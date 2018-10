Copii sînt așteptați la Festivalul internațional al filmelor de animație

A opta ediție a Festivalului Internațional de Animație Anim’est îi așteaptă pe copii cu vîrste între 3 și 12 ani, la Cinematograful Odeon, în perioada 19-21 octombrie, cînd vor fi proiectate filme de animație dedicate lor.

În cadrul Festivalului vor fi proiectate trei calupuri de scurtmetraje din competiția Minimest și două lungmetraje. Pe parcursul Festivalului, copiii vor avea ocazia să devină ei înșiși mici animatori în cadrul unor ateliere creative, transmite IPN.



Potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor, programele Minimest vor fi proiectate la Cinematograful Odeon, pe 19 octombrie, la ora 14.00, iar în perioada 20-21 octombrie, la ora 12.00. În cadrul Festivalului vor fi proiectate 21 de scurtmetraje care vor aborda teme precum: prietenia, grija față de natură, toleranța, curiozitatea și curajul.



Publicul tînăr va putea urmări filme în care se regăsesc adaptări ale unor povești clasice, precum: La Tortue d'or, o producție a studioului de animație francez, Les Films du Nord, ale unor cărți celebre, precum The Highway Rat și lansările recente: A Little Light, în regia lui Vladislav Bayramgulov, care din 2011 este regizorul serialului animat Mașa și Ursul.



În afară de programul Minimest 1, 2 și 3, Anim’est recomandă copiilor să nu rateze două filme regizate de animatorul irlandez Tomm Moore. The Secret of Kells a fost nominalizat la Oscarul pentru „Cel mai bun lungmetraj animat și la Premiile Uniunii Europene de Film” și este cîștigător al Premiului Publicului la Festivalul Internațional de Film de Animație Annecy, Franța. Filmul va putea fi vizionat sîmbătă, 20 octombrie, la ora 18.00.





În ultima zi de Anim’est Chișinău , cei mici sînt așteptați să urmărească o poveste semnată de Tomm Moore, inspirată din folclorul irlandez - Song of the Sea. Pelicula va fi proiectată duminică, 21 octombrie, la ora 18.00.În zilele Festivalului, copiii vor putea participa la ateliere creative unde-și vor crea propriile personaje, povești și primele lor filme de animație lucrînd cu hîrtie decupată. Filmulețele realizate vor fi prezentate în cadrul ceremoniei de închidere a celei de-a opta ediții a festivalului Anim’est. La ateliere pot participa copiii cu vîrste între 8 și 12 ani. Pentru a vă înregistra, copiii sau părinții acestora trebuie să trimită un mail pe adresa, care să includă numele și vîrsta copilului, precum și o scurtă descriere a personajului animat preferat al acestuia.În cadrul celei de-a opta ediții a Festivalului Anim’est, grupurile de copii la proiecțiile Minimest 1, 2 și 3 vor avea acces gratuit, pentru celelalte proiecții pot fi procurate bilete de pe site-ul, dar și în cinematograf, pe tot parcursul Festivalului.