Învățătorul nu întotdeauna are dreptate

Bullying-ul (intimidarea) este un fenomen destul de frecvent, care otrăvește viața multor adolescenți. Participanți la această formă de confruntare ( agresor - victimă) pot fi și elevi, dar și pedagogi. Noi.md a scris despre fenomenul bullying printre adolescenți în articolul «Jocuri cumplite» din 22 februarie. Dar e de menționat, că pe post de agresori pot evolua și învățătorii, și în acest caz situația este mult mai complicată.

Căci dacă un adolescent îl intimidează pe altul, partea vătămată poate cere protecție de la diriginte sau directorul instituției. Dar dacă elevul este terorizat de un învățător, de dirigintele de care depind notele elevului, posibilitatea de a-și continua studiile în instituția școlară, de a participa la viața școlii, la evenimente, devine mult mai problematică.

Riposta bunicii singuratice

Fiecare dintre noi, la sigur, își poate aminti numeroase exemple de comportament disprețuitor al unor învățători față de elevii care le displac. Îmi amintesc din timpurile în care eram elevă, că aceștia erau mereu îi numeau cu cuvinte umilitoare, le puneau note mici deoarece nu-i credeau capabili de mai mult, le preziceau un viitor prost și mereu găseau motiv să le pună ”doi” la purtare. Unii nu atrăgeau atenție acestor presiuni, adolescenții mai vulnerabili se transferau în alte instituții școlare.

Istoria hăituirii lui Sașa P. în unul dintre liceele chișinăuiene a început de la faptul, că el nu dădea bani pentru diverse nevoi ale clasei. Băiatul era educat de bunică-sa de 80 de ani, a cărei pensie plus indemnizația copilului nu tgreceau de 3 mii de lei. Dar trebuiau achitate serviciile comunale, cumpărate produse alimentare, medicamente pentru femeia în etate care suferea de diabet, haine pentru adolescentul care creștea și multe alte obiecte de uz casnic.

Însă probleme financiare ale familiei lui Sașa nu o interesau pe dirigintă. Ea a început să-l trateze pe băiat cu vădit dispreț – reușita băiatului la disciplina predată de acest pedagog a scăzut brusc, cu fiece ocazie ea în numea neghiob, spunea că nu poți aștepta nimic de la un copil pe care mama l-a abandonat în grija bunicii și a fugit în altă țară; el nu era antrenat în evenimentele festive organizate în clasă, chipurile – bani nu ai dat – ești liber. Au fost și multe alte acțiuni jignitoare. Și unii părinți, care făceau parte din comitetul părintesc și de fiecare dată născoceau motive pentru a aduna bani, erau porniți împotriva băiatului. Probabil, ei își împărtășeau nemulțumirea și față de colegii lui Sașa, care preferau să se țină departe de el. Băiatul învăța tot mai rău, adesea îi spunea bunicii că nu vrea să meargă la școală, se prefăcea bolnav, dar femeia a reușit să afle adevărul.

Bunica a mers de mai multe ori la liceu, a vorbit cu diriginta, a fost în audiență la director. Din spusele dnei Alexandra, ea a încercat să aducă la cunoștința pedagogilor că nu are de unde lua bani pentru toate aceste dări. În rezultat, nepotul ei nu mai era presat în așa măsură, dar atmosfera prietenească ața și nu a fost atinsă.

– Pentru mine starea psihologică a nepotului este mai scumpă ca orice, - își amintește Alexandra Ivanovna. – Numai eu știu cum e să ridici un copil la acești ani. L-am transferat pe Sașa într-o altă școală, pe care o frecventează cu plăcere. Și notele au devenit mai bune, și atitudinea învățătorilor și colegilor – mai binevoitoare, nici un fel de reproșuri, că nu avem posibilitatea să dăm bani. Însă anume așa este rănit psihicul fragil al copilului. Dar cel mai trist este că învățătoarea care îl hărțuia pe Sașa și-a continuat activitatea de parcă nici n-a fost nimic, fără a fi pedepsită cumva pentru atitudinea sa.

