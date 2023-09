Pentru ce este tensionată atmosfera în jurul Moldovei?

În ultimul timp, mass-media occidentală a publicat un șir de articole despre aceea, că după Ucraina trupele rusești ar putea merge spre Moldova, și că “e timpul să se pună punct conflictelor înghețate în Europa ”. Adică, problema cu Transnistria să fie soluționată mai că de pe poziții de forță.

Faptul că în spațiul informațional al Ucrainei se tot discută subiectul “Cum să încurajăm conducerea Moldovei să desfășoare o operațiune militară în stînga Nistrului?”, nu mai este o noutate. În condițiile actuale, Kievului nu-i convine categoric anclava pro-rusă cu contingentul limitat de trupe ruse în spate. Din fericire, deocamdată se reușește blocarea acestui subiect. Dar faptul, că presa occidentală ( anglo-saxonii în special) a început tensioneze atmosfera în jurul Moldovei, nu poate să nu îngrijoreze.

Consolidarea puterii militare a Moldovei

Recent, site-ul Euronews a plasat un articol întitulat “Pentru a apăra Europa, Occidentul trebuie să trimită arme în Moldova”. Autorul, jurnalistul ucrainean David Chiricenco, care este redactorul Euromaidan Press, scrie că “e timpul ca Republica Moldova să fie ajutată să-și refacă armata și să se pună punct conflictelor armate în Europa”.

“Peste trei decenii după ce războiul transnistrean nerezolvat a făcut ca în țară să mocnească un conflict ascuns, Moldova se află în continuare sub amenințarea reluării acțiunilor militare, determinate de manevrele geopolitice ale Rusiei. În centrul acestei situații instabile se află prezența trupelor ruse în Transnistria și agresivitatea permanentă a Moscovei, care în mod repetat a tot încercat să submineze guvernarea în Moldova, chiar și prin încercarea unei lovituri de stat. Cheia pentru eliminarea vulnerabilității caracteristice a Moldovei este răspunsul cuprinzător al Occidentului. Aceste măsuri trebuie să consolideze potențialul militar al Moldovei și să-i ofere țării posibilitatea de a negocia de pe poziții de forță. Un astfel de pas ar putea pune baza reintegrării Transnistriei și reduce amenințarea permanentă din partea Kremlinului”, - se spune în articol.

Cum trebuie să fie, în opinia autorului, ajutorul complex al Occidentului? Unu – trebuie făcută “modernizarea militară cuprinzătoare ” a Armatei Naționale a Moldovei, pentru a-i consolida forța militară. Doi – jurnalistul ucrainean propune țărilor din vest “să organizeze și să extindă operațiunile de instruire a militarilor din Moldova, analoge inițiativelor reușite cu armata ucraineană, care la moment a pregătit zeci de mii de persoane”.

“O armată moldovenească puternică va descuraja o potențială ofensivă a Rusiei și va preveni destabilizarea continuă a frontului de est în Europa. Asta ar pregăti solul pentru negocierile privind reintegrarea Transnistriei de pe poziții de forță ”, - menționează David Chiricenco în articolul său, deși recunoaște, că Armata Națională a RM are un efectiv de doar 6 mii de persoane, plus 12 mii de rezerviști, dintre care “mulți nu au mai fost instruiți activ mai bine de 25 de ani”.

O armată “puternică” de 6 mii de persoane (conform studiului Global FirePower, în a. 2023 RM deține locul 143 între145 de țări ale lumii în ce privește puterea militară, depășind doar Beninul și Bhutanul), care va putea descuraja o potențială ofensivă a Rusiei, sună bineînțeles ca un nonsens . Dat fiind, că pentru războiul din Ucraina FR a mobilizat peste 300 mii de persoane, iar resursa ei de mobilizare este estimată la 2,5- 3 mln. de oameni, care au experiența serviciului în ultimii cinci ani (rezerva operativă). Iar rezerva de mobilizare generală, conform specialiștilor occidentali, rușilor li-i suficientă pentru a desfășura acțiuni militare de intensitate cel puțin pînă în a. 2032.

Un alt material cu conținut similar a fost difuzat recent de postul britanic de televiziune Sky News. Acesta susținea, că Republica Moldova este noua țintă a lui Vladimir Putin și că ambițiile imperiale ale președintelui rus nu se vor sătura doar cu Ucraina, așa că urmărind planurile de cucerire a continentului, după Kiev Putin va merge la Chișinău.

Iar Chișinăul are un punct vulnerabil – Transnistria, cu care “Rusia are legături politice, culturale și militare trainice ”. Unde mai pui, că acolo-s dislocați 1500 de conciliatori ruși. Și chiar dacă conducerea Moldovei nu așteaptă o invazie militară directă în viitorul apropiat, experții intervievați de postul TV au altă părere și declară, că pentru Rusia ar fi perfect ca Moldova să nu adere nici la NATO, nici la UE.

