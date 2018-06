Cum Ilan Șor și-a cîștigat banii pentru viața sa de lux

Ion Munteanu

Interviul primarului de Orhei, Ilan Șor, în care acesta și-a expus propria viziune despre ”furtul secolului” a provocat reacții ambigue în societate.

Șor a încercat încă o dată să convingă opinia publică că „în dosarul privind furtul miliardului” el este doar o victimă, iar capitalul său a fost obținut pe căi legale. Însă experții amintesc că, de fapt, înainte de a jefui ”turta” sindicală, averea lui era destul de modestă. Izvoarele vieții de lux a familiei lui Șor se fac vizibile în schemele frauduloase de proporții și mașinațiile bancare grandioase.

Șor în rol de victimă

Antreprenorul cu reputație dubioasă susține că nu a primit niciun dolar din banii furați și a fost mințit de ex-premierul Vladimir Filat și businessmanul Veaceslav Platon. „Aveam încredere în Platon, noi, fiind prieteni, am avut multe tranzacții diferite”, a remarcat Șor în interviul televizat difuzat duminica trecută de un post local de televiziune. El a declarat că nu este vinovat de cele ce s-au produs în sistemul bancar al țării și că nu știa că creditele oferite nu vor fi întoarse băncii.

Potrivit lui Șor, doar peste ceva timp el a înțeles că acțiunile lui Platon și Filat au fost începutul unor scheme bancare internaționale de spălare a banilor. „După ce am aflat despre aceasta, m-am adresat organelor de drept”, a menționat Șor. În urma mărturiilor lui, Filat s-a pomenit pe banca acuzaților, pentru corupere pasivă și trafic de influență. El a fost condamnat la 9 ani privațiune de libertate. Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de privațiune de libertate în dosarul Băncii de Economii, pentru fraudă și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Primarul de Orhei este sigur că autoritățile moldovene nu doresc să găsească banii furați din sistemul bancar. Șor presupune că, dacă procurorii „ar munci, dar nu ar merge pe la conferințe de presă, banii ar fi găsiți repede”. „Beneficiarul final este Platon. Dacă organele de drept vor lucra bine, banii vor fi peste cinci minute. Procuratura și Ministerul de Interne al RM trebuie să-și revadă relațiile cu MAI al Rusiei și să colaboreze cu autoritățile Marii Britanii. În așa fel vor fi găsiți banii. Acolo ei sînt investiți în imobile”, a afirmat Șor.

La întrebarea cum explică el faptul că în raportul Kroll numele lui Platon, pe care el îl numește principalul vinovat de furtul miliardului, practic lipsește, iar toate învinuirile îl vizează pe însuși Șor, primarul de Orhei a răspuns laconic. A menționat doar că „cei de la Kroll sînt niște escroci”. Amintim că, în raportul reputatei companii americane Kroll, angajate de autoritățile moldovene pentru a contribui la investigarea ”furtului secolului”, numele lui Șor este pomenit, practic, pe fiecare pagină.

Avioanele lui Șor și ”turta” sindicală

Ilan Șor a spus în interviul televizat că nu a beneficiat de niciun profit din afacerea bancară, din contra, a avut de suferit imaginea și reputația lui. „Cei care mă cunosc știu că nu m-am îmbogățit pe seama BEM. Tata mi-a lăsat o afacere mare. În 2011 am procurat primul meu avion. Înainte de BEM, am reușit să-l înlocuiesc cu un altul, mai mare… În urma scandalului bancar, am pierdut Unibank-ul, am pierdut Banca Sociala, procurată înainte de Banca de Economii, am pierdut 100 de milioane investite, am pierdut relațiile cu parteneri foarte importanți”, a specificat Șor.

După decesul tatălui – antreprenorul Miron Șor – Ilan Șor chiar a devenit proprietarul unei moșteniri care includea o afacere, mică pe atunci, din sfera comerțului fără taxe (duty free). Dar experții amintesc că el niciodată nu a făcut publică mărimea și lista proprietăților moștenite. Potrivit unor cercetări publicate în ultimii ani, cea mai mare parte a averii sale Șor și-a înjghebat-o prin participarea la tranzacții dubioase și combinații financiare. Se pare că anume așa și-a cîștigat el banii și pentru primul avion, și pentru cel de-al doilea, și pentru taxiurile aeriene, arenda imobilelor de elită, a iahturilor și a altor atribute ale vieții de lux.

Anterior NOI.md menționa într-o investigați e proprie că averea lui Șor a sporit substanțial după ce, în urma unei serii de tranzacții dubioase, companiile afiliate lui au procurat, la preț de nimic, numeroase obiecte din patrimoniul sindicatelor.

