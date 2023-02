Demisia guvernului este ilegală? Va mergea oare cineva în judecată?

Zilele acestea Dorin Recean, candidatul la funcția de prim-ministru, trebuie să vină în parlament cu lista echipei sale guvernamentale și programul de activitate pentru aprobare.

Între timp, dacă pornim de la Legea privind regimurile de urgență, starea de asediu și legea marțială, în perioada stării de urgență guvernul Nataliei Gavrilița nu putea pleca. Mai exact, nu putea fi “plecat”. A observat-o expertul Dumitru Barbalat, un pedant cunoscător al legislației în vigoare, în video-proiectul #E timpul .

Astfel, art. 20 al legii privind regimurile de urgență, starea de asediu și legea marțială, interzice în general orice demiteri în timpul stării de urgență, “cu excepția cazurilor prevăzute pentru această perioadă de actele normative ”. Iar demiterea prim-ministrei cu disponibilizarea ulterioară a membrilor echipei sale nu se înscrie în această excepție. “Miniștrii sunt și ei angajați, deoarece primesc salariu în conformitate cu prevederile generale ale Legii muncii ”, - menționat Dumitru Barbalat.

Plus la asta, pe durata de aproape un an a stării de urgență, țara a fost condusă de Comisia Situații Excepționale, căreia i-au fost acordate competențe foarte largi și care era condusă de prima-ministră. Reiese, că prin demiterea guvernului, care conform legii pînă la formarea noului guvern are atribuții limitate, partidul de la guvernare a blocat activitatea Comisiei Excepționale și a lăsat țara fără conducere. Iar asta este o problemă…

Întrebare: cineva se va adresa acum Curții Constituționale sau instanței de sector? Spre exemplu, opoziția parlamentară sau cineva dintre miniștrii demiși. Și ce va decide, într-un final, CC?

“Nu am obosit, dar plec”

În opinia lui Dumitru Barbalat, în afară de încălcarea legislației în vigoare, actuala demitere a guvernului s-a mat remarcat prin încă un moment interesant. În Moldova, niciodată prim-miniștrii nu au fost demiși … pentru activitate bună. În tot cazul, așa reiese din discursul de adio al Nataliei Gavrilița și postările pe Facebook cu mulțumiri din partea președintei, președintelui parlamentului , ex-miniștrilor și deputaților PAS.

“Recent am revenit din deplasarea la Bruxelles. În ciuda numeroaselor crize, noi am un progres semnificativ. La Bruxelles am avut întrevederi cu președintele Comisiei Europene, președintele Parlamentului European și al Consiliului Europei, cu euro-comisari și euro-deputați. De fiecare dată m-am convins că Republica Moldova are mulți prieteni în UE și că UE ne așteaptă cu brațele deschise. Dacă guvernul ar fi avut și acasă aceeași susținere și încredere, pe care am simțit-o de la partenerii noștri europeni, am fi reușit să ne mișcăm mai departe și mai repede”, - a declarat Natalia Gavrilița presei, ca să zică apoi “nu am obosit, dar plec”.

Din spusele sale, guvernul ei a fost nevoit să muncească în regimul unei “crize continue” și pe fundalul “șantajului energetic”, în timp ce promova politica dezvoltării, a combaterii corupției și a integrării europene. Principalul succes al echipei sale, potrivit Nataliei Gavrilița, a fost obținerea statutului de țară-candidată la aderarea la UE. Succese ceva mai mici – soluționarea problemei crizei refugiaților, acordarea cetățenilor de compensații pentru gaze , căldură și electricitate, începerea construcției noilor linii de electricitate cu România, darea în exploatare a drumurilor și podurilor, alte reforme. “Eu plec din funcția de șefă a guvernului cu sentimentul datoriei împlinite și inima împăcată”, - și-a încheiat alocuțiunea Natalia Gavrilița.

Dacă rezumăm alocuțiunea de adio a fostei prim-ministre, atunci, cum a scris pe rețelele sociale jurnalista Iulia Fiodorova, avem următoarele: “Noi am muncit foarte bine, dar plecăm. Fără motiv”. Nici declarația emisă de serviciul de presă al șefei statului, nici postările plasate de deputații și miniștrii PAS pe rețelele sociale, nu au răspuns la întrebarea “De ce?”.

