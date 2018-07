Alegeri sub control internațional sau despre infantilismul opoziției de dreapta

Xenia Florea

Liderii opoziției "antisistem" caută sprijin din partea Uniunii Europene. Maia Sandu (PAS), Andrei Năstase (Platforma DA) și Viorel Cibotaru (PLDM) au plecat la Bruxelles, pentru a le transmite funcționarilor europeni rezoluția mitingului de duminică împotriva anulării rezultatelor alegerilor primarului de Chișinău și pentru a povesti despre "acțiunile antidemocratice" ale autorităților moldovene conducerii Comisiei Europene și a Parlamentului European.

Opoziția a amînat protestele antiguvernamentale "antisistem" pentru toamnă. Adică acestea vor fi reluate la 26 august – pentru această zi este anunțată următoarea Adunare Națională. Acum însă, recunosc organizatorii, protestele nu au sens: vară, soare, concedii, apatia sezonieră a cetățenilor. Dar iată în toamnă ei promit că autorităților le va „fi teamă, deoarece țara se ridică”. Reprezentanții comunității de experți însă sînt sceptici cu privire la probabilitatea repetării valului de proteste din anii 2015-2016: pentru o toamnă fierbinte a anului 2018 nu este gata nici societatea, nici chiar liderii opoziției de dreapta, şi nici nu s-a acumulat încă masa critică a factorilor externi.

Dreptei nu-i ajunge "energia socială a societății"

Duminica trecută, cînd opoziția "antisistem" și-a adunat simpatizanții și cetățenii indignați la o acţiune de protest masivă împotriva anulării rezultatelor alegerilor primarului Chișinăului în Piața Marii Adunări Naționale, a apărut sentimentul stabil de déjà vu.

Toate acestea au mai fost acum trei ani. Și materiale video în care cetățenii Republicii Moldova erau încurajați să iasă la protesteze, să „rupă tentaculele partidelor politice corupte și să elibereze țara din captivitate”, şi scandările: „Jos dictatura! Jos Mafia!“, şi promisiunea protestelor în masă și a actelor de nesupunere în întreaga țară în cazul în care nu vor fi îndeplinite cerințele de bază ale protestatarilor. „Vom lupta pînă la capăt. Vom găsi o cale să-i impunem să facă o mișcare, o mișcare fatală”, a promis liderul Partidului Platforma „Demnitate și Adevăr”, Andrei Năstase, în septembrie 2015. „Noi sîntem obligați să luptăm pînă la capăt. Mîine vom fi mai mulţi. Jos dictatura!”, a afirmat Andrei Năstase la mitingul din 1 iulie.

Unicul lucru care e diferit la acele mitinguri şi la acestea este caracterul de masă. Duminica trecută, în centrul Chișinăului, la protest s-au adunat 7000 de persoane (conform calculelor Poliției), 10 mii de persoane (conform datelor organizatorilor). Pe data de 6 septembrie 2015, peste 100.000 de cetățeni au participat la proteste în Piața Marii Adunări Naționale. O parte dintre oameni, cum a fost anunțat de pe tribuna mitingului, a rămas blocată pe drum: poliția nu le-a permis unor autobuze să intre în capitală.

Pe fundalul campaniei actuale cu energie socială redusă din partea societății, Andrei Năstase, care a cîștigat la alegerile anticipate ale primarului Chișinăului, dar aşa şi nu a devenit primar general, a fost nevoit să-i cheme pe cetățenii vorbitori de limbă rusă să se unească. „Eu vă chem la unitate, vă chem să fiţi alături de noi. A fost anulat şi votul dvs., cel al candidatului pentru care ați votat. Ne-au scuipat în suflet! Nu există nicio diferență în ce limbă vorbim, de ce naționalitate sîntem și ce religii împărtășim”, a declarat liderul Platformei DA după ce Curtea Supremă de Justiție a decis să nu recunoască alegerile. „Если мы едины, мы непобедимы (Dacă sîntem uniţi, sîntem de neînvins)”, a scandat el în limba rusă, împreună cu mulțimea de la miting.

