De ce devenim fani ai telenovelelor

Din materialul de mai jos, veți afla de ce oamenii vizionează telenovelele. Vom descoperi esența vizionării serialelor ca indicator al calității vieții oamenilor.

Și vom răspunde la întrebarea de ce oamenilor le plac telenovelele în așa măsură.

Totuși, îmi plac telenovelele – esența chestiunii

În prezent programele TV colcăie de telenovele. Oamenii în așa măsură s-au deprins să vizioneze seriale de diverse genuri și teme, că nu-și mai închipuie ce pot face seara, după o zi de muncă, dacă nu să vizioneze episodul următor.

Bărbații, în majoritate, preferă filmele detective, despre război sau polițiști. Femeilor le plac melodramele cu interminabilele intrigi și lacrimi.



Cineva poate spune "Îmi plac telenovelele",altcineva —"urăsc telenovelele". Oricum, majoritatea oamenilor au o anumită atitudine față de ele, propria lor emoție. Practic, nu există persoane care să fie total indiferente față de seriale, adică să nu le vorbească nici de bine, nici de rău…

Specialiștii, criticii de film cataloghează aceste pelicule, preferate de mulți, ca fiind de sortul doi, ”opere” cinematografice de calitate inferioară. Majoritatea actorilor serioși, care își respectă propriul statut, nu merg să se filmeze în telenovele. Actorii cu renume pot fi forțați să se filmeze în telenovele doar de factorii externi: lipsa altor oferte (din cauza vîrstei, ca regulă), starea materială grea.

Adică, ei merg să se filmeze în telenovele cu pumnii strînși și inima tîngă (informația despre atitudinea lor față de aceste opere este cunoscută din numeroasele interviuri cu actori renumiți).

Totuși, de ce oamenii vizionează telenovelele — daune și consecințe

Despre calitatea scenariilor, ștampilate ca niște etichete, nu mai vorbim, mai bine să analizăm daunele și consecințele peliculelor preferate, mai ales în cazul tinerilor.



În țara noastră telenovelele au fost puse pe conveier la finele anilor 80 – începutul anilor nouăzeci, în perioada de tranziție. Cine nu-și amintește de "Roaba Izaura" ? De bogații care plîng, de Santa Barbara și alte opere de săpun mexicane sau braziliene? (Ce-i drept, Santa Barbara este o peliculă americană...). Doar telenovela "Pur și simplu Maria" curăța orașele de mase de femei, strica relațiile familiale din cauza luptelor pentru ecranul azuriu…

În anii 2000 producătorii au renunțat la telenovelele mexicane și alte pelicule de import, și au început să ”toarne” opere de săpun autohtone, rusești, și pelicule detective sau polițienești, care au umplut spațiul televizat.

Din punct de vedere psihologic, la începutul anilor 90 operele de săpun (pentru femei) și alcoolul ieftin (pentru bărbați) erau comode (dacă nu chiar provocate intenționat) autorităților politice din țară pentru a sustrage masele largi de la posibilele revoluții și rebeliuni (populația înfometată trebuia să aibă o ocupație).

Azi vizionează și preferă telenovele, în special opere de săpun, populația săracă: ratații, cei nemulțumiți de viață și cei care nu văd un viitor luminos în față. Acești oameni, ca regulă, se subestimează sau din contra – au un nivel prea înalt de pretenții (vor multe, pot puține). Amatorii de telenovele nu știu să-și structureze timpul, ca regulă ei nu au scopuri,poziții și principii de viață.

La nivel de subconștient, ei își percep mediocritatea și lipsa de valoare, și dorind să aibă totul sau foarte multe, oamenii care vizionează telenovelele parcă și-ar proiecta atracțiile și dorințele lor intime asupra eroilor acestor telenovele. Multe femei, practic, trăiesc (spiritual) viața eroilor preferați. Discută și acuză personajele negative, le aduc ca exemplu pe cele pozitive.

Propriul eșec în multe domenii ale vieții, fie familia, serviciul, problemele de trai pot cauza psihicului urmări distructive, dar acesta știe să se apere de diverse influențe negative, interne și externe. Protecția mentală se include în funcție de particularitățile psihofiziologice (Teoria personalității) și caracterul omului.

La nivel de subconștient el înțelege, că viața nu merge așa cum și-ar dori – fericit și reușit, și atunci omul găsește (tot la nivel de subconștient) căi de ieșire din situațiile traumatizante. Unul devine alcoolic, narcoman, altul devine dependent de jocuri de noroc (tot bolnav este), altul își trăiește viața în ritmul casa - munca, casa-munca, înțelege că nu are voie să bea sau să joace, caută să iasă din viața ratată prin a se cufunda în viața străină, ireală a eroilor telenovelei preferate.