Dacă Maia Sandu ar fi ieșit în fața presei sau s-ar fi adresat poporului cu declarația că în administrarea țării s-au acumulat probleme sistemice, inflația a ajuns la cca 30%, combaterea corupției n-a reușit, iar conform sondajelor 65% dintre cetățeni sprijină schimbarea guvernului, de aceea noi am fost nevoiți să luăm această decizie complicată pentru noi și colegii din puterea executivă, asta ar fi fost cinstit și ar fi demonstrat că șefa statului se ține de cuvînt (“Eu voi fi o președintă transparentă și deschisă, care întotdeauna explică ce vrea să facă, care se consultă înainte de a lua o decizie, care își recunoaște greșelile” sau “Voi fi președinta care întotdeauna spune adevărul”, – din discursul inaugural , 24 decembrie, 2020 ).

Dar pe site-ul șefei statului a fost plasat anunțul scris de serviciul de presă, cu cuvinte de admirație: “Eu sunt recunoscătoare primei ministre pentru sacrificiul enorm (?) și eforturile de administrare a țării în perioada acestor crize. În pofida greutăților fără precedent, țara a fost guvernată responsabil, cu multă precauție (!) și muncă dezinteresată (!). Noi avem stabilitate, pace și dezvoltare (?) – în timp ce alții au vrut război și faliment. Mulțumesc mult, Natalia!”.

Și Igor Grosu, președintele parlamentului, i-a mulțumit pe rețelele sociale Nataliei Gavrilița pentru “dăruire și efort”. Vicepreședintele Mihail Popșoi - “pentru străduință, efort și sacrificiu ”. Iar deputatul radu Marian a scris că guvernul Gavralița “în ciuda celui mai mare război în Europa după a. 1945, a avut grijă de oameni ”, “a scos țara din izolarea internațională”, “a fost aproape de popor”, “a făcut pași mari spre independența energetică ” și “a știut să păstreze pacea și liniștea în țara noastră ”. Pe fundalul acestor ditirambe, nu poate să nu apară întrebarea - dacă Natalia Gavrilița și miniștrii ei au fost așa de productivi și valoroși, de ce au fost ei demiși?

Această întrebare și-a pus-o și Irina Vlah, bașcana Găgăuziei. “Interesant, de ce dna Gavrilița a demisionat, dacă într-un an de guvernare PAS Moldova “a obținut progrese semnificative” și, cum ne-a spus ea, asta a fost aprecierea comisarilor din Bruxelles ?”, - a scris ea pe rețelele sociale. Irina Vlah este sigură, că cetățenilor nu li se va spune adevărata cauză a demiterii guvernului, acoperind această temă cu încă o rachetă care a survolat spațiul aerian al RM, cu un nou dosar de corupție sau cu alte ”planuri secrete” de atentare la securitatea națională a Moldovei.

De ce Gavrilița a fost plecată acum ?

Demiterea guvernului Gavrilița s-a făcut repede, în ore numărate.

În dimineața de vineri, 10 februarie, în incinta președinției a avut loc o ședință comună urgentă, cu participarea șefei statului, miniștrilor și deputaților PAS. Peste o oră după ea, în fața presei a ieșit prima ministră proaspăt revenită de la Bruxelles, unde a fost lăudată mult, și și-a anunțat demisia. Peste alte trei ore, președinta Maia Sandu , după ce a avut cu fracțiunile parlamentare consultări inutile, dar cerute de legislație, a anunțat că Dorin Recean, consilierul ei pentru probleme de apărare și securitate națională , este candidat pentru funcția de prim-ministru.

În principiu, în partidul de la guvernare scenariul privind înlocuirea guvernului Gavrilița cu guvernul Recean, a fost elaborat încă acum o jumătate de an.

Pe 3 septembrie, 2022 la ședința de partid de la vila prezidențială din Holercani, a fost discutat planul conform căruia, dat fiind că rezultatele sondajului sociologic închis au arătat că încrederea față de partidul aflat la guvernare a scăzut simțitor, cabinetul Nataliei Gavrilița va fi demis, iar noul premier va fi fostul șef de la MAI, consilierul prezidențial pentru probleme de apărare și securitate națională Dorin Recean. Se zvonea, că pe candidatura lui insistau partenerii externi, în special Washingtonul. Dar guvernul Gavrilița a rezistat în septembrie – iarăși conform zvonurilor, din cauza luptei dintre clanuri.

