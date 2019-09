Ediţia XVIII a Ethno jazz Festivalului va avea loc între 26 – 29 septembrie în Chișinău, Bălți, Tiraspol, Soroca ©

Timp de 17 ani festivalul a devenit o platformă pentru colaborare între reprezentanţii diferitor culturi, care își demonstează talentele inedite. Această sărbătoare promovează diversitatea culturală şi libertatea personalităţii exprimată prin jazzul cosmopolit.

Festivalul şi-a adus contribuţia la viața socială a țării prin organizarea unor evenimente şi în regiunile ţării: ateliere de creație, concerte, acțiuni de caritate.

Din 2002 festivalul a găzduit artişti consacraţi şi personalităţi legendare cum ar fi Frank Maroco, Louis Sclavis, Omar Sosa, Chico Freeman, Reto Weber, Bruno Amstad, Nguyên Lê, Trilok Gurtu, Nik Bärtsch, Richard Galliano, Paolo Fresu, Keita Sekou ...

În acest an festivalul va reuni muzicieni onorați cu importante distincții naționale și internaționale care aparțin elitei jazzului din Suedia, Elveţia, Franţa, SUA, Polonia, Senegal, Austria, România.

Seria de concerte din capitală se va deschide cu prestaţia formaţiei Trigon, gazda festivalului.

Printre invitații festivalului vom avea artişti renumiţi ca Vincent Peirani și Emil Parisien (Franţa) – câștigătorii premiului ECHO Jazz Awards 2016! Premiilor Best international Ensemble 2016, premiului Les Victoires du Jazz în 2014 și ‘Best Musician of the Year’ în 2013.

Christian Bakanic’s TrioInfernal (Austria) - deţinător World Music Award în 2015.

JMO trio (Elveția, Senegal)Trio uneşte cele mai sonore nume ale jazzului mondial. Muzica formaţiei creează un melanj între sonorități tradiționale și moderne din Orientul Mijlociu, Africa și Europa

Daniel Karlsson trio (Suedia) câștigătorul premiului Grammy în 2018.

Maciek Pysz este cunoscut pentru expresia sa lirică și virtuozitatea inspirată din tango, flamenco, jazz, muzică latină și clasică. Ultimul album anunță o nouă afirmare importantă în domeniul ghitarei de jazz, iar activitatea sa concertistică a primit recenzii marcate cu 5 stele, ce l-au ajutat să-și confirme un loc marcant pe scena europeană. Maciek Pysz este acompaniat de Krzysztof Kobylinski care a câștigat recunoașterea europeană, grație turneelor în multe țări ale lumii. Realizările sale discografice constituie 35 de albume editate în Polonia și în străinătate.

Lisa Doby cvartet (SUA, Franţa, Austria).

Un moment imortalizat pentru totdeauna în amintirea vocalistei este colaborarea cu Ray Charles. În 1997, Lisa s-a alăturat echipei Patriciei Kaas. După 18 luni de turneu în jurul lumii, decide să devină solistă.

White House din Washington D.C. o invită pe Lisa în 2009 să cânte după discursul de deschidere rostit de președintele Barrack Obama la Summitul NATO de la Strasbourg. Lisa declarase: „Este o onoare pentru mine, având în vedere natura istorică a acestei președinții și evenimentul în sine.” În ultimii ani, Lisa Doby a susţinut peste 500 de concerte pline de farmec, îmbinând emoțiile cu dinamismul muzicii rock.

Sorin Zlat trio (România) - onorat cu distincții precum Marele Premiu în cadrul Competiției de Jazz din Jacksonville, Florida (2015), Marele Premiu al Competiției de Jazz din Monaco (2013), Marele Premiu în cadrul Competiției de Jazz dinMontreux (2015).

Moderatorul festivalului - Virgil Mihaiu (România) – scriitor, jazzolog, diplomat, profesor de estetica jazzului, membru al colegiului redacțional Down Beat, publicația-stindard a jazzului mondial, fondator al Cursului de Estetica Jazzului la Academia Națională de Muzică din Cluj.

