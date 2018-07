«Generația Z»: tînără, necunoscută

Svetlana Derevscicova

Generația născută după a.1998 , supranumită și «postmileniști» sau «generația Z»,

se pregătește să intre în maturitate. Este vorba despre cei născuți ”cu degetul pe buton” – generația digitală, copii ai tehnologiilor avansate, care în spațiul virtual se simt ca peștele în apă. Către anul 2020 reprezentanții acestei generații vor constitui o treime din populația globului, de aceea de pe acum ar trebui să cugetăm asupra faptului ce își doresc ei de la viață și prin ce se deosebesc de generațiile premergătoare?

Născuți cu gadgetul în mîini

Inițial, studierea particularităților și necesităților ”postmileniștilor” a început în SUA, și nu e de mirare: conform datelor Biroului de recensămînt SUA, reprezentanții acestei generații constituie 26% din populația țării și aduc bugetului peste 44 mlrd. dolari. Apoi psihologii și sociologii din alte țări le-au acordat și ei atenție.

Generația Z – termenul a fost implementat în sociologie de William Strauss, dramaturg și istoric american. Alte denumiri: «persoană digitală», i-Generație, «generația casnică». Împreună cu Neil Hove, Strauss a elaborat teoria ciclurilor generative, fiecare dintre ele - cu propriile particularități. Denumirea de Generația Z, ca regulă, este atribuită celor născuți după anul 1998. Este o generație nouă, care nu a intrat în era tehnologiilor, ci s-a născut în ea.

Printre trăsăturile cele mai evidente ale acestor tineri figurează abilitatea de a lucra cu orice informație și a se dezvolta rapid, a face concomitent mai multe lucruri (să scrie un mesaj, să asculte muzică, să se joace în calculator și să pregătească temele), gîndirea ”clip-on” și orientarea spre un rezultat rapid. În același timp pedagogii, psihologii și părinții se simt alarmați de asemenea trăsături, ca infantilismul, memoria proastă (întreaga informație poate fi găsită în rețea), lipsa de asiduitate și nerăbdarea, introversiunea, predispoziția pentru autism și iritabilitatea sporită.

Specific pentru generația Z este faptul, că ei preferă să comunice cu oamenii fără a ieși din casă, și dacă pentru generațiile precedente era importantă prezența personală la întrevederi, atunci generația Z se simte confortabil în cazul comunicării on-line. Și le este dificil să lege prietenii reale. Prioritară este nevoia de securitate. Să fii la curent cu noile tendințe, să urmărești noutățile tehnologiilor avansate și să participi personal la elaborarea lor – iată necesitatea ”născută” odată cu ei.

Copiii generației Z – individualiști și personalități independente, cu un egocentrism dezvoltat, vor prețui valorile care le vor satisface necesitățile de autoafirmare socială, iar valorile familiale vor fi plasate undeva pe un plan nedeterminat.

«Persoanele digitale» nu vor să urmeze calea părinților, deprinși să muncească în unul și același loc ”de la nouă la șase” și să accepte valorile corporative. Din această cauză, angajatorii lor deja se confruntă cu un șir de probleme Spre exemplu, convinși de propria unicitate, încăpăținați, ei pretind un salariu mare chiar din perioada de probă, dar nu se implică suficient în procesul de lucru. Dacă munca nu le mai trezește interesul, pleacă cu ușurință, fapt care produce o fluctuație permanentă a cadrelor. În plus, le este dificil să muncească în echipă.

Și sondajele sociologice arată că generația Z este una internațională și comparativ cu predecesorii lor împărtășește mult mai puțin valorile patriotismului și ale naționalismului: acești tineri au mai multe în comun cu prietenii din internet, decît cu cetățenii propriei țări și nu înțeleg pentru ce e nevoie de hotarele dintre state. Unii cercetători prognozează chiar, că mai aproape de a. 2020 am putea avea o comunitate globală on-line, consolidată de o ideologie și de scopuri comune.