După care fotoliul Nataliei Gavrilița s-a clătinat în noiembrie, 2022 pe fundalul scandalului cu scurgerea informațiilor din corespondența privată a unui șir de demnitari de stat din partea PAS. Atunci, în seara de duminică, 13 noiembrie, la președinție au fost convocați de urgență deputații și miniștrii PAS pentru a discuta și soluționa situația creată. Conform informațiilor scurse, s-au discutat două variante – demiterea ministrului justiției Serghei Litvinenco, principalul figurant în cazul scurgerilor, dar el “a refuzat categoric de frică că după plecarea benevolă va rămîne cu nimic ”. Și reconfigurarea puterii în întregime

Dar și atunci guvernul a rezistat: a influențat nu numai pericolul aprofundării sciziunii de clan, dar și faptul că în scurt timp (la 21 noiembrie) la Paris urma să aibă loc un eveniment foarte important pentru autorități– conferința țărilor-donatoare, unde Chișinăul oficial dorea să obțină 1,1 mlrd. de euro “pentru a supraviețui iernii”. Era inadmisibil să fie demis guvernul în acel moment. De aceea ministrul economiei Sergiu Gaibu, care nici măcar nu figura în cazul scurgerilor de informații, a fost ”sacrificat” ca victimă temporară. Iar președinta Maia Sandu, cum scriau canalele de telegram cu trimitere la propriile surse, a luat o pauză pentru ”a chibzui serios”.

Ce-i drept, mai există o versiune, conform căreia unul dintre vicepremieri, anunțat fiind de Natalia Gavrilița că toți miniștrii trebuie să fie prezenți la ședința convocată de președintă la ora 14.00 pentru a anunța demiterea guvernului, a rugat-o pe aceasta să obțină transferarea ședinței pentru ora 18.00 , și în acest răstimp a putut convinge membrii influenți din PAS că e necesar ca Maia Sandu să fie determinată să nu ia această decizie, inclusiv din motivul invocat mai sus. Dar acestea-s zvonuri…

Dacă am crede ex-premierului Vladimir Filat, în tot acest răstimp în interiorul PAS s-a lucrat activ pentru convingerea celor care nu erau de acord.

“Gavrilița nu a plecat, ea a fost plecată în sensul direct. Eu cred că asta se vede și din alocuțiunea sa, și din tonalitate, și din mesaj – dacă în interiorul țării ar fi avut aceeași susținere ca în exterior, ar fi reușit mai multe… Pe scurt, în timp ce Gavrilița cu miniștrii ei era la Bruxelles și discuta despre succesele demonstrate de Republica Moldova cu actualul guvern, la Chișinău două luni s-a pregătit suspendarea ei ”, - a declarat V.Filat în emisia portalului Nord news. Ex-premierul a mai spus că deoarece în noiembrie, trecut nu toată fracțiunea PAS a acceptat demiterea guvernului, a început lucrul “cu grupurile mici în interiorul partidului ”. Revenită de la Bruxelles, Natalia Gavrilița “a fost pusă în fața faptului împlinit ”.

Analistul politic Corneliu Ciurea crede că în spatele demiterii guvernului Gavrilița stă încercarea de a salva ratingul președintei Maia Sandu, ca să se ajungă la prezidențialele din a. 2024.

“Președintele parlamentului Grosu a spus că așa a fost decizia Maiei Sandu. Probabil, așa au sfătuit-o consilierii și strategii politici, inclusiv externi, pe fundalul regresului important al ratingului ei. Era clar încă la finele anului trecut. Cifrele arătate de sondajele sociologice arată prost, dar cifrele reale cred că-s și mai proaste din moment ce ei s-au grăbit așa de tare ”, - crede expertul.

De altfel, mulți comentatori au certitudinea că problema nu este doar salvarea ratingului președintei. În fața noului premier vor fi puse scopuri concrete , care necesită “o mînă de fier”. Iar Natalia Gavrilița nu se potrivea pentru aceste scopuri, căci “nu e o chestie pentru femei”.

Jurnalistul și comentatorul Serghei Tcaci menționează, că noul guvern are un scop clar – lupta cu oponenții interni ai PAS și participarea la agenda antirusească a Occidentului. Anume de aceea candidat la funcția de premier a devenit o persoană din structurile de forță. Chiar dacă noul cabinet nu se va deosebi de precedentul, el va acționa mai dur, construind verticala puterii. “Fără asta este imposibilă îndeplinirea “legii despre separatism” (și dușmanii RM), zdrobirea oponenților interni , dar și fortificarea SIS, MAI, a Armatei Naționale. Aici e nevoie de voință, fermitate, îndeplinirea necondiționată a ordinelor a militarilor sau ascultarea polițistului ”, - crede S.Tcaci.