Cu toate acestea, unificarea maselor împotriva autorităților, așa cum a fost în 2015, deocamdată, eșuează. Cetățeni vorbitori de limbă rusă din Moldova sînt deja obișnuiți cu faptul că politicienii, în special cei de dreapta, îi folosesc inițial invocînd un scop măreţ (de exemplu, triumful democrației, ca de această dată), iar apoi, în cel mai bun caz, îi ignoră, iar în cel mai rău caz, ajungînd la putere, încep să-i nedreptățească. Dar şi arată cam ciudat apelul la unire împotriva puterii cu scandarea concomitentă la mitinguri a sloganurilor opoziţiei de dreapta „Jos mafia roșie“, dispoziţiile rusofobe ale unei anumite părţi ale protestatarilor și a declaraţiilor liderilor de dreapta de la ecranele televizoarelor precum că problema scăderii statutului limbii ruse în Republica Moldova la acest moment nu este o problemă prioritară.

„Bun apel, a scris pe rețelele de socializare jurnalistul, preşedintele Reprezentanței TASS în Republica Moldova, Valeri Demideţchi, comentînd adresarea lui Andrei Năstase către cetățenii vorbitori de limbă rusă. Dar atunci cînd ai de a face cu politicienii, nu trebuie să uităm principala regulă de comunicare cu escrocii – nu le urmăriți discursurile, ci mîinile, adică ceea ce fac ei. Acum așteptăm de la Sandu și Năstase cereri oficiale de anulare a deciziilor dubioase ale Curții Constituționale privind limba rusă, restricționarea canalelor TV rusești, încetarea deportării jurnaliștilor ruși și a unor persoane publice. Precum și evaluarea altor măsuri «antidemocratice» care nu corespund «standardelor europene», întreprinse de autorități împotriva vorbitorilor de limbă rusă în ultimii ani, pe care opoziția noastră o numește «dictatură și mafie». Cred că acest lucru ar servi drept cea mai bună dovadă că «oamenii și partidul sînt una». Iar odată ce «mafia» noastră este oarecum unilaterală, împotriva opoziției de dreapta aceasta acționează rău, iar împotriva cetățenilor vorbitori de limba rusă – bine?”

Iar liderul social-democraților Victor Șelin a declarat că, pentru ca la mitingurile actuale ale opoziției de dreapta să se alăture şi cetățenii vorbitori de limbă rusă, trebuie ca pe scenă, alături de Maia Sandu, Andrei Năstase și alți reprezentanți ai aripii liderilor politici de dreapta, să stea şi liderii celei de stînga, adică acei politicieni în care au încredere cei care alcătuiesc segmentul vorbitorilor de limbă rusă din Moldova, care votează în masă pentru stînga. Iar pentru ca liderii mișcării stîngi să apară pe această scenă, cei de dreapta ar trebui să garanteze "restaurarea demnității cetăţenilor vorbitori de limbă rusă". Aceasta este o cîrdăşie politică obișnuită, de care opoziția "antisistem" nu este şi nu va fi pregătită niciodată, potrivit multor analişti politici.

Val de proteste nu va fi? Dar ce se va întîmpla?

În ciuda indignării generale faţă de decizia autorităților de a anula rezultatele alegerilor din Chișinău, politologul Victor Josu este sigur că situația din anii 2015-2016, în toamna anului 2018, nu se va repeta, nici societatea și nici chiar liderii opoziției de dreapta nu sînt pregătiți pentru un mare val de proteste.

„Una e să încurajăm oamenii să protesteze cu sloganul «Ieşim și nu plecăm» și cu totul altceva este chemarea de a protesta din nou peste aproape două luni (pe 26 august), iar între timp să mergem la Bruxelles, pentru a înmîna cuiva o rezoluție a mitingului trecut, deși Reprezentanța Uniunii Europene se află și la Chișinău. Promisiunea de "extindere a protestului" pe întreg teritoriul țării, desigur, sună frumos, dar e puțin probabil să fie realizabilă.

În realitate, Andrei Năstase s-a pomenit într-o situație politică dificilă. Lui i s-a furat victoria (cu folosirea unui reclamant fals, pe care l-au folosit fără scrupule şi a instanțelor de judecată). Putem spune că a fost umilit. Pe de o parte, el nu poate să nu-i cheme pe simpatizanții săi la protest. Pe de altă parte, e evident că nu există suficientă energie socială pentru a repeta, cel puțin, scenariul cu tabăra cu corturi pe piața principală a capitalei. De aceea, se vede nevoit să acționeze în limitele posibilului: să protesteze de dragul protestului în sine. Dar chiar și un astfel de protest, deocamdată, influențează mobilizant asupra alegătorului de dreapta, singura întrebare este dacă va fi posibilă extinderea acestui potențial de mobilizare înainte de alegerile parlamentare.