Și atunci, care este scopul publicațiilor de acest gen în presa occidentală, și pentru ce acum este tensionată atmosfera în jurul Moldovei ?

Majorarea gradului

În lunile din urmă în presa internațională apar tot mai multe materiale despre aceea, că optimismul timpuriu al țărilor occidentale privind contraofensiva reușită a FAU a secat, și multe țări-membre NATO privesc foarte sceptic trimiterea armelor în Ucraina.

În special, asta se vede în presa americană, care pe parcursul unui an le-a tot relatat locuitorilor despre victoriile FAU, și astfel argumenta necesitatea sprijinirii financiare și militare a Ucrainei. The Washington Post , megafonul Departamentului de stat, scria recent că apare o situație de impas.

“Incapacitatea Ucrainei de a demonstra un succes decisiv în lupte creează îngrijorări că conflictul intră în impas și sprijinul internațional ar putea scădea. (…) În ajunul prezidențialelor din a.2024, la Washington se așteaptă o intensificare a chemărilor de a reduce ajutoarele acordate Ucrainei”, - scrie The Washington Post.

Agenția Bloomberg, cu trimitere la sursele sale din Europa, scrie recent că în ajunul apropiatelor alegeri prezidențiale din a. 2024 președintele SUA John Biden poate împinge Ucraina spre negocieri cu Rusia “din cauza lipsei unui progres semnificativ pe front”. Unul dintre demnitarii europeni a declarat pentru Bloomberg, că în cazul eșuării contraofensivei FAU “europenilor le va fi tot mai dificil să –i convingă pe americani că Ucraina este o problemă americană”.

The Wall Street Journal scrie că reprezentanții țărilor occidentale examinează variante ale tranzacțiilor privind încetarea conflictului din Ucraina, dar condițiile lor nu răspund intereselor Moscovei, dar nici ale Kievului. US News and World menționează, că reieșind din raportul secret al serviciului de informații în SUA se crede că contraofensiva ucraineană este sortită eșecului. Iar tabloidul chinez Global Times, specializat în reflectarea evenimentelor internaționale, susține că Occidentul a început să vadă în Ucraina “o groapă fără fund”, în care se scurg bani și armament, și că Ucraina a devenit pentru Occident un fel de ”Afganistan în Europa”.

Pe acest fundal adepții escaladării conflictului trebuie să ridice gradul tensiunilor regionale din contul altor țări. Spre exemplu, a Republicii Moldova. Căci ea este “următoarea în ambițiile imperiale ale președintelui Putin privind cotropirea continentului european ”. Fără a uita de posibilitatea deschiderii celui de-al doilea front. De aici chemările de a moderniza Armata națională a Moldovei, pentru ca ea “să poată încetini potențiala ofensivă a Rusiei ”, dar și să “ pregătească solul pentru negocierile privind reintegrarea Transnistriei de pe poziții de forță”.

În afară de Republica Moldova, în această escaladare se încercă a fi atrasă și România, folosind posibilitatea oferită de bombardarea sporită a porturilor Ismail și Reni, în rezultatul căreia pe teritoriul României vecine ar fi căzut dronele rușilor. România, pentru a nu se expune loviturilor, a tot respins aceste afirmații, însă recent oficialii români au fost nevoiți să recunoască prezența epavei unei drone pe teritoriul său.

Urma britanică?

În spatele acestor incursiuni informaționale în spațiul public occidental și a tensionării atmosferei în jurul Republicii Moldova ar putea sta Marea Britanie.

Regatul Unit împreună cu SUA – iată unul dintre participanții principali ai conflictului armat actual. Neoficial, desigur. Britania nu ascunde, că a pregătit activ Ucraina de războiul cu Rusia. Numai între anii 2017 și 2021, conform documentelor UK Intelligence Community Foundation (CSSF), pentru instruirea a 20 mii de militari ucraineni au fost cheltuite 61,3 mln. de lire sterline. Iar cu puțin timp înainte de începutul acțiunilor militare din partea Rusiei, Ucraina a încheiat o alianță militar-economică cu Marea Britanie și Polonia.

MI-6 permanent îi oferă Kievului informații. Marea Britanie împreună cu SUA elaborează planurile ofensivei FAU. Consilieri britanici în Ucraina se implică în cele mai sensibile sfere – antrenează forțele speciale și lunetiștii, asigură comunicațiile, construiesc baze militare. Anume Londra sprijină și ajută Ucraina să bombardeze teritoriile Rusiei (în special se referă la operațiunile marine), fiind în dezacord cu Washingtonul în această chestiune. Ministerul apărării al Regatului Unit supraveghează un program de milioane privind crearea dronelor kamikaze pentru FAU. Se spune, că ambasada Marii Britanii la Kiev, ca activitate și imixtiune în intrigile interne ale autorităților ucrainene, a umbrit chiar și misiunea diplomatică americană. În plus, scrie Times, anume Londra în primăvara anului trecut a convins Kievul să nu se înțeleagă cu Moscova, în timp ce SUA, Franța și Germania “tindeau prea mult” spre încheierea rapidă a unui tratat de pace. Chiar și teza că Ucraina trebuie să lupte cu Rusia “pînă la ultimul ucrainean” este atribuită fostului premier britanic Boris Johnson.

