișinău încetul cu încetul oferă reprezentații. Renașterea lui este meritul Dvs. și al echipei. Povestiți-ne, cum ați găsit această clădire și cum ați restabilit-o…

Renăscut din neant

- Anterior numirii mele în funcția de director al circului din Chișinău, în a.2013, timp de mai multe luni am reprezentat statul, adică Ministerul culturii, în procesul de insolvabilitate a instituției. S-a dovedit că în conformitate cu o decizie a instanței, a fost numit un administrator al procedurii de insolvabilitate, care era obligat să reprezinte interesele creditorilor, dar anume asta nu a făcut – el intrase în cîrdășie cu directorul adjunct de atunci și împreună făceau ce doreau.

În clădirea circului aproape că nimic nu se făcea, doar erau date în chirie spațiile. Artiștii aproape că nu mai intrau pe acolo, deoarece nu aveau condiții pentru repetiții. Mulți au plecat departe, cei rămași încercau să-și recupereze în instanțe banii munciți. Atunci, în instanțele de judecată existau peste 40 de titluri executorii, bunurile erau sechestrate. Plus la toate, circul fusese devastat, din el a fost scos tot ce s-a putut. Pază nu exista, oricine putea intra în clădire. Furau ca în codru: a fost demontat parchetul, scoase cablurile, toate motoarele, din cupolă au fost parțial demontate plăcile de aluminiu cu perforație specială - un material acustic necesar. Începuseră chiar să demonteze marmura și să taie basorelieful din cupru de pe frontispiciul clădirii.

O săptămînă am muncit de unul singur, după care am început să-mi formez echipa de profesioniști. Primul a venit regizorul Igor Cemortan, apoi Igor Casap, care după numirea mea la Moldova-Concert a venit în fruntea circului. Am adus băieți și fete de la teatrul E.Ionescu, unde lucrasem anterior.

Toți împreună am decis să folosim clădirea circului doar în scopurile predestinate, să organizăm aici reprezentații, în caz contrar circul avea să moară. Închirierea spațiilor unei instituții de cultură nu are nimic comun cu arta și cultura. Circul trebuie păstrat și din motiv că este unica instituție de acest fel în Republica Moldova. În spațiul sovietic circul din Chișinău era considerat cel mai bun. Toți artiștii preferau să evolueze aici. La Moscova, artiștii dădeau mită pentru ca numerele lor să fie incluse în programele, care urmau să fie prezentate pe arena circului din Chișinău. Aici exista cea mai bună infrastructură: arenele, cabinele de machiaj, încăperile pentru animale, hotelul. Plus la toate – minunata climă moldovenească, fructele, poporul ospitalier. Era circul preferat al tuturor artiștilor.

Dar au trecut anii și iată-ne responsabili pentru această bijuterie arhitecturală, care dispărea sub ochii noștri. Am decis că urgent trebuie să întocmim și să lansăm un program. Regizorul Igor Cemortan s-a angajat să alcătuiască primul program artistic, iar eu rezolvam în paralel problemele juridice, ce țineau de sechestrele aplicate. Situația era foarte complicată. Erau datorii față de furnizori, foștii salariați, bugetul de stat, fondul social.

În paralel, munceam la proiectul de reconstrucție a uneia dintre arenele circului, căci trebuia să reluăm spectacolele. Primul program artistic al nostru cu participarea sută la sută a artiștilor locali, a fost prezentat la Moldexpo, unde arendasem un pavilion pentru o lună – pe perioada sărbătorilor de iarnă 2013-2014 . Spre mirarea noastră, au venit mulți spectatori. Am înțeles atunci că oamenilor le este dor de circ, dat fiind că timp de un deceniu - între anii 2004 și 2014- noi nu am avut o trupă de circari - profesioniști, veneau doar circuri ambulante, însă calitatea numerelor și profesionalismul artiștilor lăsa de dorit.

Și iată că la 30 mai, 2014 am inaugurat arena mică a circului din Chișinău. Am reușit grație susținerii din partea Ministerului culturii și parteneriatului public-privat. La restaurarea arenei mici au contribuit mulți agenți economici. Noi nu am cerut bani, dar am venit la fiecare și le-am vorbit despre ideea noastră de a reda orașului și copiilor noștri circul. Mulți nu aveau bani, dar erau gata să ne ajute cu ce puteau: covoare, materiale de construcție, metal, ceramică, lemn. Astăzi pe fiecare material venit de la sponsori poți vedea numele donatorului. Și așa, mînă de la mînă, uniți în jurul unei idei, oameni de diferite etnii, culori politice, limbi vorbite au contribuit la reparația arenei mici.

