Run Pink Moldova te invită la cea de-a 4-a ediție a maratonului de caritate și prima ediție RACE for the CURE.

Notați în agendă: noi vă așteptăm cu drag duminică, 6 octombrie 2019



Începând cu 2019 echipa Run Pink Moldova face parte din cursa internațională RACE FOR THE CURE - cel mai mare și cel mai de succes eveniment de educație și strângere de fonduri pentru cancerul de sân din lume.



RUN PINK - RACE for the CURE Moldova are loc duminică, 6 octombrie la Chișinău în parcul Valea Morilor.



CATEGORII CURSĂ:

• Alergare 5 km - pentru profesioniști și amatori

• Alergare 2,5 km - pentru amatori

• Fitness Walk 5 km - plimbare la pas rapid (jogging)

• Fun Walk 2,5 km– plimbare la pas ușor



* Invităm pe oameni de toate vârstele și nivelurile de fitness, de la amatori la alergători de performanță să-și aleagă categoria de cursă.

* Puteți participa împreună cu prietenii, familia, copiii, colegii de serviciu și patrupezii.



Prin participarea la RACE FOR THE CURE Moldova te vei alătura unei mișcări internaționale care sărbătorește supraviețuitoarele / supraviețuitorii cancerului și onorează pe cei care au fost răpuși de această boală. RACE FOR THE CURE a ajuns la peste 140 de curse, cu peste 850 mii de participanți.

Costul biletelor:

Categoria I: Standard - 120 lei

Categoria II: Prieteni - 330 lei (pentru 3 persoane)

Categoria III: Corporativ - 500 lei (pentru 5 persoane)

* În ziua evenimentului biletele vor fi în valoare de 150 lei.

Copii până la 7 ani - intrarea gratuită.



Alătură-te nouă, duminică, 6 octombrie 2019, pentru a-i susține pe cei care trec prin cancer în Republica Moldova și de a reaminti că cel mai bun tratament este prevenția, menținerea unei minți și unui corp sănătos și informarea corectă.