Altceva e interesant, nici chiar opoziția de dreapta (nemaivorbind deja aici de cea stingă) nu are un punct de vedere unic pentru alegerile viitoare. Cererea de abolire a sistemului electoral mixt a sunat deja, drept răspuns – nicio reacție. Mai mult decît atît, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și chiar Comisia de la Veneția s-au împăcat practic cu "mixtul". Într-o astfel de situație ar fi logic să întărim repetarea acestei cerințe prin obligația partidelor de dreapta (în special a fracțiunilor conduse de Sandu și Năstase) de a nu participa la alegeri într-un sistem mixt. Să începem să șantajăm Occidentul, care îi patronează, la fel cum conducerea PDM șantajează cu "amenințarea rusească", dar cu o motivație diferită. Dar nimic din toate acestea nu se întîmplă.

Sau un alt aspect, la fel, legat de alegeri. În opinia opoziției de dreapta, Comisia Electorală Centrală se află pe deplin sub controlul regimului de guvernămînt. Iar dacă este aşa, e timpul să dăm alarma privind necesitatea de a organiza alegeri parlamentare sub control internațional complet, să solicităm crearea unei comisii internaționale speciale pentru ele etc. Dar nici la acest capitol nu se întreprinde nimic. E pur şi simplu un fel de infantilism politic. Altfel nu pot evalua astăzi acțiunile celor de dreapta.

Nu vreau să fac predicții referitoare la acțiunile conducerii Partidului Democrat și nici nu văd necesitatea de a o face. De situația actuală conducerea PDM este complet satisfăcută, de ce ar trebui să schimbe ceva? Mi se pare, de asemenea, utopică ideea ambasadorului SUA în Moldova, James Pettit, despre crearea după alegerile parlamentare a unei coaliții între PDM, Platforma DA, PAS și unioniști. Iar în acest sens nu este vorba numai de aparenta incompatibilitate a lui Vladimir Plahotniuc, de exemplu, cu Sandu sau Năstase, americanii i-au convins pe alții care păreau de neînduplecat. Problema constă în faptul că pentru conducerea Partidului Democrat crearea oricărei coaliții ar însemna necesitatea de a împărți puterea, iar acest lucru ar duce în mod inevitabil la distrugerea sistemului de control care a fost creat.

Scenariul "evadării din lagărul de concentrare"

La rîndul său, fostul ideolog al Partidului Comuniștilor, doctorul în istorie Mark Tkaciuk nu exclude realizarea unui anumit "scenariu spontan" pe fundalul agravării continue a situației din republică.

„După anularea rezultatelor alegerilor primarului general de Chișinău, situația din Moldova a devenit complet imprevizibilă și extrem de periculoasă pentru toți cei care locuiesc în această țară, spune Tkaciuk. Și acum majoritatea absolută a oamenilor îşi pune o singură întrebare: care limite noi ale normalității și adecvării vor fi ponegrite data viitoare? De facto, această limită a normalităţii nu o determină puterea. Aceasta este determinată de un anumit prag al durerii societății propriu-zise. Anume acela care se pare că s-a atrofiat în cazul nostru odată cu elementara vigilenţă civică. Gusturile noastre politice au degradat serios în ultimii ani. Dar anume în această societate demotivată şi dezbinată, există un «dar!»: apare uneori un anumit scenariu cu o reacție spontană, isterică. Acesta poate fi numit scenariu de «evadare din lagărul de concentrare». Cînd unii fac punte de trecere, acoperind cu propriul corp sîrma ghimpată, alții iau focul asupra lor, iar cei care urmează scapă sub flăcările proiectoarelor, obţinînd o libertate foarte dubioasă. Anume acest scenariu nefast a fost lansat la Chișinău. Acesta nu este o revoluție, nu e o rebeliune, nu e o conspirație. Acesta este un act de disperare. Pentru revoluție e nevoie de un conglomerat de idei și de optimism. Pe toate acestea nu le mai avem. S-au consumat în van. Iar resursele pentru disperare în Moldova de astăzi par a fi nemăsurate. Și acest lucru înseamnă că situația se va încinge. De ambele părți. Și nu numai pentru că regimul nu are de gînd să-şi cedeze pozițiile, făcînd vreun pas înapoi. Dacă vor începe să preseze opoziția, protestul va înceta rapid să se afle în perioada de curtoazie, iar în loc de nonconformiștii la modă cu hashtaguri amuzante, străzile vor fi invadate de cu totul alte persoane. Adică de cei care deţin majoritatea. Și această majoritate astăzi nimeni nu o conduce. Ea nu are reprezentare politică, lideri și programe. Nimic altceva decît disperare și răutate.”