- Da cu arena mare ce ați făcut ?

- Am conservat-o, am blocat posibilitatea intrării ilegale neautorizate a străinilor în clădire, am instalat supravegherea video, sistemul de securitate anti-incendiară. Păzim, barem, ce a mai rămas, pentru ca treptat să restabilim totul. Ca prin minune, s-au mai păstrat frescele executate într-o tehnică originală – desenul cu ceară pe marmură.

Proiectul vieții

- Azi vă aflați în fruntea Moldova-Concert, dar înțeleg că nu ați abandonat circul ?

- De doi ani și jumătate am fost numit director la Moldova-Concert. Dar nu a fost zi în care să nu comunic cu echipa care muncește la circ. Chiar dacă juridic nu-s acolo, spiritual și fizic mă aflu mereu acolo. Este proiectul vieții mele, pe care nu l-am abandonat nici pentru o clipă.

Unde mai pui că în martie,2018 prin hotărîre de guvern societatea pe acțiuni Circul din Chișinău a fuzionat cu întreprinderea de stat Moldova-Concert. Circul ca societate pe acțiuni a fost inclus în lista obiectelor pentru privatizare. Îl amenința pericolul de a trece în mîini private. Iar fuzionarea cu o întreprindere de stat l-a exclus automat din acea listă. Statutul de ÎS ne permite să purtăm, pe viitor, discuții cu donatori, sponsori, parteneri, să nu așteptăm mană cerească, bani de la stat, da să căutăm și să cîștigăm de sine stătător banii pentru reanimarea definitivă a circului.

- În prezent multă lume obține bani prin participare la diverse concursuri pentru oferirea granturilor. Ați înaintat asemenea proiecte?

- Am încercat odată să obțin un grant în cadrul proiectelor oferite de guvernele Norvegiei la București. Am scris proiectul, l-am expediat pentru înscriere la concurs, dar am fost refuzați pentru că circul era societate pe acțiuni și figura în lista obiectelor pentru privatizare. Dacă obiectele se află în proprietatea statului, este foarte dificil să găsești bani pentru restabilirea lor .

- Se zvonea, că circul a fost construit într-un loc nepotrivit, că el poate fi inundat. Mai persistă această problemă?

- Vă declar cu toată responsabilitatea: în subsolurile circului totul este uscat. Acum la circ se desfășoară expoziția dinozaurilor în format 3Д. Ea este amplasată exact în acele încăperi, pe care în perioada devastării diferite posturi TV le arătau inundate. Am privit și eu aceste știri și aceste încăperi de la demisol. Nu doar eu, și alți specialiști consideră că subsolurile din acele reportaje au fost inundate intenționat, spre a speria oamenii și a-i face să creadă poveștilor despre aceea că circul este sortit pieirii. Acolo nu au de unde fi ape subterane.

Mai mult – mai este în viață Alla Chiricenco, una dintre autoarele proiectului , care este cu trup și suflet pentru circ și confirmă că relieful în acel loc este în regulă. Avem un contact permanent cu arhitectul Chiricenco. Recent a fost creat un grup de lucru care va determina starea tehnică a clădirii. În fruntea lui stă anume Alla Chiricenco. Însă chiar dacă nu dispun încă de rezultatele expertizei tehnice, specialiștii spun că edificiul poate sta încă mulți ani. Circul a fost construit din foarte mult metal și beton, este proiectat în conformitate cu noua gradare seismică și poate rezista unui cutremur de 9 grade.

Țin să menționez, că multă lume încurcă doi termeni – reconstrucție și reparație. Două genuri de lucrări total diferite. Da, clădirea necesită o reparație capitală, dar reconstrucția ei nu este necesară. Rețelele inginerești trebuie înlocuite cu altele mai moderne, materialele de construcție – cu altele mai ușoare și mai estetice. Se cer modernizate echipamentele de sonorizare și iluminare, etc.

Repararea circului - pe lista priorităților

Echipa Circului din Chișinău

- Există careva proiecte de reparație a arenei mari ?

- Grupul de lucru condus de Alla Chiricenco lucrează asupra acestui proiect. De la bun început noi am divizat strategia de dezvoltare a circului în două etape. Prima – restabilirea arenei mici, spre a putea organiza reprezentații pentru un număr mic de spectatori. Paralel, au început lucrările de refacere a arenei mari. Acum acolo este implicat grupul de lucru, bugetul caută mijloace pentru efectuarea expertizei tehnice. Apropo, mai bine de doi ani salariile angajaților circului le achită bugetul, la fel și plățile comunale, cele de întreținere a clădirii. Guvernul a inclus proiectul «Circul» în lista sarcinilor prioritare. Dacă toate vor merge la fel ca acum, avem șanse să restabilim rapid și arena mare a circului din Chișinău.