Atunci, cu ajutorul liderilor sindicali, el a dibuit așa-numita ”mină de aur”. Conform unor date, la etapa destrămării URSS-ului, imobilele sindicatelor erau evaluate la prețul de peste 200 de milioane de dolari. Conducerea de atunci a Confederației Sindicatelor a efectuat mai multe tranzacții dubioase de înstrăinare a averii la prețuri reduse, ca să nu spunem derizorii. Companiile afiliate lui Ilan Șor s-au afișat pe post de cumpărători. Ele achiziționau imobile valoroase în exclusivitate prin negocieri directe, nu prin participarea la licitații publice.

În acest mod au fost obținute pensiunea „Flora”, complexul sportiv „Iunosti”, Palatul de Cultură al Sindicatelor, hotelurile „Cosmos” și „Turist”. Din lista tranzacțiilor de înstrăinare a imobilelor sindicatelor, ai căror beneficiari au fost structurile afiliate lui Șor, fac parte și alte obiective: baze turistice, sanatorii, clădiri și complexe de clădiri pentru diverse scopuri.

În cadrul investigării ”furtului secolului”, s-a dovedit că o parte dintre creditele mari au fost luate de la Banca de Economii și alte bănci jefuite, cu gajarea acelor proprietăți sindicale. Pagubele în urma tranzacțiilor de înstrăinare a bunurilor imobile care aparțineau Confederației Naționale a Sindicatelor au fost evaluate la sute de milioane de lei.

Și în prezent, și anterior, veniturile reale și cheltuielile antreprenorului nu pot fi comparate cu veniturile și bunurile declarate oficial. În declarațiile lui de venit figurează un business foarte modest și bani proveniți din salariu. Dar se știe că structura Shor Holding numără zeci de companii, iar Șor în persoană nu ascunde că găsea sute de milioane de euro pentru a oferi mită. Devine clar că Ilan Șor preferă să-și tăinuiască afacerea și să-și completeze capitalurile prin metode de corupție, scheme intermediare și zone off-shore.

”Ostap Bender de Orhei”

Ex-premierul Ion Sturza îl numește pe Șor ”Ostap Bender de Orhei” și susține că cele relatate de el în interviu despre furtul miliardului sînt o minciună și, de fapt, lucrurile stau altfel. Potrivit lui, suma de bani scoși din sistemul bancar ajunge la 2 miliarde de dolari. Sturza presupune că munca procurorilor moldoveni în acest dosar ar putea avea roade, nu e clar însă cînd anume se va întîmpla asta.

Ex-premierul amintește că, potrivit datelor publice, la începutul anului 2014, trei bănci dețineau active (probabil, parțial false) de $1,7 miliarde. Ulterior Banca Națională a Moldovei a alocat sub garanție $1.06 miliarde.

„Cea mai mare parte din bani a fost scoasă (furată) în ajunul alegerilor din 2014. După ce BNM a alocat mărinimos din rezervele sale 1 miliard de dolari, nimeni nu a introdus în aceste bănci supraveghere specială, și banii iarăși s-au dus pe apa sîmbetei! Peste hotarele țării au plecat bani din rezervele BNM, nu lei ”tipăriți” de Drăguțanu & Co. De aceea ar fi corect să sumăm, nu să scădem. Suma ajunge la 2 miliarde dolari! Desigur, nu pe toți i-a furat Șor. El ”a ciordit” ”doar” un miliard. De aceea s-ar putea ca noi să-i fim datori lui Șor. Adică, el ne ”deprinde” cu ideea că este un mare patriot și tare se mai îngrijește de noi. Ce rușine!”, a scris Sturza pe pagina sa de pe o rețea de socializare.

Declarațiile primarului de Orhei au fost comentate de liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, pe care Șor l-a învinuit de complicitate la ”căderea Băncii de Economii”. Usatîi a amintit că Șor are interdicție de intrare în Rusia, deoarece prezintă un pericol pentru securitatea economică a țării, iar asta, consideră el, ”vorbește despre aceea că rușii au înțeles repede ce escroc este el”.

Potrivit lui Usatîi, pe ”milioanele de dolari furați în Moldova”, Șor dăruia ceasuri, automobile ”Mercedes”-uri și alte cadouri de lux. „Erau banii deponenților moldoveni”, menționează Usatîi. Anterior el a spus de mai multe ori că Șor îl șantaja pe ex-premierul Vlad Filat și pe liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, prin promisiunea că, „dacă ei nu vor astupa găurile din bănci din contul unor mijloace, în preajma alegerilor, la casele acestor bănci se vor forma cozi kilometrice”.

Vom adăuga, din partea redacției Noi.md, că cu o mică parte din banii furați Șor cumpără voturile locuitorilor orașului Orhei istoviți de guvernarea ”liberal-democrată”, și mai nou – ale locuitorilor din raionul Orhei.

