ONU și CRONOGRAF aduc la Chișinău documentare premiate la nivel internațional

Organizația Națiunilor Unite în Moldova și Festivalul Internaţional de Film Documentar CRONOGRAF desfășoară Zilele Festivalului de Film Documentar Millenium la Chişinău.

În perioada 24-26 octombrie, la cinematograful ODEON din Chișinău vor fi proiectate cîteva documentare premiate la Festivalul Millenium de la Bruxelles.

Pe parcursul a trei zile, publicul va putea viziona șase documentare de lung metraj despre problemele curente ale omenirii: migrație, refugiați, deţinuţi, conflicte, ecologie, parcursuri istorice şi personale inedite.

După documentarul poetic Gustul cimentului/ Taste of Cement, în regia lui Ziad Kalthoum tot pe 24 octombrie va fi prezentat cîştigătorul Marelui Premiu a ediţiei din 2018 a FF Millenium – documentarul Milei Turajlić Cealaltă parte a tuturor lucrurilor/ The Other Side of Everything, o privire personală asupra istoriei recente a Iugoslaviei prin prisma mai multor generaţii din familia regizoarei.

Pe data de 25 octombrie, vor fi proiectate documentarul lui Tonislav Hristov – Poștașul cel cumsecade/ The Good Postman și filmul regizorului Pau Ortiz – De cealaltă parte a zidului/ The Other Side of the Wall.

În cea de-a treia zi spectatorii sînt aşteptaţi la proiecțiile filmelor: Mulțumesc pentru ploaie/ Thank You for the Rain, în regia Juliei Dahr și O femeie capturată/ A Woman Captured, în regia lui Bernadett Tuza-Ritter.

Filmele vor fi proiectate zilnic, începînd cu orele 17:00 și 19:00. Intrarea este gratuită.