Va vota oare fracțiunea PAS? Va face oare opoziția gălăgie?

Igor Grosu, președintele parlamentului, promite “sprijin deplin noului guvern ”. Iar deputatul Radu Marian garantează, de pe ecranele televizoarelor, că pentru Natalia Gavrilița se va găsi “o formulă foarte bună” pentru activitatea ulterioară.

Dar canalele de telegram, cu trimitere la propriile surse din partidul aflat la guvernare, scriu că în fracțiunea PAS un vot unanim pentru cabinetul Recean ar putea să nu existe. O înțelege și candidatul la funcția de prim-ministru. De aceea, susține tg-canalul “Mămăliga și tocana”, pe de o parte acum are loc un șantaj activ al socialiștilor, pentru a-și asigura voturile lor. Pe de alta, pentru a nu fi lipsiți de sprijinul “clanului Spînu”, ex-miniștrilor Andrei Spînu și Serghei Litvinenco li se promite imunitate și funcții bune. Iar unui șir de deputați din clanul ex-ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale li se propun careva funcții în noul guvern. Spre exemplu, lui Dan Perciun – cea de ministru al educației și sportului, pentru a avea “minus unu în gruparea lui Spînu din parlament ”.

Și deja luni s-a aflat, că lui Spînu i-a fost propusă o funcție nouă – cea de secretar general în aparatul președintelui.

Despre aceea că în PAS nici pe departe nu toată lumea este de acord cu “această demitere și că “este un semnal, dacă așa de ușor se debarasează de membrii echipei” a declarat în emisie directă fostul premier Vladimir Filat (să nu uităm că în PAS, inclusiv în conducerea partidului, stau mulți foști membri PLDM). Și în general, în ultimul timp s-au activizat simțitor zvonurile că în partidul “Acțiune și solidaritate” se coace o sciziune gravă, cu implicarea businessului și a fluxurilor financiare. Așa că la votarea guvernului Recean lucrurile pot sta nu chiar așa de univoc .

De altfel, unii comentatori nu exclud că guvernul Recean va fi totuși votat, chiar dacă nu din prima : “clanul Spînu” și alți dizidenți au nevoie de timp pentru a se regrupa și a elabora strategia ulterioară. Unii cred că Natalia Gavrilița sau Andrei Spînu ar putea crea un partid pro-european nou de dreapta, alții îi văd în componența partidului CUB (Coaliția pentru unitate și bunăstare), condus de Igor Munteanu, ex-ambasador al Moldovei în SUA și ex-deputat din partea platformei DA . Se spune că partenerii occidentali pregătesc acest proiect politic în locul PAS, care din cauza sarcinii negative și-a irosit semnificativ potențialul.

Pe de altă parte, Andrei Spînu a fost figura-cheie în guvernul Gavrilița, el a gestionat fluxuri financiare de miliarde și nu poate să nu înțeleagă, că pentru el victoria “grupului Recean” s-ar putea solda cu un șir de dosare penale. Chiar dacă acum i se dau garanții de inviolabilitate și i se promite “o funcție bună ”. Spînu este o figură prea vizibilă și incomodă, ca să fie evitată tentația de a-l învinui pe deplin justificat de stabilirea tarifelor înalte pentru serviciile comunale, achiziționarea unor volume mari de gaze de rezervă în perioada prețurilor majore, scheme netransparente la achiziționarea gazelor și energiei electrice, scoaterea din buget a unor sume de miliarde “pentru resurse energetice”. Și astfel poporului să-i fie arătată lupta reală împotriva corupției și paralel – să se descotorosească de una dintre figurile influente din partid, care amenință unitatea PAS și ratingurile președintei.

De aceea lui Spînu și “clanul” său îi convine ca opoziția să facă gălăgie privind demiterea ilegală a guvernului și încălcarea evidentă de către Maia Sandu și partidul de la guvernare a Legii privind regimurile stării de urgență, de asediu și a legii marțiale, care interzice orice demiteri în perioada stării de urgență. Și pentru opoziție este un motiv real să nu aștepte ca autoritățile să înceapă, cu ajutorul “legii privind separatismul” curățarea cîmpului politic de partidele și politicienii incomozi, da să facă gălăgie și să se adreseze Curții Constituționale, învinuind PAS de încălcarea legislației și uzurparea puterii. Întrebarea este dacă va exista această gălăgie…

Xenia Florea