Istoria lui Sașa P. a avut loc acum cinci ani. Însă de atunci instituțiile educative din țară nu s-au debarasat de fenomenul bullying. Pur și simplu, el se trece cu vederea sau nu este făcut public.

Străină printre ai săi

Un caz mai recent de hărțuire, relatat jurnalistului Noi.md, a avut loc cu eleva din cl.8 Irina D. într-un liceu din capitală, cu ceva timp înainte de pandemie. Fetița este educată de o familie de intelectuali, e foarte talentată, învață într-o clasă cu profil de artă, desenează și studiază muzica. Irina învăța bine, era lider în clasă și se bucura de autoritate printre colegi. Odată diriginta, care preda arta plastică, le-a propus elevilor să participe la un concurs extrașcolar de desene.

– Fiica mea a dorit și ea să participe, și a decis să-și execute lucrarea în ulei pe pînză, căci de ceva timp era pasionată de această artă, – povestește tatăl copilei Serghei D. – După o jumătate de an, m-am interesat de rezultatele concursului și am clarificat că lucrarea a trecut în etapa a doua dar, din explicațiile pedagogului în arte plastice nu a intrat în numărul învingătorilor. Am încercat să aflăm de la învățătoare cum am putea căpăta lucrarea înapoi, vroiam să o păstrăm ca amintire, aceasta fiind prima lucrare în ulei a fetei. Diriginta a spus că concursul a avut loc peste hotare și să uităm de lucrare, căci ea nu se mai întoarce. Am tot căutat și am înțeles că nu a existat un concurs internațional, minciuna a ieșit la iveală, dar nu era clar ce sens avea ea pentru învățătoare. Încercările noastre de a întoarce tabloul s-au soldat cu cea mai adevărată hărțuire a copilei.

Din relatarea lui Serghei, a reieșit că Irina a suportat un an de presiuni psihologice puternice. Diriginta chema la discuții fiecare elev aparte și tot căuta să afle informații compromițătoare despre fată. Învățătoarea- agresoare le insufla discipolilor, că Irina, pe care ei o considerau lider, îi influențează prost, ceea ce le poate dăuna.

– Fiica mea este lider din fire, dar colegii ei erau presați, de frica dirigintei ei s-au îndepărtat de ea, - continuă interlocutorul Noi.md. – Fiica se simțea izgonită, colegii se fereau de ea. Mulți nu înțelegeau de ce învățătoarea caută să o compromită, dacă era clar că nu este vinovată cu nimic.

Serghei D. spune că ei cu soția nu au stat indiferenți. După ce discuția cu diriginta a eșuat, ei au discutat cu directorul. Într-un final, doamna a fost înlăturată de la dirigenție, însă administrația nu a eliberat-o din funcție. Și așa există un deficit de cadre.

– Ca părinte, eu nu pot s-o înțeleg pe directoare, dar dacă mă pun în locul ei înțeleg cum acționează ea în această atmosferă sălbatică, - comentează Serghei D. – Directoarea liceului este o persoană foarte respectată de familia mea, un profesionist, însă ea este nevoită să lucreze cu cadrele care există , de aceea este nevoită să manevreze. Să țină instituția pe linia de plutire, și să acționeze în același timp. A fost un an foarte complicat pentru fiica noastră, dar ea a rezistat acestei hărțuieli și în rezultat – a crescut în ochii colegilor, care s-au apropiat de ea și mai mult.

Tatăl fetei spune că la un moment dat a fost pusă problema transferului într-un alt liceu, dar fata a refuzat categoric. Părinții se nelinișteau pentru starea ei psihologică, dar fata a rezistat grație caracterului său și sprijinului lor.