Pasiunea pentru telenovele este un fel de regresie, o dezvoltare în sens invers, spre copilărie. Copilul, care nu poate schimba sau face ceva în viața sa, adesea trăiește în fantezii și visuri (iată voi crește și voi deveni…). Putem observa ce filme (animate) privesc, ce cărți citesc, ce jocuri preferă (inclusiv computerizate) propriii noștri copii, și în baza acestor observații putem lesne pătrunde în lumea visurilor și a fanteziilor copilului.

Spre exemplu, dacă copilul este captivat de desenele animate despre țestoasele ninja sau despre batman, evident (pentru copil este ceva normal, este dezvoltarea lui), el vrea să le semene acestor eroi, să fie puternic, rezistent, să ajute altora și să salveze universul. La acești ani el încă învață și se dezvoltă. Dacă părinții îl educă corect, copilul va trece treptat în lumea reală și va obține succese în viață, dar dacă părinții înșiși sunt niște ratați puțin probabil că ei vor putea educa un învingător, mai degrabă și copilul va deveni un ratat și toată viața se va deda fanteziilor și visurilor.

Și acest copil matur, care continuă să trăiască cu fanteziile din copilărie, pentru a se proteja cumva (amintesc: totul are loc la nivel de subconștient), începe să trăiască viața eroilor din telenovelele preferate.

Spre exemplu, bărbații care vizionează filme despre masculi puternici, în suflet și-ar dori să fie și ei la fel: voinici, norocoși, mărinimoși, iubiți de femei – adică, pozitivi din toate punctele de vedere. Iar în viață, ca regulă, le lipsesc multe lucruri: nu au un automobil scump, nici bani mulți, nici numeroase admiratoare, etc.

Femeile, în esență, se simt atrase de familie, copii, relații amoroase interminabile, tot ce le lipsește în viață, și unicul răsuflet este viața eroilor telenovelei preferate.

De facto, vizionarea telenovelelor este o utopie, imposibilitatea de a schimba și a întreprinde ceva în viață, înseamnă cedare și un scenariu de viață finalizat. Dacă omul (fie și mental) trăiește o viață străină, cea a eroilor telenovelelor, a jocurilor computerizate, etc., el continuă să trăiască în lumea fanteziilor și închipuirilor, fără a obține ceva în viață.

Asta în timp ce îi va acuza pe toți și toate, cu excepția propriei persoane, de problemele sale, de viața ratată și de diversele nenorociri. (Exemplul cel mai frecvent: femeia - "Eu o duc rău pentru că am un soț rău… etc. "Am pierdut cu tine cei mai frumoși ani ...", Iar ea a crezut..., da poate că ea îl merită, sau a mers la cununie sub pericolul de a fi împușcată, da poate ea însăși face ceva incorect).

Se știe: cel mai mare dușman al omului este el însuși. Pentru că trebuie să-ți vezi greșelile proprii, și abia după asta – factorii externi.

În privința tinerilor care înghit episod după episod, le putem prognoza viitorul cu mare precizie. Observați sau întrebații-i cum își structurează timpul oamenii de succes, vizionează sau nu telenovele – puțin probabil ca ei să găsească timp pentru a viziona măcar un mic fragment dintr-un serial. Acești oameni își trăiesc propria viață, o construiesc și o administrează. Ei nu au timp să cugete la faptul că un oarecare Hose Carlos a înșelat-o pe Lolita, și deci este un nemernic, sau că alt erou, să zicem Hulio, fiind un om bun, a luat-o de nevastă pe Lolita abandonată și gravidă cu altul, și nu i-a reproșat nimic.

Protecția mentală este un lucru foarte tare, ea funcționează, ca regulă, independent de conștiința noastră și dacă o face în permanență nu mai este de folos pentru sănătatea noastră spirituală, din contra – începe să dăuneze, să ne afecteze viața, nu ne permite să ne dezvoltăm ca personalitate.

Desigur, scenariul de viață ni-l scriu părinții, dar la dorință uneori, în anumite circumstanțe de viață, scenariul poate fi modificat. Și dintr-un ratat omul poate deveni un învingător.

În majoritatea cazurilor este nevoie de asistența unui psihanalist, mai exact – a unui analist tranzacțional, de scenariu, care (ce-i drept, doar dacă se dorește cu adevărat) vă va ajuta să schimbați propria viață, va permite auto-actualizarea și creșterea personală. Respectiv, cu o viziune realistă asupra vieții, veți obține multe succese, fără a trăi doar cu fantezii și visuri.

Viața e una și cred că nu se merită să o irosim privind telenovelele preferate, trăind viața unor personaje ireale, nu pe a noastră.

Deși, multă lume va spune: "Totuși, îmi place și voi viziona telenovelele ".

Doresc tuturor sănătate mintală!