O viață de rai pe bani ”spălați”

În același timp, avocatul Ion Crețu, care reprezintă interesele lui Veaceslav Platon, susține că organele de drept dispun de extrase bancare din conturile companiilor ”grupului Șor”, care figurează în investigația Kroll. Printre ele și Hezburg LLP, care a participat la scoaterea banilor din Banca de Economii, Bаnca Sociala și Unibank. Companiile moldovenești ale lui Șor luau credite de la cele trei bănci, apoi transferau banii pe conturile unor companii din străinătate, după care banii ajungeau în contul Hezburg LLP.

Documentele demonstrează transferuri de sute de mii de dolari și de euro de către această companie off-shore – pentru închirierea avioanelor private, a automobilelor, iahturilor și a hotelelor de lux din Nisa, de pe Maldive și din alte stațiuni balneare. Spre exemplu, în vara anului 2014, Hezburg LLP a achitat 330 de mii de euro agenției imobiliare Nicolas Pisani, care dă cu chirie imobile de elită la Nisa și Beaulieu-sur-Mer . Anume aici în august, 2014, Ilan Șor s-a odihnit cu soția, interpreta rusă Jasmin (Sara Șor). În acea perioadă Jasmin de mai multe ori a publicat pe rețelele de socializare imagini din diverse locuri luxoase. Pentru arenda vilei o companie din Monaco a primit în august 2014 52 de mii de euro. În Serbia, în iunie, august și septembrie 2014, pentru serviciile de taxi aerian și avioane private Hezburg a achitat 68 de mii de euro. În Elveția, pentru arendarea iahtului în iulie și august 2014, compania lui Șor a transferat 115 mii de euro. Din contul moștenirii modeste lăsate de tatăl său, asemenea cheltuieli nu le poți suporta. Procuratura Anticorupție anunță că extrasele privind aceste operațiuni fac obiectul anchetei organelor de drept.

Apropo, pe parcursul ultimilor cinci ani, cheltuielile interpretei Jasmin au atras atenția presei ruse de mai multe ori. În octombrie anul trecut, ea cu prietenii și-a sărbătorit cu mult fast ziua de naștere la Las Vegas. Ulterior, în decembrie, ea a arendat una dintre cele mai scumpe case din Europa pentru a filma un clip muzical – „Palatul bulelor” din Cannes, o construcție fără niciun ungher ascuțit. Arenda castelului costă 30 de mii de euro pe zi și a fost coordonată cu designerul Piere Cardin, la a cărui comandă a fost construit acest edificiu, și cu administrația orașului.

Portalul life.ru a menționat că interpreta a suportat aceste cheltuieli chiar dacă în iunie 2017 cel de-al doilea soț al ei, afaceristul din Moldova Ilan Șor a fost condamnat la 7,5 de pușcărie pentru complicitate la furtul de milioane din băncile Moldovei. Conform datelor presei ruse, interpreta însăși are venituri destul de modeste din activitatea scenică și alte activități, iar sursa mijloacelor pentru viața de lux, evident, se află în afara creației sale.

Anterior, Rise Moldova a publicat documente bancare din care rezultă că companii-fantomă din Marea Britanie și Noua Zeelandă au transferat pe conturile companiei Shor Holding 22 de milioane de euro. Conform acestei investigații, șase companii afiliate familiei Șor au folosit banii trecuți prin ”Landromat” – o schemă colosală de spălare a banilor rusești.

Jurnaliștii au clarificat că rusoaicei Lilia Pleskacevskaia, administratorul interpretei Jasmin, îi aparțineau 4,7% dintre acțiunile Unibank-ului. În același timp, 33,7% dintre acțiunile Băncii de Economii aparțineau companiei Sisteme Informaţionale Integrate SRL, conduse de Iana Gaidaiciuk – fiica Liliei Pleskacevskaia.

În 2012, Gaidaiciuc a fondat la Chișinău compania Agercom Grup SRL, pe al cărei cont în Moldindconbank au fost transferați 2,5 milioane de euro de la Westburn Enterprises Limited – companie-fantomă din Marea Britanie, cunoscută pentru participarea la operațiunile de spălare a banilor din Rusia în sumă de 22 miliarde de euro. Această companie a primit peste 30 de milioane de euro de la o altă fantomă – Mirabax Investments Limited, la fel implicată în spălări de capital. Mass-media publică un șir de scheme din care se văd legăturile dintre companiile primarului de Orhei cu tranzacțiile de spălare a banilor în valoare de sute de milioane de dolari.

Deci cît de sincer este Ilan Șor, care încearcă să ne convingă de legitimitatea averii sale și de lipsa beneficiilor de pe urma mașinațiilor bancare de milioane?