În ajutor – avocatul poporului

Unele familii, care nu pot soluționa problema la nivelul școlii, apelează la serviciile avocatului pentru drepturile copilului. Din discuția cu avocata poporului Maia Bănărescu, am înțeles că i se adresează mulți părinți cu rugămintea de a-i ajuta în soluționarea problemei hărțuirii copiilor lor.

– Dacă anterior noi vorbeam doar de violență, acum vorbim despre bullying – hărțuiți sunt elevii care fac parte din minoritățile naționale, din familii nevoiașe, cei cu note mici la învățătură, sau care se îmbracă mai prost, prietenesc cu altcineva, etc. - menționează M.Bănărescu. – Recent, mi s-a adresat o familie pe motiv că fiul – elev este hărțuit de o angajată a liceului, care ocupă funcția de șefă a gospodăriei. Ea discrimina copilul pe criterii de naționalitate. Cu orice ocazie agresoarea amintea copilului, că familia acestuia a venit în Moldova din altă țară, că este străină aici, și insista să se care înapoi în patria sa. Aceste atacuri sistematice asupra băiatului sosit din alte părți au provocat un comportament similar și din partea colegilor lui. Copilul le-a declarat părinților că nu va mai merge la liceu. Părinții s-au adresat de mai multe ori către administrația liceului în încercarea de a soluționa conflictul, dar directorul școlii a refuzat să recunoască acest caz, pe motiv că așa ceva este imposibil. Mai mult, primind de la avocatul poporului pentru drepturile copilului o scrisoare oficială în care erau indicate încălcările comise, administratoarea instituției a agravat situația prin faptul că, împreună cu șefa de gospodărie, a venit în clasă și în fața colegilor a început să-l certe pe băiat și să-l acuze că părinții lui îi creează dificultăți suplimentare.

Într-un final, problema a fost soluționată, însă cel mai trist este faptul, că fără imixtiunea Ministerului educației directoarea așa și nu a înțeles, că metodologia aprobată obligă instituțiile școlare să înregistreze cazurile de bullying și să întreprindă toți pașii recomandați pentru dezrădăcinarea fenomenului dat, - a spus avocata poporului pentru drepturile copilului M.Bănărescu în comentariul pentru NOI.md. - Asta deși, susține ministerul în răspunsul său la adresarea mea oficială, pentru managerii instituțiilor școlare au fost organizate numeroase seminare, în cadrul cărora a fost elucidată chestiunea privind aplicarea metodologiei tematice, s-a spus ce este bullying-ul și care trebuie să fie abordarea în cazul apariției acestui fenomen.

Un fenomen neobservat

Despre aceea că instituțiile școlare nu doresc să recunoască și să înregistreze cazurile de bullying printre elevi, nemaivorbind despre cele din partea învățătorilor, vorbesc și rezultatele studiului UNESCO «Bullying-ul adolescenților în Republica Moldova în a. 2019».

«În țara noastră acest fenomen se lasă neobservat, este ignorat de administrațiile instituțiilor școlare. Din cele 36 de școli medii din RM, care au participat la sondaj, în 13 administrațiile au declarat că pe parcursul a 12 luni în instituțiile lor nu au fost înregistrate cazuri de bullying, celelalte 23 au recunoscut că în perioada septembrie,2018 – septembrie, 2019 a existat cel puțin un caz de violență față de adolescenți», - menționează documentul.

De cele mai multe ori despre violență nu vor să vorbească nici elevii, nici cadrele didactice. Iar majoritatea cazurilor de bullying nu-s aduse la cunoștința specialiștilor. Din spusele directorilor, cam 10% dintre copiii care au avut de suferit în aceste cazuri, nu se adresează psihologilor. «La noi se consideră ceva rușinos să te adresezi după ajutor. Oamenii preferă să se clarifice de sine stătător », - a răspuns un director de liceu. «Copiii nu se adresează psihologului din cauza că nu este respectată confidențialitatea. Elevii spun că dacă și se adresează psihologului cu o problemă oarecare, ulterior despre aceasta află toată lumea», - a declarat directorul unei școli sătești.

