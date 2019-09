Zilele Europene ale Patrimoniului 2019. AIRM a anunțat agenda de evenimente

În fiecare an, în luna septembrie, milioane de cetăţeni sînt invitaţi să viziteze monumente istorice sau să ia parte la evenimente prin care cunosc patrimoniul cultural din întreaga Europă cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului (ZEP), organizate la iniţiativa comună a Consiliului Europei şi a Uniunii Europene.

Vă invităm să participați la ediția de anul acesta a Zilelor Europene ale Patrimoniului, în Republica Moldova, care se desfășoară sub genericul Arte și Divertisment: Agenția de inspectare și restaurare a monumentelor a planificat mai multe evenimente în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului, ce se vor desfășura între 23 - 27 septembrie 2019, dar și pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie.Din anul 2002 şi în Republica Moldova, Zilele Europene ale Patrimoniului oferă participanţilor ocazia să descopere nu numai monumente istorice, dar și patrimoniul cultural mai puţin cunoscut care, în mod obişnuit, nu sînt accesibile publicului larg. Evenimentele culturale organizate cu acest prilej, se adresează tuturor cetăţenilor oferindu-le un mediu istoric atractiv ce favorizează comunicarea interpersonală.Lavernisată expoziția, Chișinău: trecut,prezent, viitor. (Muzeul or. Chișinău , str. A. Mateevici, nr.60) și expoziția fotografică cu genericul - Chișinău în retrospectivă istorică: arhitectură, patrimoniu, cultură (Centrul Expozițional Constantin Brăncuși, bd. Ștefan Cel Mare , nr.3).Pe, în cadrul proiectelor AIRM realizate sub genericul - Să salvăm mărturiile trecutului, pentru a construi viitorul, realizarea proiectului-pilot: Toți pentru patrimoniu: tinerii reînsuflețesc patrimoniul. Activitatea este planificată în cadrul Rezervației cultural - istorice Orheiul Vechi, Butuceni