Experții explică această activitate a britanicilor prin faptul, că Regatul Unit tinde să-și restabilească influența pe continent: datorită banilor și influenței Washingtonului asupra politicienilor europeni, Londra oficială a căpătat șansa să devină lider european al “rezistenței la agresiunea rusă”. Agresiune nu doar în raport cu Ucraina, ci în raport cu întreaga ordine europeană. De aceea britanii au nevoie de un război european.

Dar acum planurile anglo-saxonilor s-au pomenit în pericol din cauza situației politice interne a SUA. În această toamnă președintele american în acțiune va intra în campania electorală și la stabilirea politicii externe va fi nevoit să țină cont de situația internă. Iar Donald Trump, unul dintre adversarii principali ai lui Biden, în general nu este interesat să continue sponsorizarea războiului în Ucraina – acum o lună, într-un interviu pentru Fox News , el a promis că, dacă va fi ales președinte, el va termina conflictul din Ucraina în 24 de ore.

Cum a scris recent The Atlantic, una dintre cele mai respectate și mai vechi reviste americane, SUA vor abandona Ucraina, și europenii trebuie să se pregătească pentru aceasta.

“Europa și Statele Unite se află în pragul celei mai importante separări conștiente în relațiile internaționale din ultimele decenii, care poate avea urmări grave, chiar și destrămarea NATO, care s-ar putea prăbuși în a. 2025”, - scrie revista.

Și Germania, potrivit The New York Times, dorește încheierea păcii în Ucraina. În acest scop conducerea germană încearcă, prin persoane terțe, să stabilească contacte neformale cu Moscova.

În aceste condiții, Londra are nevoie de o escaladare. De dorit, nu doar informațională. Reieșind din evenimentele care au loc, există două candidate la escaladare – Moldova și Armenia. În ambele țări la putere se află acoliții Occidentului, o plastilină maleabilă pentru partenerii occidentali . Ambele țări torpilează ascultător relațiile cu Moscova. Acum RM și Armenia se înarmează activ – oficial, asta se numește “modernizare ți reînarmare în scopuri de securitate”.

Toată speranța – rațiunea sănătoasă a autorităților

Numai în lunile din urmă în Moldova a aterizat un avion de transport militar cu arme (arme cu lunetă, automate), muniții, drone și echipamente, expediate din SUA. Deși anterior Washingtonul a promis să nu livreze republicii arme letale. O parte din încărcătură, au scris canalele de telegram, pe care militarii au descărcat-o toată noaptea, era predestinată Ucrainei – pentru statul vecin Moldova neutră a devenit un depozit comod și un punct de transbordare a armamentului străin . În RM a mai fost livrat un lot de echipamente prin Instrumentul European de Pace, și echipamente militare și SUV - uri din România. În plus, partenerii occidentali dezvoltă activ în republică infrastructura logistică și de depozitare militară . Cum se vede, Moldova este pregătită activ pentru scenariul ucrainean.

În iunie-iulie se zvonea intens, că partea ucraineană a încercat să convingă Chișinăul oficial de necesitatea unei operațiuni de forță împotriva Transnistriei. De presupus, negocierile date cu oficialii moldoveni le poartă Andrei Ermac, șeful oficiului președintelui Ucrainei. Iar Marea Britanie în acest sens ajută activ Ucraina și “încurajează conducerea Moldovei să desfășoare o operațiune militară pe malul stîng al Nistrului”.

Deocamdată, Chișinăul oficial reușește să manevreze. Maia Sandu și PAS înțeleg perfect ce șanse are Republica Moldova într-o ipotetică confruntare militară cu Rusia. Dar noi vedem cum ridică mizele partenerii de dezvoltare.

Sperăm doar în rațiunea sănătoasă a actualei guvernări - atragerea într-un conflict militar va lovi mai ales în partidul aflat la guvernare și va distruge structura puterii, pe care PAS a format-o după victoria în alegeri. Dar și în autoritatea României – cu tot sprijinul Ucrainei, Bucureștiul a dat deseori de înțeles, că nu vrea să lupte cu Rusia. Nici pentru Republica Moldova. E suficient să ne amintim cum, în cadrul summit-ului Comunității politice europene din 1 iunie, președintele Klaus Iohannis a declarat că nu vede posibilitatea unei imixtiuni militare a țării sale în caz că Rusia va ataca Moldova, deoarece România este membră NATO, iar Moldova – un stat neutru.

Vladislav Bordeianu