Prognoza lui Mark Tkaciuk: în situația actuală din Moldova nu poate fi vorba de niciun fel de scenariu democratic, nici chiar de unul imitativ, de schimbare a puterii.

„Care este motivul anulării alegerii primarului general al municipiului Chișinău? se întreabă fostul ideolog al PCRM. Totul e simplu. Regimul a început să eșueze. Primul eșec grav este că experții partidului de guvernămînt nu au fixat pe radarele lor sociologice creșterea ratingului lui Năstase. Al doilea eșec: întregul sistem bine pus la punct nu a putut zădărnici accederea lui Năstase în cel de-al doilea tur de scrutin și victoria ulterioară a acestuia. Ce înseamnă acest lucru pentru Partidul Democrat? Înseamnă că în birourile electorale ale acestuia stau, mai degrabă, „sabotori bine instruiți şi foarte bine plătiţi”, şi nu „specialişti-tehnologi”, iar toate resursele cumulate de mass-media proguvernamentale nu au putut concura cu un singur iPhone al candidatului din partea opoziției. Trebuie să se înțeleagă foarte bine că pentru cei de la guvernare nu există o astfel de opțiune pentru viitor ca trecerea în opoziție. Rotația puterii este pentru ei un scenariu mortal, care nici nu poate fi pus în discuție. Ei nu pot să nu înțeleagă că, pomenindu-se în opoziție, vor fi trădați de tovarășii lor chiar mai devreme decît actualul șef al CEC îi va felicita cu un buchet de trandafiri albi pe liderii noii majorități. Anume din acest motiv ei nu pot da înapoi. Nu este posibil să-şi arate nehotărîrea în faţa anturajului lor.”

În ceea ce privește poziția partenerilor externi referitoare la situația actuală din Republica Moldova, atunci, potrivit lui Mark Tkaciuk, este puțin probabil din partea lor să ne așteptăm la o schimbare bruscă a simpatiilor politice.

„Conducerea actuală a PDM se confruntă cu sarcinile controlului geopolitic. Și este evident că le reușește acest lucru mult mai bine decît, de exemplu, alternativele posibile în persoana Maiei Sandu sau a lui Andrei Năstase. Nu trebuie să ne facem iluzii: nimeni, nici în Occident, nici în Est, nu-i va face niciun fel de cadouri Moldovei. Acesta este lucrul nostru murdar, făcut pe ciornă, este strict tema noastră de acasă – de a nu admite declanșarea unui război civil, ruinarea, de a păstra și de a schimba țara noastră, de a face ca următoarele guvernări să fie mai simpatice, să semene mai mult cu majoritatea oamenilor care locuiesc aici”, a punctat Mark Tkaciuk.

Totuși, pe fondul fermentației ce are loc azi în țară, există și o altă opinie. Astfel, după cum menționează unii observatori independenți, după mulți ani de distribuire a puterii în baza unui algoritm și a unei reale anarhii, în ultimii doi ani observăm stabilizarea economiei, creșterea PIB-ului, a veniturilor la buget, a salariilor și pensiilor. Au apărut semne ale stabilităţii viitoare, însă, cu toate acestea, mulți nu sînt mulțumiți de puterea existentă, dar apare întrebarea: „Dar cine să vină în schimbul acestora?”. Din păcate, urmărind opoziția existentă, este dificil de găsit un răspuns satisfăcător la această întrebare.

De altfel, Victor Josu și un șir de alți comentatori politici spun că astăzi noi nu decidem prea multe în țara noastră: deja de cîțiva ani, SUA au înhățat Republica Moldova de la Uniunea Europeană, astfel că, probabil, dezvoltarea ulterioară a evenimentelor va depinde de modul în care se va decide în ”comitetul regional de la Washington”. Timpul va arăta cît de adevărat este acest punct de vedere.