Din 36 de instituții care au participat la sondaj doar ¼ ține evidența cazurilor de bullying. Nu este dezvoltat sistemul serviciilor de prevenire a acestor cazuri. Studiul numește părțile slabe ale actualului sistem de prevenire a bullying-ului.

1. Deficitul de psihologi școlari. Autorii menționează, că reieșind din datele acumulate, nu se ajung cca 400 de specialiști. La nivelul raioanelor situația diferă - deficitul este de la 1-3 la 11-12 psihologi.

2. Nu există suficiente servicii specializate pentru copiii – victime ale agresiunilor (ele există numai în municipiul Chișinău, în raioane lipsesc).

3. Majoritatea cadrelor didactice, medicale și a asistenților sociali nu cunosc specificul bullying-ului.

4. Lipsa procedurii clare de evidență și imixtiune în aceste situații, inclusiv ignorarea fenomenului din cauza stereotipurilor existente .

5. Adolescenții nu dispun de informații privind serviciile existente , și le este frică să se adreseze.

6. Lipsesc sancțiunile pentru inactivitate.

7. Tema violenței școlare, anume a bullying-ului, nu este inclusă nici în formarea inițială, nici în formarea continuă a cadrelor didactice la cursurile de perfecționare. Ea lipsește și din programele de instruire.

Fiecare părinte trebuie să cunoască

Dacă instituțiile școlare tac sau închid ochii la cazurile de hărțuire, părinții trebuie mereu să se intereseze de reușita, comportamentul și viața copilului în școală, iar în caz de necesitate – să-i vină în ajutor. Psihologii recomandă părinților să atragă atenție copiilor, să vorbească cu ei, să discute treburile școlare. E bine să se discute, să fie clar ce îl neliniștește pe copil, dacă acesta cere să fie lăsat acasă, refuză să meargă la școală.

Cauze pot fi mai multe, spune psihologul școlar Marina Roșca. Spre exemplu, pot exista probleme la o anumită disciplină. Este important să clarificați ce anume îl neliniștește pe copil – el nu înțelege obiectul în sine, maniera de predare sau atitudinea învățătorului. Poate, pentru că pedagogul îl presează cu autoritatea sa, copilul Dvs. nu mai crede în propriile forțe. Dar există familii, în care părinții au relații de încredere cu copiii lor, de aceea copilul însuși se poate jelui că învățătorul îi otrăvește viața în școală.

Ce este de făcut, dacă învățătorul din careva motive s-a înfuriat pe elev și îl hărțuiește în sens direct? М. Roșca spune că un răspuns univoc în acest caz este imposibil, căci situațiile pot fi diferite. Dar există mai multe recomandări universale, care vor ajuta în caz de necesitate.

– La început, trebuie să vorbiți calm cu învățătorul însuși, pentru a-i auzi punctul de vedere asupra situației, poate că el are anumite pretenții față de elev, - recomandă psihologul M.Roșca.

– Trebuie să încercați să discutați problema cu adolescentul însuși, să-i explicați cum trebuie să se comporte (dacă a avut un comportament neadecvat în timpul lecției) Dar de fiecare dată trebuie să-i arătați copilului Dvs. că părinții îl susțin, da nu să-l certați sau chiar să-l pedepsiți de față cu toți ceilalți. Dacă discuția cu pedagogul a eșuat, iar învățătorul agresează copilul în continuare, trebuie să apelați la ajutorul directorului instituției. Nu a ajutat administrația – mergeți mai departe, la avocatul poporului pentru drepturile copilului. Dacă învățătorul-agresor i-a pricinuit adolescentului o traumă psihologică, trebuie să apelați la ajutorul psihologului.

Ei, și o recomandare a psihologului pentru cazurile cele mai extreme: dacă problema nu a fost soluționată în școală și pedagogul continuă să hărțuiască copilul, nu vă fie frică să schimbați școala.

Lidia Ceban