«Avem două grupuri de tineri, și ei trăiesc într-o realitate paralelă »

Angela Calațchi, docent la catedra relații politice a USM, confirmă că toate trăsăturile enumerate se regăsesc și în ”postmileniștii” noștri, dar în cea mai mare măsură – în tinerii de la orașe.

- Tineretul este foarte eterogen. În localitățile rurale, din cauza stratificării sociale, lucrurile stau nițel altfel. Tinerii,părinții cărora au un nivel de trai înalt, au aceleași caracteristici ca și cei de la oraș, iar cei cu un nivel de trai mai jos nu-s atrași în mediul digital în așa măsură. Ei au alte probleme - unii chiar citesc cu dificultate.

Dacă vorbim la concret despre tineretul nostru, acesta mai are o particularitate: antagonismul dintre locuitorii din orașe și cei din sate. Deocamdată, ei nu luptă ”piept la piept”, însă nici nu prietenesc, simt o ostilitate reciprocă. Acești copii au un mod de trai tradițional agrar, nu unul digital, și venind în mediul urban se simt defectuoși și pot deveni agresivi. Aceste două grupuri de tineri , nefiind atrași în activități comune, există paralel, ei nu-și formează valori comune. Într-o anumită măsură, o asemenea situație este firească pentru societatea industrială și postindustrială.

Cercetătorii străini menționează pasivitatea politică a generației Z. Este cu adevărat un fenomen nou, deoarece anume studențimea, în general – tinerii – era cea mai revoluționară parte a societății. Nici tinerii noștri nu fac o excepție în acest sens. Uitați-vă: la recentele protestele au participat foarte puțini tineri. Posibil, ei au devenit ostaticii unei interpretări denaturate a valorilor liberale: «totul este permis», «nu-mi pasă de stat», «nu-s dator nimănui nimic» etc. Dar pe de altă parte, ei nu manifestă cinism, ci un raționalism sănătos.

Iar dacă vorbim despre tineretul urban, ne ciocnim de prima generație pentru care realitatea virtuală este mai reală ca viața în sine. El nu este adaptat la realitate și nu o ia în serios. Însă fiind optimistă, eu cred că spre 25 de ani se vor maturiza.

«Învățătorul are 10 secunde pentru a le atrage atenția »

Și pedagogul Liubovi Drujinina, manager de proiecte educaționale, recunoaște faptul că generație Z este una deosebită.

- Epoca lor este epoca gadgeturilor și a rețelelor de socializare. Unici și deosebiți în felul lor, ei se remarcă nu doar prin faptul că cunosc perfect tehnica, dar și printr-un șir de particularități psihologice. Vom menționa aici anumite trăsături, care trezesc respect: perseverența, grija pentru viitor și modul sănătos de viață. Pe viitor, își doresc independență și tind spre ea. Acum știu să se bucure de viață.

Și adolescenții din Moldova pot fi atribuiți generației Z. În ultimul timp, grație activității mele profesionale, am vizitat mai multe licee din Chișinău. Am observat că elevii de 16-17 ani sunt mai predispuși unui mod sănătos de viață, ca cei cu vre-o cinci ani mai mari. Să zicem, preferă fructe și legume în locul chiflelor din ospătărie, beau apă minerală și practică genuri active de sport. Această generație are grijă de viitor, ei își aleg profesia din timp. Ei întotdeauna contează pe propriile puteri și găsesc lesne o ieșire din orice situație.