- Au fost stabilite careva termene de dare în exploatare a circului reînnoit și reparat total?

- Noi putem planifica, însă eu prefer să nu răspund la asemenea întrebări. Pentru că dacă voi numi o dată anume, neapărat voi fi întrebat de ce nu am reușit în termenele stabilite. Dacă lucrările vor continua în același ritm, cred că în doi-trei ani am putea reînnoi circul nostru. Totul depinde de startul expertizei tehnice a clădirii. Apoi va trebui întocmit bugetul, cu care să mergem și la guvern, și la parteneri pentru a obține suma necesară. Astăzi nimeni nu poate spune de ce sumă va fi nevoie pentru toate lucrările de reparație. Nici măcar aproximativ nu mă apuc să spun cît ne va costa reparația capitală a arenei mari. Să determine specialiștii.

- Este sau va fi restabilit hotelul în care anterior erau cazați artiștii circului?

- Nu este restabilit, deoarece se află acum în proprietate privată. Acele încăperi au fost oferite ca locuințe artiștilor din teatre, filarmonică, opera națională, așa că circul nu mai are un hotel.

Să salvăm patrimoniul

- În luna mai s-au împlinit patru ani de la deschiderea arenei mici a circului din Chișinău. Reprezentanțele se dau des? Nu există un deficit de spectatori ?

- Pe parcursul unui an, circul oferă patru programe. Din a.2014, au fost elaborate 15 programe, care nu s-au dublat deloc. Le alcătuiește regizorul Igor Cemortan, o persoană foarte talentată și devotată circului, care colaborează cu multe circuri din lume.

Recent a fost deschis sezonul de toamnă, care va dura o lună. Spectacolele au loc în zilele de sîmbătă și duminică, cîte două pe zi. Avem acum programul Minunile circului. Aproximativ în a doua decadă a lunii decembrie vom lansa programul de revelion. Cel de primăvară de obicei durează de la începutul lui martie pînă la începutul lui aprilie, cel de vară – de la mijlocul lunii mai la mijlocul lunii iunie. Urmează vacanța de trei luni. Arena mică, calculată pentru 300 persoane, de cele mai multe ori este plină.

- Trupa circului este formată din artiștii noștri, moldoveni, sau din artiști atrași din alte țări ?

- Toți mă întreabă despre artiști și despre animale. Circul din Chișinău niciodată nu a avut propriile animale, ca și propriii artiști. În URSS toate programele erau alcătuite la Moscova, de Soiuzgosțirc. După destrămarea URSS artiștii au revenit în patrie. O parte din ei au intrat în trupa circului, însă aceasta nu era una permanentă. Artistul care avea numărul pregătit se afla la balanța circului din Chișinău, care îi vindea evoluția în alte țări. Nici un circ din lume nu are o trupă permanentă. Programele se alcătuiesc cu participarea artiștilor din diferite țări. Există regizorul care formează programul și include în el toate categoriile de numere – acrobație, echilibristică, jonglerie, dresaj, bufonerie etc. Regizorul îi selectează pe acei artiști, numerele cărora se potrivesc cu scenariul scris, cu denumirea reprezentației de circ. Circul staționar are în state doar personalul tehnic și administrația.

- Există condiții pentru antrenamentele artiștilor, suprafețe pentru întreținerea animalelor?

- Am creat toate condițiile necesare pentru antrenamentele circarilor. Au fost rezervate suprafețe speciale pentru animale, și acolo am făcut reparație capitală, mai mult – am instalat sistemul de încălzire, este și apă caldă.

- Cine este vinovat de faptul că circul a ajuns în această stare?

- De fiecare dată cînd cineva îmi pune această întrebare, eu răspund: noi. Noi am permis aceasta: mass-media nu reflecta, societatea civilă nu reacționa. Toată lumea trecea pe alături și regreta: vai, sărmanul circ! Da ce am făcut noi pentru ca el să nu ajungă în această stare? Doar este patrimoniul nostru și al copiilor noștri. De aceea acum cu toții trebuie să ne suflecăm mînecile și să să-l readucem la starea normală. Trebuie să spunem mulțumesc pentru faptul că am moștenit o asemenea bogăție, că nu a trebuit să construim totul din talpă. Acum sarcina noastră este să-l reparăm și să-l întreținem.

Lidia Ceban