Evident, odată cu schimbarea generațiilor, trebuie să fie schimbată și abordarea problemelor de educație. Metodele aplicate în cazul generațiilor precedente, nu vor funcționa în cazul adolescenților de azi. Maturii trebuie să înțeleagă că există teme, în care copiii din noua generație îi depășesc. Generația Z nu acceptă vre-o supunere. Mulți profesori se întreabă: cum să faci ca lecția să-i intereseze pe cei din «generația digitală»? Foarte simplu: trebuie să ții cont de toate particularitățile psihologice ale generației Z. Atenția lor poate fi atrasă de ceva spectaculos, neobișnuit, interesant. Învățătorul trebuie să țină minte, că are la dispoziție doar 8 – 10 secunde pentru a le atrage atenția. Trebuie să știe a-i interesa și a-i intriga. Nu le place să citească texte lungi, se simt atrași de imagini și mm-uri spectaculoase. Conform sondajelor, «persoanele digitale» petrec cca 4/zi în Youtube și pe rețelele de socializare. Aporopo, și aceste resurse pot fi utilizate în procesul educațional. Nu poate fi trecut cu vederea spiritul lor activ, ei vor participa bucuroși la diverse proiecte. Principalul e să nu uiți, că aceste proiecte nu pot fi de durată. Le plac diverse jocuri, ghicitori, șarade. Pedagogii trebuie să exploateze dorința lor de autoperfecționare. Un alt aspect important – teama de a scăpa ceva nou și interesant. Ei vor să fie la curent cu toate tendințele și noutățile moderne. Profesorul trebuie să le ofere o lecție așa de interesantă, ca elevii să se grăbească la ore și să nu dorească să scape nici un minut. Apropo, ei își prețuiesc timpul și nu le place să-l toace fără rost.

Nu încercați să-i interziceți adolescentului din generația Z să utilizeze gadgeturile sau să-i deconectați WiFi, țineți minte că trebuie să învățați a vă înțelege, a fi parteneri. Personal, îmi plac copiii din generația Z. Pe viitor, vor fi niște angajați buni, care își cunosc valoarea și știu să-și gestioneze propriul timp. Acum însă îs niște copii minunați, care au propriile interese.

Tinerii dictează moda

Specialistul în marketing Serghei Cușnir consideră că acest interes deosebit al cercetătorilor pentru particularitățile tinerilor de 16-17 ani nu este unul zadarnic. Posibil, pentru ei vor trebui refăcute ramuri întregi ale economiei mondiale.

- Analiștii marilor companii și corporații menționează, că în prezent se face tot mai mult simțită o nouă tendință socio-culturală: anti-consumație. Adică, în locul mercantilismului total vine anti-mercantilismul, și anume tineretul devine legiuitorul acestei mode. Printre primele, au resimțit asta celebrele case de modă: tot mai puțină lume este gata să cumpere cu bani fabuloși haine ”haute couture”. Au resimțit-o producătorii obiectelor de marcă, a parfumurilor de elită și a giuvaerelor: tinerii care își petrec cea mai mare parte a timpului în internet nu dau prea multă atenție hainelor de pe ei și felului în care arată, principalul – să le fie comod. De aceea garderoba și-o achiziționează în magazinele on-line sau în cadrul promoțiilor. Aceste tendințe există peste tot: cei care abia au trecut de 20 de ani, preferă să-și investească banii nu în obiecte scumpe, ci în propria persoană – în sănătate, educație, impresii din timpul călătoriilor. Iar călătoresc, la fel, fără a apela la serviciile agențiilor turistice – inițiază așa numitele traveltech-service, prin care pot organiza de sine stătător o călătorie în orice colț al lumii.

Își vor găsi aceste tendințe aplicare și în Moldova? Nu cred că se va produce în cel mai apropiat timp. Avem noi particularitățile noastre, care țin de faptul că reprezentanții clasei înstărite își doresc în toate un șic maxim: mai scump și mai luxos. Firește, privindu-și părinții și mediul ambiant, copiii preiau aceste deprinderi. În același timp, ei comunică în internet cu alți tineri de seama lor și nu pot să nu observe, că patosul și glamourul nu mai este ”cool”. Deci, cu timpul și sfera serviciilor de la noi va trebui să se adapteze gusturilor lor.